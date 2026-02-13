Points clés Inflation US à 2.4% y/y (vs 2.5% attendu), cœur à 2.5%.

Les indices américains évoluent dans une fourchette inférieure à 0.5%.

Les flux retail vers les fonds technologiques atteignent des records (BlackRock).

Arista et Applied Materials bondissent, Pinterest chute de 20%.

Le US100 échoue sous une résistance Fibonacci clé.

La dernière séance d’une semaine agitée s’ouvre dans un climat d’incertitude à Wall Street. Malgré la publication de données d’inflation américaines légèrement inférieures aux attentes, les marchés actions ne montrent pas de réaction marquée. Les principaux indices évoluent dans une amplitude limitée à moins de 0.5%, traduisant un équilibre fragile entre optimisme macroéconomique et prudence sur les valorisations. Les investisseurs semblent accorder davantage d’importance au sentiment de marché qu’aux chiffres eux-mêmes. 📉 Inflation américaine : un soulagement sans euphorie Un CPI légèrement inférieur aux attentes En janvier 2026, l’inflation annuelle américaine s’établit à 2.4%, contre 2.5% attendu. Sur un mois, elle ressort à 0.2%, sous les 0.3% anticipés. L’inflation cœur (hors énergie et alimentation) est conforme aux prévisions, à 2.5% sur un an et 0.3% sur un mois. Ces données confirment une trajectoire désinflationniste progressive, sans surprise majeure. Pourtant, le marché ne semble pas intégrer pleinement ce signal modérément favorable. Un dollar et des taux déjà intégrés ? La réaction modérée des indices suggère que les attentes étaient déjà largement intégrées dans les prix. Les investisseurs restent focalisés sur la solidité des marges des entreprises et sur la dynamique des bénéfices plutôt que sur une seule publication macroéconomique. 📊 US100 : signaux techniques fragiles Échec sous résistance Fibonacci Sur le plan technique, le US100 n’a pas réussi à franchir le niveau correspondant au retracement de 23.6% de Fibonacci. Ce rejet suggère une demande affaiblie et une perte progressive de momentum haussier. Pour les vendeurs, l’objectif principal se situe au niveau de 61.8% de Fibonacci. Avant cela, le seuil de 50% devra être franchi, ce qui ouvrirait la voie à une correction plus profonde. Le RSI, proche de la zone de surachat, offre un soutien technique limité mais confirme un essoufflement potentiel. Flux retail record vers la tech Selon les données de BlackRock, les flux des investisseurs particuliers vers les fonds technologiques atteignent des niveaux record. Malgré les interrogations sur la qualité des sociétés liées à l’IA, l’appétit pour le secteur reste très fort. Ce décalage entre prudence institutionnelle et enthousiasme retail constitue un élément clé du sentiment actuel. 🏢 Publications d’entreprises : fortes divergences Les gagnants : semi-conducteurs et infrastructures Arista Networks (ANET.US) progresse de plus de 6% après des résultats supérieurs aux attentes en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices. La direction affirme que les pressions sur les coûts des composants mémoire ne menacent pas les marges futures. Applied Materials (AMAT.US) bondit de plus de 10% après un net dépassement des attentes et des perspectives de ventes optimistes. Rivian (RIVN.US) s’envole de plus de 20% après avoir communiqué des prévisions de ventes encourageantes pour son nouveau modèle. Les déceptions : plateformes et géopolitique Pinterest (PINS.US) chute de près de 20%. Si les résultats du T4 sont légèrement inférieurs aux attentes, c’est surtout la guidance pessimiste qui pèse sur la valorisation. Alibaba (BABA.US) recule d’environ 2%, l’administration américaine envisageant d’ajouter le groupe à la liste des entités soumises à des restrictions d’exportation (1260H). Par ailleurs, Donald Trump évoque la nécessité de négociations avec l’Iran, tout en annonçant l’envoi d’un nouveau porte-avions au Moyen-Orient, accentuant l’incertitude géopolitique. En définitive, Wall Street évolue dans une phase d’équilibre précaire. L’inflation modérée n’a pas suffi à déclencher un mouvement directionnel clair. La dynamique dépendra désormais de la capacité des entreprises à confirmer la solidité de leurs perspectives et de l’évolution du sentiment sur le secteur technologique. ❓ FAQ Pourquoi les marchés ne réagissent-ils pas au CPI plus faible ?

Parce que les attentes étaient déjà intégrées et que les investisseurs se concentrent sur les bénéfices et la valorisation. Le US100 est-il en phase de correction ?

Il montre des signes d’essoufflement technique, mais aucun signal de correction profonde n’est confirmé. Pourquoi Pinterest chute-t-elle autant ?

Principalement en raison de perspectives de revenus jugées décevantes. Les flux vers la tech sont-ils toujours élevés ?

Oui, les investisseurs particuliers continuent d’injecter des montants record dans les fonds technologiques. La géopolitique influence-t-elle le marché ?

Oui, notamment via les tensions au Moyen-Orient et les restrictions commerciales potentielles.

