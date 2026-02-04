Le ton plus constructif a soutenu le dollar américain , aidé par la doctrine du “strong dollar”.

Donald Trump et Xi Jinping ont tenu un long échange sur le commerce et les tensions géopolitiques majeures.

Points clés Donald Trump et Xi Jinping ont tenu un long échange sur le commerce et les tensions géopolitiques majeures.

Le dialogue s’inscrit dans une trêve fragile après la guerre commerciale de l’an dernier.

Le ton plus constructif a soutenu le dollar américain , aidé par la doctrine du “strong dollar”.

Le USD Index reste en consolidation , mais un breakout technique est possible.

Les marchés évaluent si cette détente est structurelle ou tactique.

Le président américain Donald Trump a indiqué avoir eu un échange “long et approfondi” avec son homologue chinois Xi Jinping, abordant des sujets sensibles allant du commerce bilatéral à la guerre en Ukraine, en passant par les tensions autour de l’Iran et de Taïwan. Cette conversation intervient dans un contexte de fragile apaisement après une guerre commerciale qui avait fortement perturbé les marchés mondiaux et les chaînes d’approvisionnement. 🤝 Trump et Xi : un dialogue sous haute surveillance Commerce et engagements agricoles Donald Trump a rappelé leur rencontre d’avril à Pékin et insisté sur l’engagement de la Chine à acheter des soja américains, conformément à un accord conclu en octobre. Ce point, symbolique mais politiquement important, vise à démontrer que les canaux de coopération restent ouverts, malgré les différends structurels persistants. Le président américain s’est montré optimiste, estimant que les relations bilatérales pourraient produire des résultats positifs au cours des trois prochaines années de son mandat. Ce discours tranche avec la rhétorique plus conflictuelle observée lors des phases aiguës de la guerre commerciale. Géopolitique et signaux de coordination L’appel entre Trump et Xi intervient peu après une discussion en visioconférence entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, rappelant que les équilibres géopolitiques restent imbriqués. Pour les marchés, cette séquence souligne une phase de diplomatie active, où chaque acteur cherche à stabiliser ses relations clés sans renoncer à ses intérêts stratégiques. 💵 Dollar américain : soutien politique et soulagement géopolitique Un ton plus apaisé favorable au billet vert Le ton constructif de la conversation a contribué à apaiser les inquiétudes géopolitiques, offrant un soutien immédiat au dollar américain. Les cambistes ont interprété cette détente relative comme un facteur réduisant les risques extrêmes à court terme. Ce mouvement a été renforcé par les déclarations du secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui a réaffirmé son attachement à une politique de “dollar fort”. Cette position sert de contrepoids aux propos passés de Donald Trump, qui s’était parfois montré favorable à un dollar plus faible afin de soutenir l’industrie manufacturière américaine. Une ligne de fracture au sommet de l’exécutif Pour les investisseurs, cette dualité est importante. D’un côté, la Maison-Blanche met en avant la compétitivité industrielle. De l’autre, le Trésor insiste sur la crédibilité financière et monétaire des États-Unis, pilier de l’attractivité du dollar comme monnaie de réserve. 📊 Analyse technique : le USD Index à un point clé Une consolidation de plus en plus étroite Sur le plan technique, le USD Index (USDIDX) évolue dans une zone de consolidation étroite, comprise entre les niveaux de 61,8% et 78,6% de retracement de Fibonacci du dernier mouvement baissier, soit entre 97,16 et 97,66. Les cours sont progressivement compressés entre deux moyennes mobiles exponentielles : l’EMA 24 périodes et l’EMA 120 périodes, un schéma classique de pré-mouvement directionnel. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."