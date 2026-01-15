Les perspectives 2026 restent très solides , avec des marges élevées et une forte demande des géants technologiques.

Le bénéfice net du T4 2025 bondit de 35% , bien au-delà des attentes du marché.

TSMC clôture 2025 avec des revenus record , en hausse de plus de 35% sur un an.

📊 Résultats financiers record pour TSMC en 2025

Une clôture d’année historique

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), premier fondeur mondial de semi-conducteurs, a publié des résultats du quatrième trimestre 2025 exceptionnels, confirmant son rôle central dans l’écosystème technologique mondial. Sur l’ensemble de l’année, le groupe a enregistré des revenus supérieurs à 122 milliards USD, soit une progression annuelle de plus de 35%, un niveau jamais atteint dans son histoire.

Au seul quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a atteint environ 33,2 milliards USD, en hausse de plus de 20% sur un an, établissant là encore un record trimestriel. Cette performance souligne la vigueur de la demande mondiale en semi-conducteurs avancés, en particulier dans les segments liés à l’intelligence artificielle et au calcul haute performance.

Une rentabilité largement supérieure aux attentes

La dynamique de croissance s’est accompagnée d’une rentabilité remarquable. Le bénéfice net du T4 2025 a progressé de 35%, pour atteindre près de 16 milliards USD, dépassant nettement les prévisions des analystes. Cette capacité à accroître simultanément revenus, marges et investissements confirme la solidité du modèle économique de TSMC.

Les marges illustrent cette performance opérationnelle. La marge brute s’établit à 62,3%, tandis que la marge opérationnelle atteint 54,0% et la marge nette 48,3%, des niveaux rarement observés dans l’industrie des semi-conducteurs.

🧠 Les puces avancées au cœur de la croissance

La domination des technologies 3nm, 5nm et 7nm

Le principal moteur de la performance de TSMC réside dans ses technologies de gravure avancées. Les procédés 3nm, 5nm et 7nm ont représenté 77% des revenus liés aux wafers au T4 2025. Dans le détail, le 3nm compte pour 28%, le 5nm pour 35% et le 7nm pour 14%.

Cette répartition confirme que la demande se concentre sur les nœuds technologiques les plus avancés, essentiels au développement des processeurs d’IA, des GPU et des solutions de calcul intensif. TSMC ne se contente pas de répondre à cette demande, mais le fait avec une efficacité industrielle élevée, garantissant des marges supérieures à celles de nombreux concurrents.

Un portefeuille clients stratégique

La structure de la clientèle renforce également la position dominante de TSMC. Des acteurs majeurs comme Nvidia, AMD et Apple, ainsi que les grands hyperscalers, continuent de réserver des capacités de production croissantes. Cette visibilité sur les commandes permet à TSMC de sécuriser ses revenus à moyen terme, malgré une concurrence accrue dans le secteur.

La forte marge brute illustre la capacité du groupe à opérer dans le segment haut de gamme, où les coûts de production sont élevés mais où le pouvoir de fixation des prix et la valeur ajoutée restent déterminants.

🚀 Perspectives 2026 et impact sur le rallye technologique

Des prévisions très optimistes pour début 2026

TSMC aborde 2026 avec un momentum solide. Pour le premier trimestre, la direction anticipe des revenus compris entre 34,6 et 35,8 milliards USD, signalant une poursuite de la croissance à deux chiffres. Les marges brutes devraient rester élevées, entre 63% et 65%, tandis que la marge opérationnelle est attendue entre 54% et 56%.

Parallèlement, le groupe prévoit des dépenses d’investissement (CapEx) de 52 à 56 milliards USD en 2026, soit plus de 25% de hausse par rapport à 2025. Cette stratégie traduit une conviction claire : le boom de l’IA constitue une transformation structurelle et non un simple cycle temporaire.



TSMC, baromètre du marché des semi-conducteurs

Les résultats record et les prévisions solides de TSMC confirment que l’entreprise est l’un des principaux moteurs du rallye technologique mondial. La demande en puces dédiées à l’IA et au calcul haute performance soutient l’ensemble de la chaîne des semi-conducteurs, des concepteurs de puces aux opérateurs de centres de données.

Le lancement des processeurs 2nm au début de 2026 renforce encore l’avance technologique de TSMC. Cette innovation creuse l’écart avec les concurrents et jette les bases d’une croissance durable des revenus et des marges sur plusieurs années.

❓ FAQ

Pourquoi les résultats de TSMC sont-ils si importants pour le marché ?

Parce que TSMC est un acteur central de la chaîne mondiale des semi-conducteurs. Ses performances reflètent directement la santé de la demande en technologies avancées, notamment pour l’IA.

Quelle part de l’activité est liée aux puces avancées ?

Les procédés 3nm, 5nm et 7nm représentent 77% des revenus wafers, montrant une forte concentration sur les technologies de pointe.

Les investissements massifs de TSMC sont-ils risqués ?

Ils sont élevés, mais soutenus par une demande structurelle forte et par des clients majeurs, ce qui limite le risque à moyen terme.

Quel est l’impact du 2nm sur la concurrence ?

Le 2nm renforce l’avance technologique de TSMC et complique la tâche des concurrents, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance.

TSMC peut-elle maintenir ses marges élevées ?

Les prévisions 2026 suggèrent que oui, grâce à la dominance sur le haut de gamme et à une forte demande en solutions IA.