Les marchés américains débutent la séance sous une pression vendeuse marquée, dominée par un violent mouvement de repli sur les valeurs technologiques. Le catalyseur principal est sans conteste la chute brutale de Microsoft, qui ravive les craintes autour des valorisations élevées du secteur et déclenche un large mouvement d’aversion au risque.

📉 US100 sous pression malgré des statistiques macro solides

Les indices ignorent les bonnes nouvelles économiques

Le US100 évolue en nette baisse, illustrant un marché focalisé sur les résultats d’entreprises plutôt que sur les fondamentaux macroéconomiques.

Source: xStation5

Pourtant, les dernières statistiques américaines sont clairement meilleures qu’anticipé. Les commandes industrielles ont progressé de 2.7% sur un mois, bien au-dessus des attentes, tandis que les ventes de gros de décembre 2025 affichent une hausse de 1.3%, contre un consensus quasi nul.

Un signal clair d’aversion au risque

La réaction des marchés montre que, dans l’environnement actuel, les investisseurs privilégient la réduction de l’exposition au risque face à toute déception sur les résultats des poids lourds de la cote, même lorsque les données macro sont favorables.

🏦 Analystes et valeurs refuges relatives

Révisions contrastées des objectifs de cours

Du côté des analystes, les ajustements de valorisation reflètent la dispersion actuelle du marché. UBS a relevé son objectif de cours sur Meta Platforms à 872$, contre 830$ auparavant, soulignant la résilience du modèle économique du groupe.

À l’inverse, JPMorgan a abaissé son objectif sur Tesla à 145$, renforçant la pression sur un titre déjà fragilisé par des marges sous tension et une concurrence accrue.

Les rares gagnants de la séance

Dans ce contexte difficile, seules quelques valeurs affichent une performance positive notable, notamment Meta Platforms, IBM et Lockheed Martin, perçues comme plus défensives ou bénéficiant de catalyseurs spécifiques.

Source: xStation5

💥 Microsoft provoque un choc sur les indices américains

Une chute de plus de 10% après les résultats

L’action Microsoft (MSFT.US) recule de plus de 10%, une correction rare pour la troisième capitalisation boursière américaine. Cette baisse massive pèse mécaniquement sur les grands indices, en particulier le Nasdaq 100 (US100), fortement exposé aux géants technologiques.

Sur le plan technique, le titre affiche désormais une décote proche de 15% par rapport à sa moyenne mobile à 200 jours (EMA200), un signal de faiblesse rarement observé ces dernières années.

Effet domino sur la tech et le logiciel

La correction de Microsoft se diffuse rapidement à l’ensemble du secteur logiciel. Des valeurs comme Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce et ServiceNow enregistrent des pertes significatives, victimes d’un mouvement sectoriel plutôt que de facteurs propres.

Plus largement, la Big Tech est sous pression : Amazon, Alphabet et Tesla reculent d’environ 2%, tandis que Nvidia cède près de 1%. Seule Meta Platforms échappe au mouvement, soutenue par une révision positive d’analystes.

Source: xStation5

🪙 Cryptomonnaies sous pression : le Bitcoin recule

Corrélation renforcée avec les actions

La faiblesse des marchés actions se répercute directement sur les cryptomonnaies. Le Bitcoin recule vers la zone des 86 000$, illustrant une corrélation toujours élevée avec les actifs risqués.

Les valeurs exposées au Bitcoin souffrent également : Strategy affiche une baisse de plus de 6%, amplifiant le mouvement de repli observé sur les actifs spéculatifs.

Un environnement défavorable aux actifs risqués

La séance confirme que, dans un contexte de stress sur la technologie, les cryptos ne jouent pas encore pleinement leur rôle de valeur alternative et restent traitées comme des actifs à bêta élevé.

🍎 Apple sous surveillance avant ses résultats

Un test décisif pour le sentiment de marché

L’attention se tourne désormais vers Apple (AAPL.US), dont les résultats seront publiés après la clôture de Wall Street. Le titre évolue quasiment à l’équilibre en amont de l’annonce, signe d’une attente prudente.

Dans un marché déjà fragilisé par la chute de Microsoft, la réaction à la publication d’Apple pourrait jouer un rôle clé dans la direction des indices à court terme, soit en stabilisant le sentiment, soit en accentuant la correction.

❓ FAQ

Pourquoi la chute de Microsoft a-t-elle un impact aussi fort ?

Microsoft pèse lourdement dans les indices et sert de baromètre pour l’ensemble de la tech et du cloud.

Les bonnes données macro peuvent-elles inverser la tendance ?

À court terme, le marché privilégie les résultats d’entreprises et la gestion du risque.

Pourquoi les cryptos baissent-elles avec les actions ?

Elles restent traitées comme des actifs risqués fortement corrélés aux marchés actions.

Meta peut-elle continuer de surperformer ?

Son profil bénéficiaire et publicitaire la rend plus résiliente, mais elle n’est pas totalement décorrélée.

Les résultats d’Apple sont-ils cruciaux ?

Oui, ils pourraient soit rassurer les investisseurs, soit accentuer la nervosité actuelle.