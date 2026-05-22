Waller reprend-il la position de Warsh ? Maintenir les taux inchangés tout en poursuivant la réduction du bilan ?

L'EURUSD a légèrement reculé ces dernières minutes, réagissant probablement aux propos plutôt bellicistes de Waller. Il convient également de noter que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est révélé plus faible que prévu, tombant à 44,8 alors que les prévisions tablaient sur 48,2. Parallèlement, les anticipations d'inflation sont en hausse, les prévisions à un an s'établissant à 4,8 % et celles à cinq ans atteignant 3,9 %. Points clés du discours de Christopher Waller Fin du discours sur les baisses de taux : « Au vu des données récentes, il est absurde d'évoquer des baisses de taux dans un avenir proche. » Le plan actuel consiste à maintenir les taux inchangés.

Le plan actuel consiste à maintenir les taux inchangés. Un glissement vers une position neutre à restrictive : Waller estime que la Fed devrait supprimer la « tendance à l'assouplissement » de ses déclarations. Il a admis que les récentes données sur l'inflation et le marché du travail avaient complètement modifié ses perspectives.

Waller estime que la Fed devrait supprimer la « tendance à l'assouplissement » de ses déclarations. Il a admis que les récentes données sur l'inflation et le marché du travail avaient complètement modifié ses perspectives. Les hausses de taux en dernier recours : Bien qu'il ne préconise pas une hausse immédiate, il « n'hésiterait pas » à la soutenir si les anticipations d'inflation (en particulier à un horizon de 2 à 4 ans) commençaient à se déstabiliser.

Bien qu'il ne préconise pas une hausse immédiate, il à la soutenir si les anticipations d'inflation (en particulier à un horizon de 2 à 4 ans) commençaient à se déstabiliser. Le marché du travail passe au second plan : Le marché du travail est stable et le chômage est faible. Il n’est plus le principal moteur de la politique monétaire — c’est désormais l’inflation qui dicte sa loi.

Le marché du travail est stable et le chômage est faible. Il n’est plus le principal moteur de la politique monétaire — c’est désormais l’inflation qui dicte sa loi. Principaux facteurs de risque : Les pressions sur les prix s’étendent à nouveau et l’inflation devient tenace. La situation est encore compliquée par les coûts élevés de l’énergie (liés à la durée du conflit en Iran) et un boom incessant des investissements dans l’IA.

Les pressions sur les prix s’étendent à nouveau et l’inflation devient tenace. La situation est encore compliquée par les coûts élevés de l’énergie (liés à la durée du conflit en Iran) et un boom incessant des investissements dans l’IA. Réduction du bilan (QT) : Waller a évoqué la possibilité de réduire le bilan de la Fed de 300 à 500 milliards de dollars supplémentaires.

Waller a évoqué la possibilité de réduire le bilan de la Fed de supplémentaires. La nouvelle réalité des réserves : Il a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de retour possible au bilan réduit de 2008. La Fed a l'intention de fonctionner selon un système de « réserves abondantes » et ne permettra pas qu'un environnement de pénurie de réserves se développe. La métamorphose de Waller Waller a opéré un revirement radical en très peu de temps. Rappelons-nous qu’en janvier 2026, il avait voté en faveur d’une baisse des taux de 25 points de base. Aujourd'hui, il qualifie ces idées de « folles ». Bien que son ton soit belliciste, il est évident qu'il ne souhaite pas étouffer l'économie par des hausses de taux pour l'instant, à moins d'y être contraint par un dérapage soudain des anticipations d'inflation (qui ont déjà grimpé à un niveau inquiétant de 4,8 % dans les perspectives à un an de l'UoM). Au lieu de cela, Waller préférerait que le gros du travail soit effectué par la hausse des rendements obligataires sur les marchés (qui refroidissent naturellement l’économie) et par un resserrement quantitatif (QT) accru. Il convient toutefois de noter que la hausse des rendements est un casse-tête pour le gouvernement américain, qui fait face à des besoins d’emprunt sans cesse croissants. Une goutte d'eau dans l'océan : les chiffres derrière le bilan de la Fed Réduire encore de 300 à 500 milliards de dollars peut sembler impressionnant dans les gros titres, mais dans le grand schéma macroéconomique, ce n'est qu'une mesure cosmétique. Suite à la frénésie de création monétaire de l'ère pandémique, le bilan de la Fed a gonflé pour atteindre environ 9 000 milliards de dollars. Même après le resserrement quantitatif observé jusqu'à présent, la suppression de 500 milliards de dollars supplémentaires ne ramènera même pas le bilan sous la barre psychologique des 6 000 milliards de dollars. Cela met en évidence la situation difficile dans laquelle la banque centrale s'est elle-même mise. Céder face au « méga-bilan » Avant 2008 : Le bilan de la Fed était inférieur à 1 000 milliards de dollars (environ 800 à 900 milliards de dollars).

Le bilan de la Fed était inférieur à 1 000 milliards de dollars (environ 800 à 900 milliards de dollars). Phase I de la crise (QE1) : Une flambée massive au-delà des 2 000 milliards de dollars.

Une flambée massive au-delà des 2 000 milliards de dollars. 2012 (QE3) : Environ 3 000 milliards de dollars.

Environ 3 000 milliards de dollars. 2014 : Pic à environ 4 500 milliards de dollars.

Pic à environ 4 500 milliards de dollars. 2018–2019 : Une tentative de resserrement quantitatif (QT) qui s'est soldée par la panique et une intervention d'urgence sur le marché des pensions livrées en septembre 2019, les réserves étant devenues trop rares.

Une tentative de resserrement quantitatif (QT) qui s'est soldée par la panique et une intervention d'urgence sur le marché des pensions livrées en septembre 2019, les réserves étant devenues trop rares. Après 2020 : Explosion à 9 000 milliards de dollars. Historiquement, Waller appartenait au camp des conservateurs universitaires qui mettaient en garde contre un bilan gonflé, arguant que cela fausse les marchés financiers et rend les gouvernements dépendants de la dette bon marché. Ses commentaires d’aujourd’hui « Il n’y a aucun moyen de revenir au petit bilan de 2008 » et l’accent qu’il met sur un « système de réserves abondantes » équivalent à une capitulation officielle face à cette nouvelle réalité économique. Waller sait trop bien que le système bancaire moderne est tellement saturé de liquidités que toute tentative de le drainer davantage (en dessous du seuil critique de 6 000 milliards de dollars) risquerait de paralyser le marché interbancaire, faisant écho à la crise des pensions livrées de 2019. Le lien avec Warsh Dans le même temps, les remarques de Waller aujourd’hui pourraient refléter la vision de Kevin Warsh en matière de politique monétaire. Warsh doit prêter serment aujourd’hui en tant que président de la Réserve fédérale devant Donald Trump. Warsh s’est ouvertement opposé à un bilan surdimensionné, même pendant la crise financière mondiale. De plus, Waller et Warsh semblent tous deux appartenir au cercle restreint des banquiers centraux en qui Trump a confiance, ce qui laisse entrevoir un alignement potentiel sur la manière dont la Fed gérera son bilan à l’avenir.

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