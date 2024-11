Dividende : définition trading

Lorsqu’une entreprise génère des bénéfices, elle dispose de deux options principales :

Elle peut décider de réinvestir ses bénéfices afin de financer sa croissance : lancer de nouveaux projets, embaucher du personnel, développer des infrastructures ou encore réaliser des acquisitions.

afin de financer sa croissance : lancer de nouveaux projets, embaucher du personnel, développer des infrastructures ou encore réaliser des acquisitions. Elle peut opter pour la redistribution d'un pourcentage de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. Il s’agit alors d’un moyen pour une société de partager une partie de sa réussite financière avec ses investisseurs. La décision de verser ou non un dividende, ainsi que son montant, est prise par le conseil d’administration de la société. Celle-ci est ensuite validée lors de l’assemblée générale des actionnaires. Le versement des dividendes a généralement lieu chaque année. Certaines entreprises optent pour un paiement trimestriel ou semestriel. Le versement peut prendre deux formes différentes. L’entreprise peut décider d’attribuer une somme d’argent pour chaque action détenue. Il s’agit de la forme de dividendes la plus courante. Les actionnaires reçoivent, alors, un montant fixe en fonction du nombre d’actions qu'ils détiennent. Par exemple, si une entreprise verse un dividende de 2 € par action et que vous possédez 100 actions, vous recevrez 200 €. Au lieu de verser des liquidités, l’entreprise peut également décider d’attribuer de nouvelles actions aux actionnaires. Elle accorde alors, par exemple, un titre supplémentaire pour 10 actions détenues. Cette solution lui permet de protéger sa trésorerie, tout en récompensant ses investisseurs. Les dividendes sont versés automatiquement sur votre compte de trading. Vous pouvez ensuite réinvestir cette somme dans de nouvelles actions. L’ex-date (ou date ex-dividende) est la date à partir de laquelle l’achat d’une action ne donne plus droit au dividende. Autrement dit : Si vous achetez l'action avant l’ex-date, vous avez droit au dividende.

Si vous l'achetez le jour de l’ex-date ou après, vous ne recevrez pas le dividende de cette période. Enfin, notez qu’une entreprise peut distribuer des dividendes exceptionnels, de manière ponctuelle. Ces derniers interviennent le plus souvent en raison d’un événement particulier, comme la vente d’un actif ou la réalisation d’un bénéfice exceptionnel. Le montant des dividendes varie en fonction de la politique financière de chaque entreprise. Certaines d’entre elles privilégient leur croissance. Elles réinvestissent donc la majorité de leurs bénéfices dans leur activité. D'autres, souvent plus matures, adoptent une politique de redistribution régulière des bénéfices, sous forme de dividendes. C’est le cas, par exemple, de TotalEnergies. En 2023, le groupe d’énergies a versé un dividende de 3,01 € par action à ses actionnaires. Tous ceux qui détenaient 1 000 actions, ont donc reçu 3 010 € de dividendes. Il est important de noter que certains secteurs, comme la tech par exemple, sont moins sujets à la distribution des dividendes. L’investissement est, en effet, souvent privilégié afin de soutenir l’expansion de l’activité. Le trading sur actions présente donc un avantage de poids pour les traders. Certaines entreprises comme Coca-Cola ou L’Oréal, distribuent presque systématiquement des dividendes à leurs actionnaires. Acheter leurs actions permet donc de générer des flux de trésorerie réguliers. C’est donc une solution pertinente pour se constituer des revenus passifs ou pour compléter sa retraite.

Les dividendes ne sont toutefois jamais garantis. Leur versement (et leur montant) dépend, en effet, des résultats de l’entreprise et de sa politique de redistribution. En cas de difficultés financières, une société peut réduire, voire suspendre, la distribution de dividendes. Il est donc essentiel pour les actionnaires de prendre en compte le risque inhérent à leur investissement.

