Warner Bros. Discovery envisage une scission de l'entreprise

Warner Bros. Discovery (WBD.US) a annoncé aujourd'hui son intention de se scinder en deux sociétés distinctes : l'une axée sur le streaming et le cinéma, l'autre sur les activités télévisuelles classiques. En pré-marché, les actions de la société ont augmenté d'environ 9 %.





Les actions Warner Bros. progressent de plus de 9 % en pré-marché, approchant les niveaux observés avant la chute provoquée par l'annonce des droits de douane lors du « Jour de la libération ». Une formation en drapeau est apparue sur le graphique de la société, dont la cassure indique un potentiel théorique de poursuite de la croissance. Selon l'analyse technique classique, la fourchette de cassure atteint 12,35 $. Source : xStation

La nouvelle entité (liée au streaming) comprendra : Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group (qui comprend New Line Cinema, responsable de Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit et la série IT) ; Warner Bros. Pictures, connue pour Barbie, la série Harry Potter et la trilogie Batman ; Warner Bros. Pictures Animation, qui a produit Looney Tunes, les films Lego et Tom et Jerry), DC Studios (connue pour la production de films et de séries issus de l'univers des bandes dessinées DC), HBO et HBO Max (l'une des principales plateformes de streaming aux côtés de Netflix, Disney+ et Amazon Prime).

La scission de la société vise à faciliter une gestion plus efficace du groupe et à améliorer l'efficacité opérationnelle au sein des différents segments d'activité. The Global Networks (la deuxième société) se concentrera principalement sur le développement de nouvelles façons innovantes de collaborer avec les distributeurs afin de créer de la valeur ajoutée pour les téléspectateurs. L'un des aspects clés de ses activités devrait être l'amélioration du flux de trésorerie disponible.

Cette division intervient à un moment très important pour les activités de la société.

Bien que l'ensemble du marché des services de streaming connaisse une croissance significative et que la demande de services cinématographiques reste élevée après la pandémie, les revenus de la société sont en baisse. Le bénéfice net est encore plus mauvais, puisqu'il est négatif depuis le deuxième trimestre 2022 (à l'exception du troisième trimestre 2024). Dans le même temps, la dette de la société diminue régulièrement et les dépenses d'investissement restent relativement stables, ce qui crée une marge potentielle d'amélioration des flux de trésorerie générés.