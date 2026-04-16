TSMC enregistre un trimestre record. L'IA est le moteur de ces résultats et redéfinit l'ensemble du cycle

TSMC a démarré l'année 2026 avec un trimestre record, dépassant largement les prévisions des analystes tout en revoyant à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Cela constitue un signal très fort indiquant que la demande en puces liées à l'IA reste solide, même dans un contexte macroéconomique et géopolitique plus difficile.

Cela ne ressemble pas à un rebond conjoncturel classique. Le rapport montre que les infrastructures d'IA sont en train de devenir le moteur de la croissance de l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, avec TSMC en plein cœur de cette dynamique.

Au premier trimestre, la société a enregistré un bénéfice net d'environ 18,2 milliards de dollars, en hausse de 58 % par rapport à l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 35,9 milliards de dollars, en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente en dollars américains. Parallèlement, la rentabilité a dépassé les prévisions, avec une marge brute de 66,2 % et une marge d'exploitation de 58,1 %.

Principaux chiffres clés

Chiffre d'affaires : 35,9 milliards de dollars (+41 % en glissement annuel en USD)

Résultat net : 18,2 milliards de dollars (+58 % en glissement annuel)

Résultat d'exploitation : environ 20,9 milliards de dollars (+62 % en glissement annuel)

Marge brute : 66,2 %

Marge d'exploitation : 58,1 %

Prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre : 39 à 40,2 milliards de dollars

Croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026 : supérieure à 30 % en glissement annuel en dollars américains

Dépenses d'investissement pour 2026 : 52 à 56 milliards de dollars (fourchette haute)

La croissance, c'est une chose, mais c'est la qualité qui fait la différence

L'aspect le plus important du rapport ne réside pas seulement dans le taux de croissance, mais aussi dans la structure des résultats.

TSMC affiche une très forte conversion du chiffre d'affaires en bénéfices, grâce à sa position dominante dans les technologies de processus de pointe et à la part croissante des puces d'IA, qui comptent parmi les segments les plus rentables du marché actuel.

Il ne s'agit pas d'un effet ponctuel. La composition du chiffre d'affaires s'oriente vers des nœuds plus avancés et des contrats à long terme, ce qui améliore la visibilité et la stabilité des marges.

« Une demande extrêmement forte » et des capacités limitées

La conclusion principale du rapport est claire : la demande continue de dépasser l'offre.

La direction a explicitement souligné la demande « extrêmement forte » en puces d'IA. Des leaders mondiaux tels que NVIDIA et AMD développent des puces de plus en plus sophistiquées, ce qui stimule directement la demande pour les capacités de production de TSMC.

L'effet est structurel. Le marché est confronté à une pénurie de puces de pointe, où la principale contrainte n'est plus la demande, mais la capacité à y répondre. La même tendance s'observe chez les fournisseurs d'équipements tels qu'ASML.

Les perspectives favorables confirment la poursuite de la dynamique

Les prévisions pour le deuxième trimestre confirment cette tendance.

TSMC table sur un chiffre d'affaires compris entre 39 et 40,2 milliards de dollars, soit un niveau supérieur aux prévisions du marché, tout en conservant des marges très élevées. La société prévoit également que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026 progressera de plus de 30 % en glissement annuel, en dollars américains.

C'est important car cela montre que la dynamique actuelle n'est pas passagère et que la demande devrait rester forte au cours des prochains trimestres.

Les dépenses d'investissement augmentent pour une bonne raison

Cette croissance s'appuie sur une stratégie d'investissement aggressive.

TSMC prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 52 et 56 milliards de dollars, soit dans la fourchette haute de ses prévisions précédentes. L'entreprise renforce ses capacités de production grâce à de nouvelles usines, notamment dans le cadre de projets d'envergure aux États-Unis, afin de répondre à la demande.

Cela marque un tournant décisif par rapport aux cycles précédents, où la demande constituait le facteur limitant. Aujourd'hui, la contrainte réside dans la capacité à augmenter la production.

Il existe des risques, mais ils sont secondaires par rapport à la demande

L'entreprise met en avant les risques géopolitiques, notamment les tensions au Moyen-Orient, ainsi que l'impact des fluctuations monétaires sur la rentabilité.

Par ailleurs, l'entreprise ne signale aucune perturbation notable dans l'approvisionnement en matières premières ou en énergie, ce qui laisse supposer une activité stable. À ce stade, ces risques semblent secondaires par rapport à une demande sous-jacente très forte.

Conclusion : l'IA est en train de remodeler la structure du secteur

Pour TSMC, le premier trimestre 2026 ne se résume pas seulement à de bons résultats, mais confirme également une mutation profonde au sein du secteur des semi-conducteurs.

L'intelligence artificielle est en train de devenir le principal moteur de la croissance, et non plus un simple facteur parmi d'autres. Dans ce contexte, TSMC occupe une position particulièrement avantageuse en tant que premier fabricant mondial de puces de pointe.

Si les tendances actuelles se maintiennent, l'entreprise pourrait connaître un cycle pluriannuel caractérisé par une forte demande, une hausse de son chiffre d'affaires et une rentabilité solide. Le principal défi ne sera pas de trouver des clients, mais de répondre à l'ampleur de leur demande.

Souce: xStation5