☢️ L’uranium revient au cœur des marchés

Une envolée des prix et des actions

L’uranium a fait un retour spectaculaire sur le devant de la scène, porté par une hausse rapide des prix et un regain d’intérêt massif des investisseurs. Le prix spot atteint désormais 85.25 dollars la livre, son niveau le plus élevé depuis près de 18 mois.

Cette progression s’est immédiatement reflétée sur les marchés actions. Des sociétés emblématiques comme Uranium Energy Corp (UEC.US), Cameco (CCJ.US) ou encore Kazatomprom (KAP.UK) — premier producteur mondial basé au Kazakhstan — ont enregistré des performances historiques, illustrant le retour en force du thème nucléaire.

Les grandes capitalisations privilégiées

Dans une récente note, Bank of America indique s’attendre à une hausse progressive des prix de l’uranium en 2026, soulignant que les investisseurs devraient continuer à privilégier les grands producteurs intégrés, comme Cameco, au détriment des acteurs miniers plus modestes et plus risqués.

📈 Un marché haussier… mais loin des excès passés

Encore très en dessous des sommets de 2007

Malgré ce rallye impressionnant, les prix de l’uranium restent bien inférieurs aux niveaux extrêmes de 2007, lors du précédent grand marché haussier. Après le choc du désastre de Fukushima, le secteur avait été durablement marginalisé.

Aujourd’hui, la narration change profondément. L’uranium est de plus en plus perçu comme l’une des sources d’énergie les plus fiables, efficaces et bas carbone, dans un monde confronté à des besoins énergétiques en forte expansion.

Les prix de l'uranium ont déjà connu une reprise substantielle, mais ils restent bien en deçà des niveaux records atteints lors du précédent marché haussier en 2007. Le secteur a subi le choc de la catastrophe de Fukushima, mais aujourd'hui, le discours évolue à nouveau, l'uranium étant considéré comme l'une des sources d'énergie les plus efficaces et les plus fiables dans un monde à la recherche d'une énergie stable et évolutive. Source : Cameco

🔍 Les moteurs structurels de la hausse

Un supercycle des matières premières et un retour de la demande

La hausse de l’uranium s’inscrit dans un contexte plus large de supercycle des matières premières. L’énergie nucléaire est désormais considérée comme un pilier incontournable de la transition énergétique, offrant une production stable et pilotable, indispensable à la sécurité des réseaux électriques.

Cette stabilité est également cruciale pour accompagner l’essor des capacités de calcul, de l’intelligence artificielle et des infrastructures numériques.

Un virage politique aux États-Unis

Aux États-Unis, le discours politique évolue rapidement. Les autorités cherchent à reconstruire une chaîne d’approvisionnement nucléaire domestique, réduisant la dépendance extérieure. Des signaux indiquent un assouplissement réglementaire concernant les permis liés à l’enrichissement de l’uranium, tandis que l’expansion du parc nucléaire américain revient au cœur des priorités stratégiques.

Sortie progressive de la dépendance russe

Un autre facteur clé réside dans les sanctions et la réduction de l’accès au combustible nucléaire russe. Cette situation pousse les pays occidentaux à renforcer leur coopération avec des acteurs comme Cameco ou Centrus Energy, afin de sécuriser l’approvisionnement et combler les déficits potentiels.

Retour massif des fonds d’investissement

La demande d’investissement joue également un rôle croissant. Les véhicules adossés à de l’uranium physique attirent de nouveau l’attention. Récemment, Sprott aurait acquis 100 000 livres d’uranium, un signal fort indiquant le retour du capital institutionnel sur ce marché longtemps délaissé.

Les data centers, nouveau catalyseur inattendu

L’essor rapide des data centers et de l’IA renforce l’argument en faveur du nucléaire. Ces infrastructures énergivores exigent une électricité stable, continue et décarbonée, ce qui soutient indirectement la demande future d’uranium.

Épuisement des sources secondaires

À moyen et long terme, la disponibilité des sources secondaires (stocks, matériaux retraités) se réduit. Historiquement, la disparition de ces “tampons” a souvent déclenché des primes de rareté et une accélération des prix lorsque le marché se tend.

L’Asie, pilier de la demande future

Enfin, la mise en service de nouveaux réacteurs, principalement en Chine et en Inde, mais aussi dans d’autres économies émergentes, constitue le socle de la demande structurelle à long terme, dans un contexte de recherche accrue de sécurité énergétique.

📊 Une pénurie structurelle en perspective

Un écart offre–demande appelé à durer

Selon les estimations du secteur, la demande mondiale d’uranium pourrait augmenter d’environ 28% d’ici 2030. Cela implique une intensification des stratégies de couverture des services publics, une concurrence accrue pour les volumes disponibles et une pression haussière persistante sur les prix spot.

Même si le marché reste sujet à des phases de forte volatilité, les fondamentaux apparaissent nettement renforcés par rapport aux cycles précédents.

🏭 Focus sur les leaders du secteur

Uranium Energy Corp : record historique

Uranium Energy Corp, premier producteur américain basé aux États-Unis, a vu son action franchir un nouveau record au-dessus de 18 dollars, affichant une hausse de plus de 36% depuis le début de l’année.



Source: xStation5

Centrus Energy : l’uranium enrichi au cœur de la stratégie

Centrus Energy, principal spécialiste américain du traitement et de l’enrichissement de l’uranium, a également enregistré une performance remarquable. Le titre a récemment rebondi sur sa moyenne mobile à 200 jours, reprenant une dynamique haussière affirmée.



Source: xStation5

Cameco : un leader mondial à des sommets

Enfin, Cameco, deuxième producteur américain et acteur clé mondial, a inscrit un nouveau plus haut historique à 117 dollars par action, confirmant l’attrait du marché pour les producteurs établis.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l’uranium attire-t-il de nouveau les investisseurs ?

En raison d’une demande structurelle en hausse, d’une offre contrainte et du retour du nucléaire au cœur des stratégies énergétiques.

Les prix peuvent-ils encore monter ?

Oui, les fondamentaux suggèrent un déficit durable, même si la volatilité reste élevée.

Quels acteurs sont les mieux positionnés ?

Les grands producteurs intégrés comme Cameco, Kazatomprom et les acteurs clés de l’enrichissement.

L’IA influence-t-elle vraiment la demande ?

Indirectement oui, via les besoins énergétiques massifs et continus des data centers.

Est-ce un simple cycle ou un changement de régime ?

De plus en plus d’analystes parlent d’un nouveau régime structurel, et non d’un cycle classique.