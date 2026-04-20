USA Rare Earth acquiert d'importantes mines de métaux de terres rares au Brésil ⛏️

USA Rare Earth (USAR.US) a annoncé l'acquisition de la société brésilienne Serra Verde pour un montant de 2,8 milliards de dollars, marquant ainsi une étape décisive vers la réduction de la dépendance des chaînes d'approvisionnement occidentales vis-à-vis de la Chine. * Serra Verde est un acteur majeur du marché minier brésilien, exploitant une mine stratégique dans l'État de Goiás. Ce qui rend cet actif unique, c'est qu'il s'agit de l'une des rares mines à grande échelle hors d'Asie à exploiter des gisements rares sous forme d'argiles ioniques. Ces types de gisements sont très prisés dans l'industrie car ils sont relativement faciles à exploiter et présentent une teneur exceptionnellement élevée en éléments dits « terres rares lourdes » (tels que le dysprosium et le terbium). Il s'agit des éléments les plus chers et les plus rares du marché, absolument indispensables à la production d'aimants haute performance résistants aux températures élevées. Les marchés ont réagi à cette nouvelle avec beaucoup d’enthousiasme, et le cours de l’action de la société américaine a bondi de plus de 10 % à la suite de cette annonce. Les investisseurs saluent clairement cette initiative, y voyant un réel potentiel pour briser le monopole asiatique sur le marché des matières premières essentielles. Cette opération, prévue pour le troisième trimestre 2026, répond directement à la nécessité géopolitique d’une diversification urgente des sources d’approvisionnement en ressources stratégiques. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de concurrence mondiale, où les métaux des terres rares constituent un atout majeur. La mine acquise fournit les quatre éléments magnétiques les plus importants (néodyme, praséodyme, dysprosium et terbium), qui sont absolument indispensables à la production d'appareils électroniques modernes, de véhicules électriques et d'équipements militaires de pointe. Une demande stable est garantie par un accord d'achat de 15 ans déjà conclu. Celui-ci couvre 100 % de la production de ces métaux et est mis en œuvre avec une forte implication d'entités gouvernementales américaines et de capitaux privés. Pour les États-Unis, cette acquisition par Rare Earth consolide sa position de leader incontesté dans la mise en place d'un écosystème sécurisé pour les métaux de terres rares en Occident. Le soutien croissant de Washington, qui cherche activement à stimuler les investissements en amont et à sécuriser l'approvisionnement, atténue encore davantage le risque opérationnel. Compte tenu de la croissance exponentielle de la demande induite par la transition énergétique, l'accès exclusif à une mine d'une telle envergure hors d'Asie confère à l'entreprise un avantage concurrentiel considérable. La hausse à deux chiffres du cours de l'action confirme en fin de compte que la sécurisation de l'indépendance des chaînes d'approvisionnement stratégiques est l'un des catalyseurs de croissance les plus recherchés par Wall Street. Le cours de l'action de la société est en forte hausse aujourd'hui, même si les gains s'atténuent à mesure que la séance de lundi avance, et que l'indice RSI sur la moyenne mobile de 14 jours avoisine les 70 points, un niveau auquel des corrections à la baisse se sont produites par le passé. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."