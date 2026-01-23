Un rebond du yen reste envisageable à moyen terme, en cas de resserrement progressif et de retournement du dollar.

Les anticipations tablent sur deux à trois hausses de taux en 2026 , mais sans signal clair à court terme.

Les marchés ont interprété la décision comme un “dovish hold” , maintenant le yen japonais proche de 160 face au dollar.

La Banque du Japon (BoJ) maintient son taux directeur à 0.75% , malgré des projections de croissance et d’inflation revues à la hausse.

🏦 Décision de la Banque du Japon : statu quo sous surveillance

Un taux inchangé malgré un vote divisé

La BoJ a choisi de maintenir son taux d’intérêt à court terme à 0.75%, après la hausse de décembre depuis 0.5%. La décision, adoptée par 8 voix contre 1, a néanmoins révélé des dissensions internes, un membre plaidant pour une hausse immédiate à 1%. Ce statu quo reflète la prudence de l’institution, soucieuse d’évaluer pleinement l’impact du dernier resserrement.

Des projections économiques plus hawkish

En parallèle, la banque centrale a revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB pour les exercices 2025–2026, désormais attendue entre 0.9% et 1.0%. Plus significatif encore, le scénario d’inflation “core-core” a été nettement relevé, avec une inflation anticipée au-dessus de 2% jusqu’en 2027, confirmant un changement structurel du régime des prix.

📈 Inflation et croissance : les fondations d’un resserrement

Pressions salariales et demande intérieure

Dans son communiqué, la Banque du Japon souligne que la dynamique inflationniste est alimentée par des hausses de salaires persistantes et une demande domestique résiliente. Ces facteurs compensent largement la baisse des prix de l’énergie et l’apaisement des risques mondiaux, renforçant la crédibilité d’une inflation durable.

Un contexte monétaire encore fragile

Malgré ces signaux positifs, la BoJ reste consciente de la fragilité de l’environnement économique. La normalisation monétaire doit éviter de freiner prématurément l’activité, d’où une approche graduelle et conditionnée aux données macroéconomiques, notamment celles du marché du travail.

🗣️ Message de Kazuo Ueda : prudence et dépendance aux données

Une stratégie clairement conditionnelle

Lors de sa conférence de presse, le gouverneur Kazuo Ueda a réaffirmé que la banque centrale relèvera les taux si les prévisions de croissance et d’inflation se matérialisent. Toutefois, il insiste sur le caractère data-dependent des décisions futures, sans calendrier précis.

Le yen en toile de fond

Sans commenter directement le niveau du taux de change, le gouverneur a reconnu qu’un yen faible renchérit les importations et peut soutenir temporairement l’indice des prix à la consommation. Cette reconnaissance implicite souligne la sensibilité croissante de la politique monétaire aux fluctuations de la devise.

🔮 Cycle de resserrement 2026 : quelles attentes ?

Un calendrier encore flou

Selon Bloomberg Economics, la prochaine hausse pourrait intervenir en juillet, la BoJ souhaitant éviter un virage trop brutal, d’autant plus dans un contexte électoral. Les marchés monétaires anticipent une hausse à mi-année, suivie éventuellement d’une seconde vers la fin de l’année.

Des anticipations de marché modérées

À ce stade, les contrats de taux intègrent un peu plus de deux hausses en 2026, tandis que certaines institutions, comme Citi, envisagent jusqu’à trois relèvements. Cette divergence illustre l’incertitude persistante autour du rythme de normalisation.

💱 Perspectives pour le yen japonais : entre doutes et opportunités

Pressions budgétaires et différentiel de taux

Le USD/JPY reste ancré autour de 160, les investisseurs se concentrant sur l’absence de signal imminent. Par ailleurs, les inquiétudes liées à la trajectoire budgétaire du Japon, notamment les propositions de baisse de la TVA sur l’alimentation, nourrissent la crainte d’un déficit accru.

Signaux techniques et positionnement extrême

Malgré un contexte défavorable à court terme, le positionnement spéculatif sur le yen est extrêmement vendeur, avec des positions nettes proches de -100 000 contrats. Historiquement, ces niveaux ont souvent précédé des rebonds violents, via des phénomènes de short squeeze. Techniquement, une cassure sous la moyenne mobile à 50 jours pourrait ouvrir la voie à une correction vers 150–151.

Point de vue technique : La dynamique haussière de la paire USD/JPY commence à s'essouffler. Bien qu'un nouveau test du niveau de 160 reste possible, une cassure sous la moyenne mobile à 50 jours constituerait un signal important. Un tel mouvement pourrait déclencher une correction profonde vers la fourchette 150-151, en particulier si le marché dans son ensemble continue d'adhérer au discours « Sell America ».

❓ FAQ

Pourquoi la Banque du Japon maintient-elle ses taux malgré l’inflation ?

La BoJ souhaite confirmer la durabilité de l’inflation et évaluer l’impact des hausses précédentes avant d’agir de nouveau.

Le yen peut-il se renforcer à court terme ?

À court terme, l’absence de signal clair limite le potentiel. Cependant, un repositionnement technique reste possible.

Combien de hausses de taux sont attendues en 2026 ?

Les marchés anticipent un peu plus de deux hausses, certaines banques allant jusqu’à trois.

Quel rôle joue la politique budgétaire japonaise ?

Les craintes d’un déficit accru pèsent sur la confiance des investisseurs et sur le yen.

Le différentiel de taux avec les États-Unis reste-t-il déterminant ?

Oui, tant que l’écart favorise le dollar, il limite la reprise du yen, même si la tendance pourrait s’inverser à moyen terme.