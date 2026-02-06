📈Wall Street rebondit, le VIX recule de 5 % 🗽Que nous apprend la saison des résultats aux États-Unis ?

Le sentiment lors de la séance de vendredi est clairement plus constructif. L'indice de volatilité VIX a corrigé de près de 10 % par rapport à ses sommets locaux et a baissé d'environ 5 % depuis minuit. Les contrats à terme US500 sont en hausse de plus de 0,7 %, tandis que l'US100 gagne environ 1,3 %.

Les marchés asiatiques ont retrouvé leur stabilité après avoir reculé en début de séance vendredi, même si les investisseurs sont restés particulièrement prudents à l'égard du secteur technologique. L'action Amazon a initialement chuté d'environ 11 % après la clôture des marchés américains, mais la baisse s'est depuis réduite à environ 7 %. La société prévoit de consacrer 200 milliards de dollars à l'intelligence artificielle cette année et a publié des prévisions de bénéfices et de revenus que les investisseurs ont jugées décevantes.

La géopolitique semble également donner un peu de répit aux marchés. Les États-Unis ont poursuivi leurs négociations avec l'Iran à Oman, et les investisseurs considèrent le fait même que les pourparlers se poursuivent comme un signe encourageant, réduisant ainsi les positions agressives autour du risque d'une confrontation militaire entre les États-Unis et Téhéran.

Sur le front européen, le Kremlin a indiqué que les récentes discussions entre l'Ukraine et la Russie avaient été constructives et fructueuses. Le président Zelensky a déclaré que le prochain cycle de négociations pourrait avoir lieu aux États-Unis, ce qui pourrait suggérer que les deux parties se rapprochent d'un compromis, au moins sur une question clé.

US500 et VIX (D1)

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont reculé d'environ 100 points sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange). La baisse par rapport aux sommets reste relativement modeste et l'indice se maintient à environ 300 points sous ses niveaux records.

Source: xStation5

Saison des résultats aux États-Unis (données FactSet au 4 février)

Malgré le récent recul, le S&P 500 continue d'afficher les caractéristiques qui sous-tendent généralement un marché haussier : une croissance à deux chiffres des bénéfices, qui devrait se poursuivre pour un cinquième trimestre consécutif (à ce jour). Au cours de la seule semaine dernière, la croissance combinée du BPA au quatrième trimestre a bondi de 8,2 % à 11,9 %. Si ce chiffre se maintient, ce serait la première fois depuis le quatrième trimestre 2017-quatrième trimestre 2018 que l'indice affiche cinq trimestres consécutifs de croissance des bénéfices à deux chiffres en glissement annuel.

Il est important de noter que cette amélioration s'est construite au fil des mois :

Le 30 septembre , la croissance des bénéfices du quatrième trimestre était estimée à environ 7,2 %

, la croissance des bénéfices du quatrième trimestre était estimée à environ Le 31 décembre , elle était de 8,3 %

, elle était de Aujourd'hui, le taux combiné s'établit à 11,9 %

En d'autres termes, la saison a constamment relevé la barre pour l'indice.

D'où vient la hausse des bénéfices ?

L'accélération de la croissance des bénéfices se concentre dans trois secteurs à fort impact :

les technologies de l'information, l'industrie et les services de communication, principaux moteurs de la révision à la hausse depuis la fin de l'année.

Industrie : le changement de tendance le plus important, mais avec une composante ponctuelle significative. La croissance combinée des bénéfices du secteur est passée de -0,3 % à +25,6 % depuis le 31 décembre, en grande partie grâce à deux surprises majeures : Boeing : 9,92 $ contre -0,44 $ prévu GE Vernova : 13,48 $ contre 2,93 $ prévu Une nuance importante : ces deux résultats ont été fortement influencés par des éléments ponctuels (un gain important sur la vente d'actifs pour Boeing et un avantage fiscal considérable pour GE Vernova). Cela améliore les statistiques de la saison, mais ne se traduit pas entièrement par une vigueur sous-jacente.

le changement de tendance le plus important, mais avec une composante ponctuelle significative. La croissance combinée des bénéfices du secteur est passée de depuis le 31 décembre, en grande partie grâce à deux surprises majeures : Technologies de l'information : un soutien de grande qualité pour l'indice. Le secteur technologique a fait passer la croissance combinée des bénéfices de 25,8 % à 29,8 % d'une année sur l'autre, avec des contributions majeures de la part de : Apple : 2,84 $ contre 2,67 $ Microsoft : 4,14 $ contre 3,91 $

un soutien de grande qualité pour l'indice. Le secteur technologique a fait passer la croissance combinée des bénéfices de d'une année sur l'autre, avec des contributions majeures de la part de : Services de communication : Meta fait une fois de plus bouger les choses. Le taux de croissance du secteur est passé de 6,2 % à 10,2 % , sous l'impulsion de : Meta Platforms : 8,88 $ contre 8,21 $

Meta fait une fois de plus bouger les choses. Le taux de croissance du secteur est passé de , sous l'impulsion de :

Perspectives

Les marchés continuent d'anticiper une croissance des bénéfices à deux chiffres au-delà du quatrième trimestre. Les projections consensuelles pour les quatre prochains trimestres restent ambitieuses, ce qui renforce l'idée que les fondamentaux, du moins en termes de bénéfices, continuent de peser lourdement sur les valorisations. Jusqu'à présent, le quatrième trimestre tient ses promesses.

T1 2026 : 11,7 %

11,7 % T2 2026 : 14,9 %

14,9 % T3 2026 : 15,2 %

15,2 % T4 2026 : 15,4 %

Source: FactSet Research Systems