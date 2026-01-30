Profil de Kevin Warsh : un ancien gouverneur de la Fed (2006-2011), allié de Trump mais potentiellement rigoureux face à l'inflation à long terme.

Chute brutale des métaux précieux : l'argent repasse sous la barre symbolique des 100 dollars et l'or montre des signes de faiblesse technique.

Réaction positive du NASDAQ qui gagne suite à l'annonce, porté par des perspectives de baisse des taux à court terme.

Nomination surprise de Kevin Warsh par Donald Trump pour succéder à Jérôme Powell à la tête de la Réserve Fédérale (Fed).

L'actualité financière a basculé cet après-midi avec une annonce majeure en provenance de Mar-a-Lago : Donald Trump a officiellement désigné Kevin Warsh comme futur président de la Réserve Fédérale. Cette édition spéciale du Good Morning Market, animée par Matéis Mouflet pour XTB, analyse les répercussions immédiates de ce choix stratégique. Si le marché action semble saluer l'arrivée d'un profil plus "dovish" (favorable à la baisse des taux) à court terme, le secteur des matières premières, lui, accuse le coup dans une séance marquée par une forte volatilité.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous pour découvrir l'analyse graphique détaillée.

🏛️ Kevin Warsh à la tête de la Fed : Un tournant politique et monétaire

Qui est le nouveau visage de la Fed ?

Kevin Warsh n'est pas un inconnu pour les institutions financières. Ancien gouverneur de la Fed entre 2006 et 2011, ce diplômé de Stanford est perçu comme un allié de Donald Trump . Sa nomination suggère une volonté présidentielle d'influencer plus directement la politique monétaire américaine. Warsh est réputé favorable à une baisse des taux d'intérêt à court terme, ce qui s'aligne avec les promesses de campagne de Trump pour stimuler l'économie.

Toutefois, Matéis Mouflet souligne une nuance importante : à plus long terme, Warsh pourrait se révéler moins complaisant que prévu. Son historique suggère qu'il reste un défenseur de la stabilité des prix, capable de durcir le ton si l'inflation venait à déraper. Cette dualité crée une incertitude que les investisseurs tentent déjà de pricer.

Un impact contrasté sur les marchés d'actions

Le secteur technologique a réagi avec enthousiasme. Le NASDAQ 100 a enregistré une hausse immédiate suite au post de Trump sur Truth Social. Pour les marchés actions, l'arrivée d'un président de la Fed enclin à réduire le coût du crédit est une bouffée d'oxygène. Une baisse des taux favorise généralement les valorisations des entreprises de croissance en diminuant le taux d'actualisation de leurs bénéfices futurs.

📉 Tempête sur les métaux précieux : L'Or et l'Argent vacillent

L'Argent perd le seuil des 100 dollars

C'est le point noir de cette séance : l'effondrement des métaux précieux. L'argent (Silver) a brutalement cassé ses supports, repassant sous le seuil psychologique des 100 dollars. Plus inquiétant encore d'un point de vue technique, le cours est passé sous sa moyenne mobile de long terme, signalant une possible fin de l'euphorie observée en début d'année. L'argent tente actuellement de préserver un support oblique, mais la configuration reste précaire.

L'Or sous sa moyenne mobile de long terme

L'or (Gold) n'a pas été épargné. Bien qu'il reste techniquement dans une tendance haussière de fond, le métal jaune a temporairement percé sa moyenne mobile long terme à la baisse avant de tenter un timide rebond. Paradoxalement, une perspective de baisse des taux devrait soutenir l'or. Mathieu explique ce rejet par le fait que les investisseurs doutent de la capacité de Warsh à suivre aveuglément la ligne de Trump à long terme, ou craignent un renforcement du dollar si l'économie américaine s'accélère trop brutalement sous son impulsion.

📊 Analyse technique et perspectives

Des niveaux clés à surveiller

NASDAQ 100 : Le marché surveille désormais si cette bougie de hausse peut initier une nouvelle jambe de progression vers des sommets annuels.

Or : Il est impératif pour les acheteurs que le cours repasse rapidement au-dessus de son support oblique pour invalider le signal de faiblesse actuel.

Argent : La zone sous les 100 dollars est désormais une zone de résistance. Une clôture hebdomadaire sous ce niveau confirmerait un changement de psychologie majeur.

❓ FAQ

1. Pourquoi le président de la Fed n'a-t-il pas "tous les pouvoirs" ? Comme rappelé dans la vidéo, le président de la Fed ne décide pas seul. Il dispose d'une voix au sein du FOMC (le comité qui fixe les taux), au même titre que les autres gouverneurs et présidents de banques régionales. Son rôle est avant tout celui d'un porte-parole et d'un coordinateur de consensus.

2. Qu'est-ce qu'une "moyenne mobile long terme" ? C'est un indicateur technique qui calcule la moyenne des prix de clôture sur une longue période (souvent 200 jours). Elle sert de baromètre pour identifier la tendance de fond d'un actif. Passer en dessous est souvent perçu comme un signal de retournement baissier.

3. Pourquoi l'or baisse-t-il si les taux pourraient baisser ? Normalement, la baisse des taux favorise l'or car il ne rapporte pas d'intérêt (il devient plus compétitif face aux obligations). Cependant, si le marché pense que Kevin Warsh va doper la croissance américaine, le dollar peut se renforcer, ce qui pèse mécaniquement sur le prix de l'or libellé en billets verts.

4. Qui est Kevin Warsh par rapport à Jérôme Powell ? Kevin Warsh est perçu comme plus proche des idées économiques de Donald Trump que Jérôme Powell. Là où Powell a souvent insisté sur l'indépendance de la Fed, Warsh pourrait incarner une ère de coordination plus étroite entre la Maison Blanche et la politique monétaire.