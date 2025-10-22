US OPEN : La saison des « actions mèmes » est-elle sur le point de débuter ?

Points clés Les actions de Beyond Meat (BYND.US) ont connu une hausse de plus de 1 000 % ces derniers jours, y compris lors des négociations avant l'ouverture du marché le 22 octobre.

Netflix et Texas Instruments ont enregistré une baisse après la publication de leurs résultats du troisième trimestre.

L'or poursuit sa correction, les actions des producteurs subissant leurs plus fortes baisses depuis 2020.

Les résultats de Tesla et d'IBM sont attendus après la clôture de Wall Street.

Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont reculé lors de la séance d'hier, mais à partir de niveaux très proches de leurs sommets historiques. Les contrats à terme ont également perdu du terrain au cours de la séance d'aujourd'hui, dans un contexte d'incertitude entourant la politique commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a indiqué hier qu'une rencontre entre lui-même et le président chinois Xi Jinping pourrait ne pas avoir lieu, ce qui a renforcé les inquiétudes quant à une augmentation significative des droits de douane sur la Chine à partir du début du mois de novembre. Cependant, certaines agences de presse suggèrent que les préparatifs du voyage du président américain au sommet de l'APEC en Corée du Sud sont toujours en cours, ce qui laisse entendre que la rencontre pourrait tout de même avoir lieu.

Des baisses importantes ont été observées hier, non seulement pour l'or, qui a perdu plus de 5 % de sa valeur et poursuit sa chute aujourd'hui, mais aussi pour les indices des producteurs d'or, qui ont connu un recul nettement plus important. Comme l'a rapporté Bloomberg, l'ETF VanEck Gold Miners a chuté de près de 10 % hier, enregistrant sa plus forte baisse depuis 2020.

La saison des résultats se poursuit, même si les premiers résultats des entreprises technologiques américaines ont, à ce stade, été décevants. Netflix a annoncé des bénéfices nettement inférieurs aux prévisions, attribués à une baisse des marges et à une charge fiscale exceptionnelle. L'entreprise a toutefois affiché des revenus corrects, laissant entrevoir une amélioration potentielle à l'avenir. Texas Instruments a principalement publié des prévisions inférieures aux attentes pour les trimestres à venir, décevant le marché.

Alors que les conditions du marché semblent de plus en plus instables, l'attention des investisseurs se tourne vers les « actions meme ». Beyond Meat, le producteur de substituts de viande, une entreprise qui avait perdu près de 95 % de sa valeur, a gagné plus de 360 % au cours des cinq derniers jours et, dans les échanges pré-boursiers d'aujourd'hui, elle a gagné jusqu'à 100 %, atteignant des niveaux proches de 7 dollars. Beyond Meat affiche une hausse en début de séance, tout comme l'autre action « meme » Krispy Kreme. La première action « meme » au monde, Gamestop, est plutôt stable. Source : xStation5 Perspectives techniques pour l'indice US500 L'indice US500 évolue à un niveau proche de celui de la clôture d'hier, affichant des variations mineures en début de séance. Les contrats à terme sur indices sont à environ 0,5 % de leurs sommets historiques. Il convient de noter que la correction sur le marché des métaux précieux ne se répercute pas sur le marché des actions. Le fonds négocié en bourse VanEck Gold Miners ETF (GDX.UK) a subi de lourdes pertes ces derniers jours. De nombreuses publications importantes de résultats d'entreprises technologiques américaines sont attendues, qui détermineront la trajectoire future des indices américains. Une mèche claire au niveau de 6 800 $ serait un signal baissier fort, mais une bougie clôturant avec un corps substantiel au-dessus de ce niveau fournirait un signal supplémentaire favorable à la croissance. Nous recevrons aujourd'hui et demain les résultats de Tesla et d'Amazon, qui pourraient être cruciaux pour l'avenir de l'indice. Actualités de l'entreprise Les actions du producteur de substituts de viande Beyond Meat (BYND.US) ont connu une forte hausse, passant d'environ 0,5 $ à près de 4 $ par action mardi, puis à près de 7 $ mercredi avant l'ouverture du marché, à la suite d'annonces positives. L'un des facteurs est un accord de distribution avec Walmart, la plus grande chaîne de distribution américaine. L'autre est son inclusion dans un ETF de titres « meme ». Selon les commentateurs du marché boursier, il y a des spéculations selon lesquelles la société pourrait réaliser un bénéfice annuel et potentiellement atteindre 6 dollars par action. Cependant, il est important de rappeler que cette hausse n'est pas encore justifiée par les données fondamentales.

Les actions de Netflix (NFLX.US) ont chuté de près de 7 % à l'ouverture après la publication des résultats trimestriels. Les bénéfices de la société ont été nettement inférieurs aux attentes en raison d'un litige fiscal avec le Brésil.

Texas Instruments (TXN.US) affiche une baisse d'environ 9 % à l'ouverture en raison de prévisions trimestrielles nettement plus faibles que prévu. La société suggère que la demande de semi-conducteurs pourrait bientôt atteindre son pic, en lien avec un ralentissement des commandes.

Warner Bros (WBD.US) progresse pour la deuxième journée consécutive, avec une hausse de près de 3 % aujourd'hui, suite à des informations faisant état d'enchérisseurs potentiels pour certaines parties de l'activité de la société. Netflix et Comcast seraient intéressés par certains segments. La société avait précédemment rejeté une offre de rachat de Paramount.

Alphabet (GOOGL.US) progresse d'environ 2 % alors que les négociations se poursuivent avec Anthropic, qui cherche à acheter des capacités de calcul supplémentaires dans des centres de données, pour un montant potentiel de plusieurs dizaines de milliards de dollars. La société est connue pour son modèle d'IA Claude, qui a récemment connu un succès fulgurant.

Les actions d'Intuitive Surgical (ISRG.US), fabricant des robots médicaux Da Vinci, ont bondi de 18 % à l'ouverture après la révision à la hausse de ses prévisions de ventes.

Les actions d'AT&T (T.US) ont progressé après la clôture de la bourse suite à la publication de résultats financiers solides pour le trimestre précédent, mais elles ont reculé d'environ 2 % en début de séance.

La société a annoncé une croissance du nombre d'abonnés supérieure aux prévisions, en partie attribuable aux promotions sur les smartphones Apple. La société a gagné 405 000 abonnés au cours du trimestre, contre 334 000 prévus. Le bénéfice par action s'est établi à 54 cents, avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux prévisions, à 30,7 milliards de dollars.

