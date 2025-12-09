Points clés Vote décisif ce mardi sur le PLFSS 2026 (budget de la Sécurité sociale), après des concessions de Lecornu pour éviter le 49.3.

ce mardi sur le (budget de la Sécurité sociale), après des pour éviter le 49.3. Parties prenantes : Pour : PS (69 députés). Contre : RN (123), LFI (71), PCF (17), une partie des LR (49) et Horizons (34). Abstention probable : Horizons (Edouard Philippe), écologistes (38), MoDem (36). Pour (avec réserves) : Ensemble (91), Liot (22, sauf exceptions).

: Enjeu : un rejet creuserait le déficit de 30 Md€ (vs 17 Md€ prévus), menaçant l’objectif de <5% du PIB en 2026.

: un creuserait le déficit de (vs 17 Md€ prévus), menaçant l’objectif de en 2026. Contexte : réforme des retraites suspendue, débats houleux sur les dépenses de santé et prestations sociales.

Un vote à haut risque pour Sébastien Lecornu Un texte fragilisé par les divisions Concessions : Lecornu a rétabli la suspension de la réforme des retraites (supprimée au Sénat) pour rallier le PS.

: Lecornu a (supprimée au Sénat) pour rallier le PS. Stratégie : pas de 49.3 ni d’ordonnances , malgré un risque de rejet .

: , malgré un . Conséquences d’un échec : déficit aggravé (30 Md€), crédibilité du gouvernement affaiblie. Les groupes parlementaires en ordre dispersé PS (69) : vote pour , après avoir obtenu des concessions.

: vote , après avoir obtenu des concessions. Horizons (34) : abstention (Edouard Philippe : « texte insuffisant, mais évitons le chaos »).

: (Edouard Philippe : « texte insuffisant, mais évitons le chaos »). LR (49) : divisés , certains pourraient voter contre.

: , certains pourraient voter contre. Écologistes (38) : abstention probable (Cyrielle Chatelain : « une possibilité »), ce qui complique l’équation pour Lecornu.

: (Cyrielle Chatelain : « une possibilité »), ce qui pour Lecornu. MoDem (36) et Liot (22) : soutien ou abstention , selon les ajustements de dernière minute.

et : , selon les ajustements de dernière minute. RN (123), LFI (71), PCF (17) : vote contre systématique. Les scénarios possibles et leurs impacts 1. Adoption du PLFSS (scénario étroit) Condition : abstention des écologistes + soutien d’Ensemble, MoDem et Liot .

: + . Conséquence : budget validé, mais avec une marge minime. 2. Rejet du PLFSS (scénario redouté) Conséquences : Déficit public à 5%+ du PIB en 2026. Crise politique : affaiblissement de Lecornu et remise en cause de la majorité présidentielle . Report des réformes (santé, retraites).

: 3. Report ou nouveau compromis Négociations de dernière minute pour convaincre les écologistes ou LR modérés. FAQ 1. Pourquoi ce vote est-il si important ? Le PLFSS 2026 (40% du budget de l’État) fixe les dépenses de santé, retraites et prestations sociales. Un rejet aggraverait le déficit et bloquerait les réformes. 2. Quelles sont les concessions de Lecornu ? Suspension de la réforme des retraites (issue de 2023).

(issue de 2023). Ajouts de mesures sociales pour rallier le PS. 3. Pourquoi les écologistes pourraient-ils s’abstenir ? Ils jugent le texte insuffisant, mais évitent de faire tomber le gouvernement. 4. Quel est le rôle des non-inscrits (9 députés) ? Leur vote pourrait faire basculer le résultat, mais leur position reste incertaine. 5. Que se passe-t-il en cas de rejet ? Déficit public à 5%+ du PIB (vs objectif <5%).

(vs objectif <5%). Nouvelle crise politique, avec un gouvernement affaibli. 6. Pourquoi Lecornu évite-t-il le 49.3 ? Pour éviter une crise institutionnelle et montrer une volonté de dialogue, après les tensions des précédents budgets. 7. Quand aura lieu le vote ? Après les questions au gouvernement, vers 15h00 (heure de Paris).

