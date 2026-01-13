L’ USDJPY se rapproche du seuil psychologique de 160,00 .

Les annonces politiques renforcent les anticipations de relance budgétaire et de politique monétaire accommodante.

Le yen japonais atteint ses niveaux les plus faibles depuis plusieurs années face aux grandes devises.

Le yen japonais subit une nouvelle phase de pression marquée, dans un contexte d’incertitude politique accrue. Les marchés réagissent aux informations selon lesquelles la Première ministre Sanae Takaichi envisagerait une dissolution rapide de la chambre basse, ouvrant la voie à des élections anticipées.

🗳️ Annonces politiques et anticipations budgétaires

Selon plusieurs sources, la Première ministre japonaise préparerait la dissolution de la chambre basse dès l’ouverture de la session parlementaire le 23 janvier, ce qui pourrait conduire à des élections anticipées le 8 ou le 15 février.

Les investisseurs interprètent cette initiative comme un moyen de renforcer le mandat politique de Sanae Takaichi avant les négociations budgétaires. Cette perspective alimente les attentes d’une expansion budgétaire accrue, impliquant potentiellement une hausse des émissions de dette publique.

Ce contexte politique renforce l’idée que le Japon maintiendra un policy mix accommodant, combinant soutien budgétaire et politique monétaire souple.

💱 Le yen, devise la plus faible du G10

La réaction du marché des changes a été immédiate. Le USDJPY a grimpé jusqu’à 158,9500, son niveau le plus élevé depuis juillet 2024, plaçant le yen à son point le plus bas face au dollar sur plusieurs mois.

La devise japonaise a également atteint :

Un plus bas historique face à l’euro et au franc suisse.

Son niveau le plus faible face à la livre sterling depuis 2008.

Dans l’univers du G10, le yen apparaît désormais comme la devise la plus sous-performante, reflet d’un différentiel de politique économique de plus en plus marqué avec les autres grandes économies.

Le yen japonais est de loin la devise la plus faible du G10, source : xStation 5

📉 Le “Takaichi trade” au cœur des mouvements

La baisse du yen illustre la montée en puissance du “Takaichi trade”, une stratégie de marché reposant sur l’anticipation de politiques budgétaires plus souples et d’une pression accrue sur la Banque du Japon pour retarder toute normalisation monétaire.

La consolidation politique en amont des débats budgétaires renforce les craintes d’un creusement de la dette, ce qui limite les perspectives de resserrement monétaire à court terme. Dans ce contexte, les flux vendeurs sur le yen restent dominants.

🏛️ Interventions verbales limitées

Face à l’ampleur du mouvement, les autorités japonaises ont tenté de freiner la baisse par des interventions verbales. La ministre des Finances Satsuki Katayama a indiqué avoir fait part de ses préoccupations concernant la dépréciation « unilatérale » du yen lors d’échanges avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent.

Toutefois, ces déclarations n’ont eu qu’un impact limité sur le marché, l’attention restant focalisée sur les fondamentaux politiques et macroéconomiques.

📈 USDJPY proche d’un seuil clé

Au moment de la rédaction, l’USDJPY progresse d’environ 0,60 % sur la séance, évoluant autour de 159,00. La paire se rapproche ainsi du seuil psychologique majeur de 160,00, niveau susceptible d’accroître la vigilance des autorités japonaises.

❓ FAQ – Questions fréquentes

Pourquoi le yen chute-t-il fortement ?

En raison des annonces politiques, qui renforcent les anticipations de relance budgétaire et repoussent les perspectives de normalisation monétaire.

Qu’est-ce que le “Takaichi trade” ?

Il s’agit d’un positionnement de marché misant sur des politiques fiscales plus souples et une Banque du Japon durablement accommodante.

Le seuil de 160 sur l’USDJPY est-il important ?

Oui, 160,00 est un niveau psychologique clé, susceptible de raviver les discussions sur une éventuelle intervention des autorités japonaises.