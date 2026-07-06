La Bourse américaine rouvre ses portes ce lundi après un week-end prolongé, dans un climat d'attentisme sur les grands indices. Le contrat à terme sur l'indice Nasdaq grappille 0,2%, se positionnant juste sous le seuil technique des 30 000 points. Les valeurs technologiques du secteur des semi-conducteurs concentrent les volumes de transactions de la journée, réagissant directement aux différentes annonces stratégiques.

L'indice Nasdaq soutenu par les valeurs technologiques

Broadcom et le secteur des semi-conducteurs en vedette

L'ouverture de la séance américaine manque de direction claire sur les grands indices de référence, mais les investisseurs ciblent spécifiquement les actions technologiques liées aux puces électroniques. L'action Broadcom enregistre une progression de 5% dès les premiers échanges de la journée. Cette dynamique haussière immédiate tire vers le haut l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, un compartiment qui avait pourtant subi de nettes prises de bénéfices la semaine précédente.

La progression marquée du titre Broadcom s'explique par l'annonce de l'extension de son partenariat industriel avec Apple. Cet accord bilatéral de fourniture, désormais prolongé jusqu'en 2031, porte sur le développement de nouvelles puces ASIC sur mesure destinées aux futurs appareils de la marque à la pomme. Ce contrat de long terme sécurise une source de revenus majeure pour le concepteur de circuits imprimés et rassure les actionnaires sur sa visibilité financière.

D'autres entreprises technologiques connaissent des mouvements tarifaires marqués ce lundi. Le concepteur de logiciels DataDog recule de 4% en séance suite à une dégradation de la recommandation de la part du bureau d'analyse Bernstein. À l'inverse, l'entreprise spécialisée dans la recherche sur les protéines Seer bondit de plus de 30%, son directeur général ayant soumis une offre de retrait de la cote avec une prime de rachat très conséquente par rapport au cours de clôture de vendredi.

MicroStrategy et l'impact sur le marché des cryptomonnaies

Les valeurs boursières directement liées aux actifs numériques réagissent avec acuité à la récente baisse du cours Bitcoin, la cryptomonnaie de référence ayant glissé sous le niveau symbolique des 62 000 dollars. L'entreprise MicroStrategy voit sa valorisation boursière reculer de 1,5% au cours de ce lundi. Cet éditeur de logiciels, mondialement connu pour son importante trésorerie en actifs cryptographiques, a annoncé la vente de tranches supplémentaires de bitcoins afin de financer le paiement régulier de ses dividendes.

Cette stratégie spécifique de distribution de capital aux actionnaires intervient alors que la direction de l'entreprise déclare des moins-values latentes massives de 8,32 milliards de dollars sur son portefeuille global d'actifs numériques. Le marché intègre immédiatement ces liquidations partielles dans le prix de l'action de la société. Les investisseurs institutionnels ajustent rapidement leurs positions face à ce besoin de liquidités opérationnelles.

Évoluant totalement à contre-courant de la tendance baissière des cryptomonnaies, le mineur de bitcoins TeraWulf s'adjuge un gain de plus de 15% en Bourse. L'entreprise a officialisé aujourd'hui un accord de location de très long terme pour l'un de ses principaux sites d'exploitation avec la société d'intelligence artificielle Anthropic. Sur un tout autre segment d'activité, l'armateur israélien Zim Integrated lâche plus de 6% ; le Premier ministre israélien a pris officiellement la parole pour démentir de récentes rumeurs de vente de cette grande compagnie maritime.

Bourse américaine : analyse technique et indicateurs macroéconomiques

Analyse technique du contrat US100

Le graphique journalier du contrat à terme US100, l'instrument qui réplique fidèlement l'indice Nasdaq, illustre une phase de consolidation évidente autour d'un niveau de résistance technique clé. Les cours oscillent très exactement au niveau du retracement de Fibonacci de 38,2% depuis l'ouverture de la séance américaine. Les vendeurs se positionnent clairement en force sur cette zone graphique pour bloquer temporairement l'avancée de cet indice de croissance.

La correction observée en cours de journée reste toutefois d'une amplitude relativement limitée par rapport à la tendance haussière de fond. L'indicateur de force relative RSI s'est normalisé sainement après une longue période de surachat, offrant ainsi une respiration nécessaire au marché boursier. Parallèlement, l'orientation actuelle des moyennes mobiles exponentielles (EMA) conserve une dynamique fondamentalement haussière à ce stade précis de l'année.

Si la pression vendeuse actuelle parvient à se maintenir au cours des toutes prochaines séances boursières, le support technique de référence suivant se situera logiquement sur le retracement de Fibonacci de 61,8%. Ce seuil d'importance correspond mathématiquement au niveau technique des 28 445 points pour ce contrat à terme lié à l'indice Nasdaq.

Les données de l'ISM et la politique monétaire

Sur le plan strictement macroéconomique, les opérateurs boursiers intègrent avec minutie la publication récente de l'indice ISM des services, qui s'établit à 54 points pour le mois écoulé. Ce chiffre officiel ressort très légèrement en dessous des projections anticipées du marché, qui étaient fixées à 54,2 points. Il signale néanmoins une accélération objective de l'activité commerciale globale par rapport au mois précédent, qui affichait un score de 50,7 points.

La composante spécifique des prix payés de cet indice ISM retient tout particulièrement l'attention des cambistes et des salles de marché. Ce sous-indicateur d'inflation grimpe à 67,7, contre un consensus d'analystes arrêté à 67,5, traduisant indéniablement une persistance de la hausse des prix de revient dans le secteur tertiaire américain. Une seconde enquête économique, l'indice PMI des services, s'inscrit quant à elle à 51,2, manquant la prévision établie à 51,4.

L'ensemble de ces statistiques mesurant l'inflation dans les services s'analyse dans un contexte financier de transition pour la Réserve fédérale américaine (Fed). Le départ annoncé de Kevin Warsh modifie la trajectoire habituelle de la communication sur la politique monétaire, incitant les intervenants financiers à décortiquer la moindre publication macroéconomique. L'intervention publique de Christopher Waller, membre influent du FOMC, prévue plus tard dans la journée, apportera des éléments factuels sur l'évolution des taux directeurs.

❓ FAQ

Qu'est-ce qui influence l'évolution de l'indice Nasdaq aujourd'hui ? L'indice Nasdaq est principalement dirigé par les annonces au sein du secteur technologique et des semi-conducteurs. Des accords stratégiques, comme celui entre Broadcom et Apple, ou des facteurs macroéconomiques tels que l'indice ISM des services, dictent la tendance journalière de la Bourse américaine.

Pourquoi le cours de MicroStrategy baisse-t-il malgré ses réserves en bitcoins ? La valorisation de MicroStrategy reste corrélée au cours Bitcoin. Lorsque l'entreprise annonce la liquidation de certaines de ses positions pour verser des dividendes, et déclare d'importantes moins-values latentes, les investisseurs ajustent le prix de l'action à la baisse en conséquence.

Comment s'exposer au secteur des semi-conducteurs sur les marchés financiers ? L'exposition aux concepteurs et fabricants de puces peut s'effectuer par l'achat direct d'actions d'entreprises cotées telles que Broadcom ou Intel. Les investisseurs particuliers utilisent également des ETF thématiques qui répliquent les performances globales de cette industrie clé de la Bourse américaine.