Wall Street perd-elle de son élan ? 🚩 Les points forts de la saison des résultats du S&P 500

Les contrats à terme sur le S&P 500 reculent modérément ce lundi 27 avril, alors que la saison des résultats du T1 2026 a déjà couvert 28% de l’indice. L’indice S&P 500 (US500) affiche pour l’instant une croissance bénéficiaire agrégée de 15,1% sur un an, tandis que 84% des sociétés publiées annoncent un BPA supérieur aux estimations. La question porte désormais moins sur le trimestre écoulé que sur la capacité des entreprises américaines à conserver ces marges avec un PER supérieur à ses moyennes historiques.

S&P 500 : les résultats dépassent encore les prévisions

Des bénéfices supérieurs au consensus

La saison des résultats du T1 2026 donne une image favorable des bénéfices américains. À ce stade, 84% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs comptes ont annoncé un bénéfice par action supérieur aux estimations. La proportion dépasse la moyenne à 5 ans de 78% et la moyenne à 10 ans de 76%.

L’écart positif atteint 12,3% sur le BPA, contre 7,3% en moyenne sur 5 ans et 7,1% sur 10 ans. Ce chiffre mesure la différence entre le bénéfice publié et le bénéfice attendu avant l’annonce. Il reste à interpréter avec prudence, car il ne porte que sur les sociétés déjà publiées, et non sur l’ensemble de l’indice.

La croissance bénéficiaire agrégée du S&P 500 ressort désormais à 15,1% sur un an. Elle était de 13,0% une semaine plus tôt et de 13,1% fin mars. Si ce rythme se maintient, l’indice signerait un sixième trimestre consécutif de hausse des bénéfices à deux chiffres.

Des revenus en hausse dans les onze secteurs

Les chiffres d’affaires confirment la même tendance. 81% des sociétés publiées affichent des revenus supérieurs aux prévisions, contre une moyenne à 5 ans de 70% et une moyenne à 10 ans de 67%. L’écart moyen ressort à 2,0%, en ligne avec la moyenne à 5 ans et au-dessus de la moyenne à 10 ans de 1,5%.

La croissance agrégée des revenus atteint 10,3% sur un an. Elle s’établissait à 10,0% la semaine précédente et à 9,9% fin mars. Si ce niveau tient jusqu’à la fin de la période de publication, il s’agirait du rythme le plus rapide depuis le T3 2022, lorsque la croissance des revenus atteignait 11,0%.

Tous les onze secteurs du S&P 500 affichent une progression annuelle de leurs revenus. La technologie, les services de communication et les financières contribuent le plus à cette hausse. Pour un lecteur français, cette donnée compte car les actions américaines restent très pondérées dans les grands indices mondiaux et dans de nombreux fonds indiciels.

Marges du S&P 500 : le niveau record change l’équation

La technologie tire les marges vers le haut

La marge nette agrégée du S&P 500 atteint 13,4% au T1 2026. Si ce niveau est confirmé, il dépassera le précédent record de 13,2% enregistré au trimestre précédent. La série statistique remonte à 2009, ce qui place le trimestre en cours au sommet de l’historique disponible.

Les écarts sectoriels sont nets. Cinq secteurs améliorent leur marge nette sur un an, avec la technologie en tête à 29,1% contre 25,4% un an plus tôt. Six secteurs reculent, notamment les services de communication, dont la marge passe de 16,0% à 14,1%.

Les marges bénéficiaires restent également supérieures à leur moyenne à 5 ans dans six secteurs. La technologie ressort à 29,2%, contre une moyenne de 25,3%. À l’inverse, l’énergie reste sous pression, avec une marge de 6,6% contre une moyenne à 5 ans de 9,6%.