Une panne mondiale d'AWS affecte les services Amazon, mais le cours de l'action reste stable avant la publication des résultats financiers

Points clés La panne mondiale d'AWS affecte des services tels qu'Amazon.com, Prime Video, Alexa et Ring.

Malgré ces difficultés, le cours de l'action Amazon reste stable à l'approche de la publication du prochain rapport trimestriel.

Amazon Web Services (AWS) est confronté à une panne mondiale majeure qui perturbe de nombreuses plateformes en ligne populaires depuis le matin du 20 octobre 2025. Ces problèmes affectent des services tels qu'Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring et l'application McDonald's (qui repose en partie sur l'infrastructure AWS). AWS a confirmé que le problème se produit principalement dans la région US-EAST-1, mais ses effets se font sentir dans le monde entier. La société enquête activement sur les causes de l'augmentation des erreurs et des retards sur plusieurs services. Jusqu'à présent, aucune cause officielle ni aucun délai estimé pour la résolution du problème n'ont été fournis. AWS s'est engagé à fournir des mises à jour toutes les 45 minutes ou plus tôt si de nouvelles informations sont disponibles. Cette panne empêche les utilisateurs du monde entier d'accéder à ces services, certains étant totalement indisponibles ou instables. Par exemple, Perplexity a confirmé que son service était hors ligne en raison de problèmes d'infrastructure AWS, et les utilisateurs d'appareils Alexa ont signalé un manque de réactivité. Bien que cette panne ait un impact significatif sur les activités quotidiennes des entreprises et des utilisateurs individuels, son effet sur le cours de l'action Amazon reste minime pour l'instant. Il convient toutefois de noter que depuis le début de l'année, l'action Amazon est à la traîne par rapport aux principaux indices boursiers tels que le Nasdaq 100 et le S&P 500. Alors que ces indices ont gagné entre 15 % et près de 20 %, l'action Amazon a reculé de plusieurs pour cent. Malgré cela, les investisseurs restent prudemment optimistes, dans l'attente du rapport trimestriel sur les résultats de la société prévu jeudi, qui pourrait être déterminant pour l'orientation future du titre.

