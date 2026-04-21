Warsh devant le Sénat : « Je ne serai pas un simple instrument du président »

L'audition de Kevin Warsh devant le Sénat aujourd'hui revêtait une dimension clairement politique, et pas seulement économique. Le candidat à la présidence de la Fed s'est efforcé, d'une part, de se présenter comme un défenseur d'une Réserve fédérale forte, crédible et indépendante, et, d'autre part, comme quelqu'un qui souhaite un changement en profondeur dans son mode de fonctionnement.

L'un des thèmes centraux de son témoignage a été la critique du cadre actuel de communication et de politique monétaire de la Fed, notamment en ce qui concerne les indications prospectives, la taille de son bilan et son interprétation de l'inflation. Parallèlement, la question de l'indépendance politique a été très fortement mise en avant, Kevin Warsh ayant dû répondre aux inquiétudes selon lesquelles il pourrait être trop proche de Donald Trump et agir sous son influence.

Vous trouverez ci-dessous les passages clés de son témoignage d'aujourd'hui

« Je ne serai pas un simple instrument du président »

Warsh a clairement insisté sur le fait qu’il n’agirait pas comme un « simple instrument » de l’administration présidentielle. Il s’agissait là d’une réponse directe aux inquiétudes exprimées par certains sénateurs, qui craignaient que, en tant que candidat désigné par Donald Trump, il puisse être soumis à des pressions politiques dans ses décisions concernant les taux d’intérêt. Selon lui, l’indépendance de la Fed reste un principe fondamental.

« Je n'accepterais pas de taux d'intérêt ou d'engagements fixés à l'avance »

Il a déclaré qu'il n'accepterait jamais que les taux d'intérêt soient fixés à l'avance. Cela renforce son message selon lequel la politique monétaire doit rester souple et fondée sur les données, plutôt que dictée par des attentes politiques.

« La Fed doit rester strictement indépendante »

Warsh a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la Réserve fédérale devait rester totalement indépendante de la Maison Blanche. Dans le même temps, il a tenté de concilier ce message avec des propositions antérieures suggérant une plus grande coordination dans certains domaines de la politique économique.

« La Fed devrait collaborer avec le gouvernement au-delà de la politique monétaire. »

Il préconise une meilleure coordination entre les institutions gouvernementales, même si son message général continue de mettre l'accent sur une séparation claire entre les responsabilités budgétaires et monétaires.

« Je ne crois pas aux indications prospectives »

C'est l'une de ses positions les plus constantes. Il estime que le fait de donner publiquement des indications sur l'évolution future des taux d'intérêt réduit la flexibilité de la Fed et peut fausser les anticipations du marché.

« Les données utilisées aujourd’hui sont imparfaites »

Il critique la qualité des données sur l’inflation et les données macroéconomiques, laissant entendre que le système de mesure actuel ne reflète pas pleinement les pressions sous-jacentes sur les prix.

« Nous avons besoin d'un nouveau cadre d'analyse de l'inflation »

Il préconise de repenser la manière dont l'inflation est analysée, ce qui implique de s'éloigner des modèles existants pour adopter des approches plus modernes.

« La Fed s'est trop concentrée sur des chocs ponctuels »

Selon lui, la Fed a trop souvent réagi aux fluctuations de prix à court terme au lieu de se concentrer sur les tendances inflationnistes persistantes.

« Un bilan plus restreint améliorerait la transmission de la politique monétaire »

Warsh soutient que la taille actuelle du bilan de la Fed fausse la transmission de la politique monétaire et pourrait entraîner des conséquences économiques imprévues.

« Les actifs numériques font partie intégrante du système financier »

Il souligne que les actifs numériques font désormais partie intégrante du système financier et ne peuvent être ignorés dans l'analyse macroéconomique.

« L'économie connaît actuellement une mutation radicale du côté de l'offre »

Il souligne que l'économie subit une transformation structurelle, largement portée par la technologie et l'intelligence artificielle, ce qui rend les modèles économiques traditionnels plus difficiles à appliquer.

D'une manière plus générale, Warsh tente de concilier deux discours qui s'opposent en partie. D'une part, il défend fermement l'indépendance de la Fed et rejette les allégations selon lesquelles il pourrait être soumis à un contrôle politique de la part de Donald Trump. Il a explicitement réfuté les craintes selon lesquelles il pourrait être « contrôlé » par le président, soulignant que les décisions en matière de taux d'intérêt seraient prises uniquement sur la base des données et dans le respect de l'indépendance institutionnelle de la banque centrale.

D'autre part, son programme de réforme s'inscrit clairement dans un débat plus large sur le changement d'orientation de la Fed : réduire le rôle des indications prospectives, accroître la flexibilité, repenser le cadre de l'inflation et réduire l'importance du bilan.

En conséquence, son témoignage peut être considéré comme une tentative de se présenter davantage comme un réformateur institutionnel plutôt que comme un continuateur de l'approche actuelle de la Fed. Dans le même temps, la question politique centrale reste de savoir si l'indépendance qu'il revendique parviendra à convaincre les sénateurs, inquiets de la politisation de la banque centrale dans un contexte de forte pression présidentielle en faveur d'une baisse des taux d'intérêt.