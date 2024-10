Temps de lecture: 3 minute(s)

Le Forex, ou marché des devises, est l’un des plus grands marchés financiers du monde, avec un volume de trading moyen de 7 500 milliards de dollars par jour*. C’est aussi un marché extrêmement attractif pour les traders, car il offre de nombreuses opportunités de réaliser des gains – tout en augmentant considérablement le risque de pertes. Découvrez dans le détail ce qu’est le Forex : définition, fonctionnement, avantages et risques.

Forex : une définition du marché des changes

Qu’est-ce que le Forex ? Une définition simple serait la suivante : le marché des changes ou des devises (FOReign Exchange en anglais) est un réseau rassemblant des acheteurs et des vendeurs qui échangent des devises pour un prix convenu à l’avance. Ainsi, dans le cadre du Forex trading, deux devises sont échangées l’une contre l’autre.

À l’origine, le Forex répond à des à situations pratiques : acheter une monnaie pour faire du tourisme ou pour payer un fournisseur étranger, par exemple. Mais la grande majorité des échanges est due à des traders qui cherchent à générer des gains en profitant de la grande volatilité des cours. En somme, le Forex permet à ces acteurs d’investir dans les devises les plus échangées (euro, dollar américain, yen, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, dollar australien) comme dans les monnaies de pays plus exotiques.

Pour trader sur le Forex, cette définition ne suffit pas : il faut aussi comprendre son fonctionnement, en particulier celui des paires de devises. Le trading sur Forex se caractérise par l’achat d’une première devise (dite « de base ») et la vente simultanée d’une seconde devise (dite « de cotation ») : c’est la raison pour laquelle les cours sont toujours cotés par paires.

Bon à savoir

Une paire peut être :

majeure (la devise de base est toujours le dollar américain),

(la devise de base est toujours le dollar américain), mineure (la devise de base est « majeure »),

(la devise de base est « majeure »), exotique (la devise de cotation est celle d’une économie émergente),

(la devise de cotation est celle d’une économie émergente), ou régionale (le classement se fait par régions géographiques).

Les acteurs qui pratiquent le trading Forex sont essentiellement les banques centrales et les banques traditionnelles, les États, les fonds d’investissement, les hedge funds et les brokers. Mais le marché est également ouvert aux investisseurs professionnels et aux traders particuliers. Ceux-ci débutent le plus souvent en passant par des brokers Forex, qui permettent à leurs clients de bénéficier de meilleures conditions d’achat et de revente, et de mieux gérer leur investissement.

Pourquoi investir sur le Forex ?

Le trading Forex, dont la définition est maintenant claire, offre de nombreux avantages aux professionnels comme aux particuliers. Notamment :

La variété des paires de devises.

Le peu de valeurs à surveiller.

La grande liquidité des taux, et donc des prix des monnaies.

Une forte volatilité.

Un important effet de levier.

Une cotation 24 heures sur 24 et cinq jours sur sept.

Cependant, le marché des changes présente aussi des inconvénients, en particulier le risque de perdre le capital investi, voire des montants plus élevés en raison d’effets de levier importants. De fait, ces échanges reposent sur des instruments fortement spéculatifs, comme les CFD (Contrats pour la Différence) et les options binaires : des produits contre lesquels l’AMF et l’ACPR mettent régulièrement en garde les particuliers.

Le conseil de l’expert

Pour démarrer dans le trading de devises, commencez par choisir une plateforme de trading Forex sûre et agréée. Sélectionnez une paire de devises à négocier, passez vos ordres stop et limites, déterminez le temps à consacrer au trading et le moment où vous souhaitez quitter le marché, et définissez votre stratégie de gestion du risque comme un trader professionnel. Enfin, une bonne connaissance du vocabulaire du trading est indispensable !