La saison des résultats bancaires pourrait toutefois limiter la poursuite de la hausse du secteur tech.

TSMC affiche des résultats records , avec une croissance de 35% du bénéfice net au T4 2025.

Le Nasdaq (US100) met fin à trois séances de baisse après un rebond technique sur l’EMA30.

📈 US100 : un rebond technique soutenu par les semi-conducteurs

Un retour au-dessus des niveaux techniques clés

Les futures Nasdaq (US100) ont réussi à interrompre une série de trois séances consécutives de baisse, trouvant un soutien solide sur la moyenne mobile exponentielle à 30 jours (EMA30). La correction observée la veille s’est arrêtée juste avant le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% de la vague de vente d’octobre-novembre 2025, un seuil largement surveillé par les investisseurs techniques.

Cette configuration a permis au contrat de clôturer précisément sur l’EMA30, ouvrant la voie à un rebond dès l’ouverture des marchés européens. À court terme, la progression reste néanmoins plafonnée par le retracement de Fibonacci de 78,6%, zone susceptible de provoquer soit une accélération haussière, soit une consolidation.

Evolution du Nasdaq US100 avec niveaux de Fibonacci et EMA30 – Source xStation5

Un marché toujours dépendant du flux de résultats

Si le mouvement actuel traduit un regain d’optimisme, la prudence reste de mise. La saison des résultats aux États-Unis maintient une volatilité élevée, chaque publication étant susceptible de modifier rapidement le positionnement des investisseurs. Les prochaines annonces, notamment dans le secteur financier, joueront un rôle clé dans la capacité du Nasdaq à prolonger ce rebond.

🧠 TSMC et l’IA : moteurs centraux de la hausse

Des résultats trimestriels records pour TSMC

Le principal catalyseur de la séance reste la publication exceptionnelle de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Le géant mondial des semi-conducteurs a franchi un seuil symbolique avec 1 000 milliards de dollars taïwanais de chiffre d’affaires, accompagné d’une hausse de 35% de son bénéfice net au quatrième trimestre 2025.

La puissance de calcul haute performance (HPC) demeure le pilier de la croissance du groupe. Les puces avancées (7 nm ou moins) représentent désormais 77% des revenus liés aux wafers, soulignant la domination de TSMC sur les technologies de pointe indispensables à l’essor de l’intelligence artificielle.

Des investissements massifs pour accompagner la demande

TSMC a également rassuré les marchés par ses perspectives. Le groupe prévoit 52 à 56 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026, confirmant sa confiance dans la durabilité du boom mondial de l’IA. Pour l’ensemble de l’exercice, la société anticipe une croissance des revenus proche de 30%, au-delà des attentes du consensus.

Cette dynamique bénéficie directement aux grands noms du Nasdaq, notamment Nvidia, AMD et les opérateurs de centres de données, dont la demande en accélérateurs IA reste soutenue. En pré-ouverture, Nvidia affichait déjà une progression d’environ 0,9%, illustrant l’effet d’entraînement sur l’ensemble du secteur technologique.

🌍 Géopolitique et banques : des facteurs d’équilibre

Un léger apaisement des tensions internationales

Le sentiment de marché a également été soutenu par une détente relative sur le front géopolitique. Le président américain Donald Trump a adopté un ton plus conciliant concernant l’Iran, évoquant un reflux des manifestations et réduisant la crainte d’une intervention militaire imminente. Cette évolution a temporairement freiné la demande de valeurs refuges, entraînant un repli de l’or et du pétrole après plusieurs séances de hausse.

Néanmoins, les investisseurs restent conscients que les risques géopolitiques demeurent élevés, les conflits en cours continuant de limiter un retour total de l’appétit pour le risque à Wall Street.

Les résultats bancaires, un possible frein pour la tech

Enfin, les publications de Morgan Stanley, Goldman Sachs et BlackRock pourraient avoir un impact ambivalent sur le Nasdaq. Des résultats solides renforcent généralement la confiance globale du marché, mais ils peuvent aussi encourager une rotation sectorielle au profit des financières, récemment sous pression.

Dans ce scénario, une partie des flux pourrait se détourner temporairement des valeurs technologiques, limitant l’ampleur de la hausse du US100 malgré un contexte fondamental favorable à long terme.

❓ FAQ

Pourquoi le US100 rebondit-il aujourd’hui ?

Le rebond s’explique par une combinaison de facteurs techniques, de résultats records de TSMC et d’un regain d’optimisme autour de l’intelligence artificielle.

Quel rôle joue TSMC dans la performance du Nasdaq ?

TSMC est un acteur clé de la chaîne des semi-conducteurs. Ses perspectives de croissance et ses investissements massifs soutiennent l’ensemble des valeurs technologiques liées à l’IA.

Les tensions géopolitiques sont-elles totalement écartées ?

Non. Si le ton s’est légèrement adouci, les risques géopolitiques restent présents et continuent de peser sur le sentiment de marché.

Les résultats bancaires peuvent-ils freiner la hausse du Nasdaq ?

Oui, une rotation vers les valeurs financières est possible si les résultats bancaires attirent de nouveaux flux, ce qui pourrait limiter les gains des valeurs tech.

La tendance haussière du US100 est-elle durable ?

À court terme, la tendance dépendra des résultats d’entreprises et des niveaux techniques. À moyen terme, la dynamique de l’IA reste un soutien structurel majeur pour le Nasdaq.