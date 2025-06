Walmart et Amazon envisagent d'émettre leur propre stablecoin 📄🔎

Il se passe beaucoup de choses sur la scène géopolitique aujourd'hui. La nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient a été la principale cause de panique sur les marchés dans la matinée. Les valeurs refuges comme l'or et les valeurs sensibles à l'escalade comme le pétrole enregistrent des gains. Dans le même temps, les actions et, dans une certaine mesure, les crypto-monnaies sont en recul. Dans une certaine mesure, car le bitcoin se comporte relativement bien et tente à présent de récupérer ses pertes.

Si l'on met de côté la géopolitique pour un moment, il y a également de nombreux développements intéressants sur le front fondamental. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, de grands détaillants tels que Walmart, Amazon et Expedia étudient la possibilité d'émettre leurs propres stablecoins indexés sur le dollar américain. Pour les entreprises qui servent des millions de clients chaque semaine, la possibilité d'offrir des paiements sans frais ou avec des frais réduits pourrait se traduire par des milliards de dollars d'économies annuelles. Les grands perdants d'un tel scénario seraient, bien entendu, les géants actuels du paiement, à savoir Visa et Mastercard : Visa et Mastercard.

En outre, en traitant les transactions via la blockchain, les détaillants pourraient recevoir les paiements des clients (et payer les fournisseurs) presque en temps réel, ce qui réduirait considérablement les frais d'interchange et de règlement, qui s'élèvent à des milliards de dollars par an, et éliminerait les délais de 1 à 3 jours actuellement nécessaires pour régler les transferts. Les premières discussions portent à la fois sur des jetons destinés à une entité unique et sur un consortium de détaillants plus large soutenant un stablecoin partagé.

La réalisation de cette stratégie dépend presque entièrement de l'adoption du Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins (GENIUS) Act, également connu sous le nom de Stablecoin Act. Le projet de loi vient de passer un vote de procédure clé au Sénat et est en cours d'examen par les deux chambres du Congrès. Les représentants du secteur du commerce de détail, menés par la Merchants Payments Coalition, font activement pression pour son adoption, arguant que des règles claires permettront aux détaillants de mettre en œuvre des règlements moins coûteux et instantanés.

Source: xStation5