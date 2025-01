Cet après-midi, les marchés boursiers américains ont connu une journée exceptionnelle, avec des indices comme le S&P 500, le Nasdaq Composite, le DJIA et le Russell 2000 enregistrant leurs meilleures performances depuis le jour après les élections. Cette explosion des indices a été alimentée par deux facteurs principaux : des données économiques favorables concernant l'inflation de décembre et des résultats solides des grandes banques américaines. Des données économiques rassurantes pour les investisseurs L'inflation en décembre a atteint +0,4%, un chiffre supérieur aux attentes et à celui du mois précédent (+0,3%). Sur une base annuelle, l'inflation s'est élevée à +2,9%, en ligne avec les prévisions. Cependant, l'inflation de base (hors alimentaire et énergétique) a été plus modérée à +0,2% contre une hausse de +0,3% le mois précédent. Ces données ont rassuré les investisseurs, qui parient désormais sur une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès juin 2025, avec une probabilité de 50% d'une nouvelle baisse d'ici la fin de 2025. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les secteurs sensibles aux taux d'intérêt en forte hausse Les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que les constructeurs immobiliers, les services publics et les REITs (Real Estate Investment Trusts), ont particulièrement bien réagi à la baisse des rendements obligataires. Ces secteurs ont enregistré des hausses significatives, suivis par des Smallcaps (indices IWM), qui ont surperformé tout au long de la journée. Les grandes institutions financières ont également contribué à la performance positive des marchés. Des résultats supérieurs aux attentes pour des géants bancaires tels que JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, et Bank of America ont fait grimper leurs actions de manière impressionnante, alimentant ainsi la hausse générale du secteur financier, qui a bondi de plus de 2%. L'impact des rendements obligataires et de l'euro Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de 14 points de base pour atteindre 4,64%, tandis que l'indice du dollar américain (DXY) a diminué de 0,4% à 108,84. En revanche, l'or a gagné plus de 1%, et le Bitcoin a connu une seconde journée de hausse, dépassant à nouveau les 99 000 $, après avoir chuté sous les 90 000 $ la semaine dernière. Les gagnants du marché Plusieurs actions ont vu leurs prix grimper fortement grâce à de bonnes performances ou des annonces positives. Parmi elles, BECN (+10%) après qu'une proposition de rachat ait été faite par QXO, BK (+6%) et BLK avec des résultats bancaires solides, ou encore COMP (+18%) après des prévisions revues à la hausse pour son quatrième trimestre. Les perspectives économiques et financières semblent être marquées par un optimisme croissant en raison des dernières annonces économiques et des prévisions favorables des entreprises. Toutefois, les investisseurs demeurent vigilants face aux futures décisions de la Réserve fédérale et à l'évolution des marchés financiers mondiaux.

