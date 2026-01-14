Performance du NASDAQ de 19% sur un an , un chiffre historiquement modeste comparé à la bulle internet de 2000.

Secteur technologique sous surveillance : une bulle est jugée en formation mais n'aurait pas encore atteint son point de rupture.

L'année 2026 débute avec une question centrale pour tous les investisseurs : le rallye des valeurs technologiques est-il durable ou sommes-nous à l'aube d'un krach ? Alors que les indices flirtent avec des niveaux records, Antoine, analyste chez XTB, apporte un éclairage nuancé dans son dernier point de marché. Entre l'attente de décisions institutionnelles majeures et l'analyse technique rigoureuse de géants comme Alphabet (Google), cette synthèse décrypte les forces en présence sur les marchés financiers.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📉 Le débat sur la bulle technologique et la volatilité

Une bulle en formation mais loin des excès de 2000

La crainte d'une bulle spéculative dans la tech est omniprésente. Cependant, Antoine s'appuie sur des données de Goldman Sachs pour relativiser la situation. Si le NASDAQ affiche une hausse de 19% sur les douze derniers mois, cette performance reste bien en deçà des 104% observés lors de la bulle internet des années 2000. Pour l'analyste, nous sommes dans une phase de formation de bulle plutôt que d'explosion imminente.

Donald Trump lui-même a récemment affiché son optimisme sur les réseaux sociaux, encourageant à investir. Historiquement, de tels messages de sa part ont été suivis par des hausses significatives du S&P 500. Cela suggère que, pour une partie du marché, le potentiel de croissance reste intact malgré les valorisations élevées de certaines "méga-caps".

La saisonnalité du VIX : une alerte pour février

Le VIX, souvent appelé "indice de la peur", mesure la volatilité attendue sur les marchés. L'analyse de sa saisonnalité révèle que la volatilité a tendance à augmenter de manière cyclique à partir de la mi-janvier jusqu'à la mi-mars. Antoine souligne que le marché anticipe actuellement une forte poussée du VIX pour le 18 février 2026.

Pour un investisseur débutant, cela signifie que les corrections sur les actifs risqués sont statistiquement plus probables durant ces premiers mois de l'année. Cette période nécessite donc une vigilance accrue et une gestion prudente de son portefeuille, car les turbulences pourraient s'intensifier après une période de calme relatif.

🎓 Éducation financière : Le mouvement mesuré haussier

Maîtriser les retracements de Fibonacci

Pour naviguer dans ces eaux agitées, Antoine propose une leçon de pédagogie sur le mouvement mesuré haussier. Cet outil d'analyse technique repose sur les retracements de Fibonacci. L'idée est d'identifier le point bas d'une structure haussière et son sommet pour projeter les zones de correction saines où les investisseurs institutionnels, ou "baleines", ont tendance à racheter.

Les niveaux clés à surveiller sont les retracements de 50% et de 61,8% (la fameuse "Golden Zone"). Un troisième niveau à 65% est souvent utilisé pour positionner un stop-loss de sécurité. Ces zones permettent d'entrer sur le marché avec un ratio risque/rendement optimisé, en visant une cible de sortie située au retracement négatif de 23,6%.

L'application concrète sur l'action Google

En prenant l'exemple de Google (Alphabet), Antoine démontre l'efficacité de cette méthode. L'action a déjà validé deux mouvements mesurés successifs, atteignant des cibles à 175 dollars puis dépassant largement les 236 dollars. Cette explosion est spectaculaire lorsqu'on l'observe en échelle arithmétique, typique d'une "bulle en formation" sur une méga-cap.

Si une correction devait intervenir aujourd'hui, une zone d'achat idéale se situerait entre 217 et 240 dollars. L'analyste insiste sur le fait que dans les actions de croissance, les prix peuvent rester en "lévitation" longtemps avant de revenir tester leurs supports. Suivre les robots investisseurs et les grands flux permet souvent d'éviter d'être à contre-courant de la tendance majeure.

🏦 Perspectives macroéconomiques et calendrier

L'attente de la Cour Suprême et des banquiers centraux

Au-delà des graphiques, le contexte institutionnel reste lourd. Le marché attend avec une impatience manifeste la décision de la Cour Suprême concernant les tarifs douaniers. Antoine note que si la Cour tarde à rendre son verdict, cela pourrait paradoxalement être perçu comme une bonne nouvelle par Wall Street, offrant un répit temporaire aux indices.

Parallèlement, le calendrier économique est chargé avec les publications des ventes au détail aux États-Unis et les discours de plusieurs membres de la Réserve fédérale (Kashkari et Williams). Ces interventions sont cruciales pour évaluer la trajectoire future des taux d'intérêt, l'un des principaux moteurs de la performance des valeurs technologiques.

L'ascension continue de l'or et des actifs numériques

En marge de la tech, les métaux précieux continuent de briller. L'or et l'argent ont tous deux atteint leurs cibles hebdomadaires respectives, avec un argent franchissant les 90 dollars. Antoine qualifie cette tendance de "spectaculaire". Du côté des cryptomonnaies, le Bitcoin montre des signes de force et pourrait viser les 103 000, voire 108 000 dollars, avant une éventuelle reprise de la tendance baissière.

❓ FAQ

1. Quelle est la différence entre une échelle arithmétique et logarithmique ? Sur une échelle arithmétique, chaque unité de prix a la même distance visuelle (ex: passer de 10 à 20$ prend autant de place que de 100 à 110$). Sur une échelle logarithmique (log), ce sont les pourcentages de variation qui comptent. Une hausse de 10% aura toujours la même taille, qu'elle soit à 10$ ou à 100$. C'est essentiel pour analyser des actifs en forte croissance.

2. Pourquoi la "Golden Zone" de Fibonacci est-elle importante ? La zone comprise entre 50% et 61,8% de retracement est celle où les algorithmes et les grands investisseurs placent souvent leurs ordres d'achat après une hausse. Elle représente un équilibre où le prix est jugé "attractif" sans pour autant invalider la tendance haussière de long terme.

3. Qu'est-ce que l'indice VIX nous dit sur le marché ? Le VIX mesure la volatilité du marché. Quand il est bas, le marché est calme et complaisant. Quand il monte, cela signifie que les investisseurs s'attendent à de fortes variations de prix ou à des chutes. Une hausse saisonnière du VIX suggère souvent que les mois d'hiver sont propices à des corrections boursières.

4. Les tweets de Donald Trump ont-ils vraiment un impact sur la bourse ? Oui, car ils influencent le sentiment des investisseurs particuliers et peuvent signaler les priorités économiques de l'administration. Antoine rappelle qu'un message positif de Trump en avril dernier avait été suivi d'une hausse de 40% du S&P 500, illustrant l'importance de la psychologie dans la formation des prix.