Le sentiment sur le marché actions américain est particulièrement faible aujourd’hui, les contrats à terme du Nasdaq 100 (US100) reculant de plus de 1 % alors que les actions des secteurs des semi-conducteurs et des logiciels pèsent sur les indices américains plus larges. Les titres de Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon et Alphabet sont en baisse, signalant un momentum négatif sur les actions BigTech aujourd’hui. Les commentaires d’hier du CEO de Nvidia, Jensen Huang, qui a suggéré que la Chine se rapproche fortement de dépasser les États-Unis en intelligence artificielle, semblent accentuer les inquiétudes du marché concernant les valorisations, malgré une saison des résultats très réussie.

Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, a déclaré aujourd’hui que les taux d’intérêt américains devraient probablement baisser à moyen terme, mais qu’il n’est pas à l’aise pour soutenir une nouvelle baisse des taux tant que la Fed n’a pas accès aux données sur l’inflation en raison de la fermeture en cours du gouvernement.

Fait important, le rapport Challenger publié aujourd’hui, à une heure inhabituelle, a indiqué la plus forte augmentation des licenciements aux États-Unis depuis 2003, suggérant que le marché du travail pourrait perdre de son dynamisme. Le rapport a fait état d’une réduction de plus de 153 000 emplois.

Goldman Sachs a indiqué que la Cour suprême des États-Unis devrait rendre un verdict sur les droits d’importation américains d’ici janvier 2026, tandis que le Wall Street Journal a noté que les juges pourraient adopter une position critique à l’égard des tarifs annoncés par Donald Trump.

Selon Wells Fargo, les entreprises initialement les plus touchées par ces droits — notamment Caterpillar, Nike, Five Below, Best Buy et Gap Inc. — pourraient en bénéficier le plus dans un tel scénario. Certaines actions ayant réagi fortement en avril ont depuis réussi à se redresser et à reprendre leur tendance haussière, malgré le risque persistant de droits d’importation plus élevés. US100 (D1) Aujourd’hui, l’US100 se rapproche d’un test de la moyenne mobile EMA50 (la ligne orange) autour de 25 000 points. Source: xStation5 Vue d'ensemble du secteur Les actions technologiques — des entreprises de logiciels comme Oracle et Salesforce aux géants des semi-conducteurs tels que Nvidia et AMD — sont en forte baisse aujourd’hui. Parallèlement, le secteur de l’énergie s’en sort légèrement mieux, soutenu par une reprise progressive des prix du pétrole. Source: xStation5 Actualités des entreprises Acadia Healthcare (ACHC.US) : Les actions ont chuté de 10 % après que l’opérateur de structures de santé comportementale a publié des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes. L’EBITDA ajusté a manqué les prévisions des analystes, et les prévisions de bénéfice annuel complet sont également en dessous des attentes de Wall Street.

Albemarle (ALB.US) : +3 % en début de séance après que le producteur de lithium et de produits chimiques spécialisés a publié des ventes et un EBITDA ajusté pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes, dépassant les estimations consensuelles.

Becton Dickinson (BDX.US) : -8 % après que le fabricant de matériel médical a présenté ses perspectives pour l’exercice 2026, que les analystes de Bloomberg Intelligence ont jugées « susceptibles de décevoir », signalant un potentiel mécontentement des investisseurs.

Biogen (BIIB.US) : +1,6 % après que l’analyste de Stifel, Paul Matteis, a relevé l’action de Hold à Buy, citant un profil risque-rendement amélioré et l’impact potentiel de futurs catalyseurs cliniques.

Celsius Holdings (CELH.US) : -15 % malgré un chiffre d’affaires du troisième trimestre supérieur au consensus. Les analystes ont noté que les résultats n’ont toutefois pas répondu aux attentes plus optimistes du côté acheteur pour ce fabricant de boissons énergétiques en forte croissance.

Coherent Corp (COHR.US) : +13 % après que les derniers résultats et perspectives du fabricant de semi-conducteurs ont mis en évidence une forte demande liée à l’intelligence artificielle (IA), renforçant la position de l’entreprise dans les technologies de puces avancées.

Datadog (DDOG.US) : +21 % après que la société spécialisée dans le cloud et l’analytique a publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, signalant une dynamique commerciale continue.

Fastly (FSLY.US) : +22 % suite à des résultats trimestriels supérieurs aux estimations. Le fournisseur de edge computing a également relevé ses prévisions annuelles, reflétant un rebond notable de la croissance du chiffre d’affaires.

Figma (FIG.US) : +5 % après que l’éditeur de logiciels de design a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires, supérieures à la projection moyenne des analystes.

IonQ (IONQ.US) : +4 % après que la performance du troisième trimestre de la société de calcul quantique a dépassé les attentes, reflétant des progrès continus dans les efforts de commercialisation.

Planet Fitness (PLNT.US) : +14 % après que l’opérateur de salles de sport a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l’ensemble de l’année, reflétant de meilleures performances et une demande résiliente dans le secteur du fitness.

Porch Group (PRCH.US) : -20 % après que l’éditeur de logiciels pour services domestiques a manqué les attentes de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et réduit ses prévisions annuelles, signalant une perspective commerciale plus prudente.

Sprout Social (SPT.US) : +5 % après que la plateforme de gestion des médias sociaux a dépassé les estimations du troisième trimestre et relevé ses prévisions de bénéfice ajusté annuel, soulignant une croissance stable auprès des clients entreprises. Tapestry (TPR.US) – Analyse Technique (Intervalle D1) Les actions de Tapestry (TPR.US) chutent de près de 8 % après que la révision à la hausse des prévisions de BPA annuel du fabricant de sacs à main n’ait pas répondu aux attentes du marché. La baisse s’est arrêtée à une zone de support clé autour de 94 $ par action, où se situe actuellement la EMA200 (ligne rouge). Si le titre maintient ce niveau, une reprise graduelle vers 110 $ par action reste possible. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."