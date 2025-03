Fluctuations du marché : le rôle de la volatilité et de l'incertitude

Le combat du taureau et de l'ours représente les baisses et les hausses des investissements.

En matière d'investissement, le risque et la volatilité peuvent en décourager plus d'un. Pourtant, l'histoire nous a appris que le marché financier est un formidable vecteur de richesse à long terme. La question est donc de savoir comment gérer le risque et l'incertitude du marché, qui restent toujours présents dans l'investissement et les affaires. Comprendre en profondeur la nature du marché n'est pas seulement utile. Elle est essentielle pour investir dans un contexte de fluctuation du marché. Plongeons dans le vif du sujet.

Les points clés à retenir La volatilité du marché est influencée par les actualités économiques, les événements mondiaux et la psychologie des investisseurs. Elle peut être mesurée à l'aide d'indicateurs tels que l'indice VIX. Pour construire un portefeuille d'investissement stable, il faut diversifier les classes d'actifs, investir dans des titres à revenu fixe et des placements alternatifs afin d'atténuer les risques liés au marché boursier. Si la volatilité reste un risque, les fluctuations du marché font partie intégrante de l'investissement . Mieux comprendre ce phénomène peut aider à rester calme et à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Tenez-vous au courant de l'actualité financière et des tendances du marché, mais évitez à tout prix de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Une réaction impulsive peut nuire à votre stratégie d'investissement. Les investisseurs doivent appréhender des facteurs cruciaux tels que l'incertitude et le risque liés à chaque décision d'investissement.

Souvenez-vous : rien n'est garanti, l'avenir est inconnu et de nombreux événements aléatoires frappent les marchés mondiaux tous les jours. De plus, si l'apparition d'un autre marché "ours'' (bear, marché baissier) est hautement probable à l'avenir, cela ne signifie pas qu'il faille s'y préparer dès maintenant et rester sur la défensive. Les portefeuilles défensifs sont généralement moins performants que les portefeuilles plus agressifs pendant les marchés "taureaux" (bull, phases haussières). Pensez à la diversification.

Comprendre la volatilité du marché Adobe Stock Photos La volatilité, c'est le pouls du marché boursier, avec un rythme qui fluctue au gré des événements mondiaux et de l'actualité économique. Le terme « volatilité du marché » fait référence à l'éventail des variations de prix que les actions et autres titres subissent au fil du temps. C'est l'expression du tempérament du marché, qui oscille entre des périodes de croissance rapide et de déclin soudain. Une volatilité élevée signifie que le prix d'un titre peut changer radicalement sur une courte période, dans un sens ou dans l'autre, tandis qu'une volatilité faible signifie que le prix est relativement stable. En général, les périodes de panique sur les marchés sont beaucoup plus volatil​e​s (et durent moins longtemps) que les tendances haussières des marchés boursiers. C'est pourquoi la volatilité augmente généralement lorsque le sentiment des investisseurs s'affaiblit. C'est également la raison pour laquelle on surnomme le VIX "l'indice de la peur", bien qu'il ne mesure pas la peur (le VIX est l'indicateur de volatilité du marché financier américain). Il mesure l'anticipation de la volatilité par le marché boursier sur la base des options de l'indice S&P 500. Mais, alors, qu'est-ce qui fait monter et descendre ces vagues de risque de marché ? Et comment pouvons-nous quantifier leur impact sur nos investissements ? Les catalyseurs : la volatilité du marché peut être provoquée par la publication de données économiques, des événements géopolitiques, des changements de politique fiscale, des catastrophes naturelles, des pandémies, des faillites importantes, des retraits bancaires, des scandales d'investissement et des changements cycliques dans le sentiment des investisseurs.

: la volatilité du marché peut être provoquée par la publication de données économiques, des événements géopolitiques, des changements de politique fiscale, des catastrophes naturelles, des pandémies, des faillites importantes, des retraits bancaires, des scandales d'investissement et des changements cycliques dans le sentiment des investisseurs. Volatilité VS risque : bien que la volatilité et le risque soient deux notions étroitement liées, il ne s'agit pas de la même chose. La volatilité concerne la fréquence et l'ampleur des mouvements de prix, tandis que le risque est la possibilité de perdre tout ou partie d'un investissement.

: bien que la volatilité et le risque soient deux notions étroitement liées, il ne s'agit pas de la même chose. La volatilité concerne la fréquence et l'ampleur des mouvements de prix, tandis que le risque est la possibilité de perdre tout ou partie d'un investissement. Des opportunités à créer : pour les investisseurs et les traders avertis, la volatilité peut être l'occasion d'acheter des actifs à des prix plus bas ou de vendre lorsque les prix sont anormalement élevés. De plus, les traders et spéculateurs à court terme peuvent utiliser des stratégies de « retour à la moyenne » en mesurant les anomalies de l'écart-type.

: pour les investisseurs et les traders avertis, la volatilité peut être l'occasion d'acheter des actifs à des prix plus bas ou de vendre lorsque les prix sont anormalement élevés. De plus, les traders et spéculateurs à court terme peuvent utiliser des stratégies de « retour à la moyenne » en mesurant les anomalies de l'écart-type. Impact sur les​ portefeuilles​​ portfolios ​ : le pic de volatilité peut affecter la performance globale des portefeuilles d'investissement. Surtout si cela provoque ce que l'on appelle un « appel de marge » (comme ce fut le cas lors de l'effondrement du capital d'Archegos en 2021). La diversification est une stratégie clé utilisée pour atténuer les effets négatifs de la volatilité, car elle répartit le risque entre différents actifs.

​ : le pic de volatilité peut affecter la performance globale des portefeuilles d'investissement. Surtout si cela provoque ce que l'on appelle un « appel de marge » (comme ce fut le cas lors de l'effondrement du capital d'Archegos en 2021). La diversification est une stratégie clé utilisée pour atténuer les effets négatifs de la volatilité, car elle répartit le risque entre différents actifs. Long terme VS court terme : si la volatilité à court terme peut être déstabilisante pour les investisseurs, le fait d'envisager les investissements dans une perspective à long terme nous donne souvent une image plus claire du potentiel de croissance et de redressement.

: si la volatilité à court terme peut être déstabilisante pour les investisseurs, le fait d'envisager les investissements dans une perspective à long terme nous donne souvent une image plus claire du potentiel de croissance et de redressement. Les effets psychologiques : la volatilité peut également avoir des effets psychologiques sur les investisseurs, entraînant des ventes dans la panique ou au contraire, un excès de confiance, qui peuvent tous deux nuire aux résultats de l'investissement. La discipline émotionnelle et une stratégie d'investissement bien définie sont essentielles en période de volatilité.

: la volatilité peut également avoir des effets psychologiques sur les investisseurs, entraînant des ventes dans la panique ou au contraire, un excès de confiance, qui peuvent tous deux nuire aux résultats de l'investissement. La discipline émotionnelle et une stratégie d'investissement bien définie sont essentielles en période de volatilité. Mais... Elle peut aussi ne pas forcément être un problème : la volatilité n'indique pas nécessairement qu'un marché financier ou une économie est en difficulté. Les marchés peuvent être volatils aussi bien en période de hausse qu'en période de baisse. En outre, les ralentissements peuvent conduire à un fort rebond du marché. XTB.com Rendement total du SP500 et indice de volatilité VIX depuis 2000 Historiquement, l'indice de volatilité CBOE (VIX) a augmenté lorsque l'indice S&P 500 était à la baisse. Le VIX est également considéré comme un très bon indicateur de la volatilité attendue sur l'ensemble des marchés financiers. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Source : XTB Research : XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Utiliser des techniques de gestion des risques Adobe Stock Photos Pour investir, vous devez acquérir une solide compréhension des techniques de gestion des risques. Dans les marchés volatils, cela peut être aussi crucial pour la réussite d'un investissement que de repérer une opportunité rentable. Il n’y a pas de formule magique, mais certaines stratégies peuvent soutenir la performance globale d'un portefeuille en limitant les risques de perte. Souvenez-vous que les marchés financiers sont façonnés par les réactions humaines (acheteurs et vendeurs) face aux données économiques et à l’actualité financière. Ces réactions sont difficiles à prévoir. Des événements imprévus surviennent chaque jour dans le monde, pouvant affecter la valorisation des entreprises et la perception des risques. L'incertitude conduit à des excès sur les marchés - à la panique ou à l’euphorie. Les ordres Stop-Loss En finance, les ordres de bourses défensifs sont comme un filet de sécurité, conçu pour protéger vos transactions d'une chute trop importante. En fixant un prix spécifique auquel une action doit être vendue, en fixant un ordre d'arrêt de vente (sell stop) ainsi que des ordres à seuil de déclenchement (stop-loss) sur le marché des contrats à terme, on peut réduire de manière significative le potentiel de pertes importantes. Ces ordres fonctionnent automatiquement, ce qui apporte une tranquillité d'esprit et de la praticité aux investisseurs qui ne peuvent pas suivre leurs actions au jour le jour. Néanmoins, tous les titres ne proposent pas d'ordres stop-loss et, en période de forte volatilité, ils doivent être gérés avec précaution pour éviter de vendre à perte en raison de fluctuations à court terme.

Les ordres Trailing stop offrent une alternative très dynamique, en ajustant automatiquement le prix stop en fonction des fluctuations du marché. Cela permet de sécuriser ses gains tout en minimisant les pertes potentielles. Stratégies de couvertures (ou Hedging) En finance, les stratégies de couverture (ou hedging)sont l'équivalent de la protection de votre portefeuille contre les intempéries. En utilisant des instruments tels que les​​ options , les CFDs et les ETF inversés, les investisseurs peuvent protéger leurs placements contre les baisses du marché et même augmenter leurs bénéfices pendant les périodes de forte volatilité. L'option de vente protectrice, par exemple, est un mécanisme de couverture populaire utilisé pour se prémunir contre les pertes d'une action ou d'un portefeuille existant. Les instruments financiers qui suivent le VIX (comme par exemple l'Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) sont particulièrement utiles dans les stratégies de couverture, car ils : Reflètent la volatilité et les fluctuations du marché

Servent d’indicateurs pour ajuster la protection du portefeuille

Influencent la tarification des options

Permettent aux investisseurs de tirer parti des primes de temps plus élevées en période de volatilité pour obtenir un profit ou une protection supplémentaires. Important : La diversification ne consiste pas à investir dans des actions d'un même secteur ou d'un même fournisseur. Par exemple, si un investisseur investit dans des entreprises dont la quasi-totalité des usines sont situées en Chine, il est exposé au même risque. La diversification devrait consister à rassembler des actifs de différents secteurs, qui peuvent être décorrélés ou offrir un potentiel de couverture en cas de survenance d'un risque. À titre d'exemple, nous pouvons utiliser l'exposition aux entreprises technologiques, qui peuvent perdre en cas de tensions géopolitiques. Un investisseur bien diversifié peut également détenir des sociétés pétrolières dans un tel portefeuille, ce qui peut limiter les pertes sur la technologie ou même surperformer pendant cette période, avec un potentiel de baisse limité si les tensions géopolitiques s'apaisent. La spéculation sur l’amplitude (ou Swing Trading) La spéculation sur l’amplitude (ou swing trading) est la stratégie de choix pour ceux qui cherchent à tirer profit des fluctuations de prix à ​​​court terme. ​long terme. En identifiant les points de retournement potentiels du marché, les swing traders peuvent profiter des vagues de volatilité du marché. Les indicateurs techniques tels que les bandes de Bollinger et l'indice de force relative (RSI), ainsi que l'analyse des volumes et des niveaux de support et de résistance, seront vos boussoles pour adopter cette approche commerciale.

et l'indice de force relative (RSI), ainsi que l'analyse des volumes et des niveaux de support et de résistance, seront vos boussoles pour adopter cette approche commerciale. Les configurations classiques telles que les doubles et triples sommets (double top et triple top), ainsi que la figure tête-épaules, annoncent souvent des renversements de marché. Les traders occasionnels peuvent exploiter ces schémas, en particulier à la fin de la phase de distribution, pour se positionner en vue d'opérations rentables.

Cette stratégie requiert une bonne compréhension des tendances du marché et la discipline nécessaire pour agir au bon moment. Certains investisseurs utilisent des moyennes mobiles telles que l’EMA 200 pour reconnaître la tendance et les schémas dits « death-cross », ainsi que les signaux techniques de distribution/accumulation de Wyckoff ou figure tête-'épaules pour les renversements de tendance. L’investissement programmé (Dollar-Cost Averaging) Les investissements programmés constituent une solution de stabilité pour affronter la volatilité des marchés. En investissant une somme fixe à intervalles réguliers, les investisseurs peuvent éviter les dangers du market timing et bénéficier de l'achat d'un plus grand nombre d'actions lorsque les prix sont bas. Cette stratégie permet de ne pas investir la totalité de l'argent à des niveaux de prix élevés.Cette approche permet de se construire un portefeuille d'investissement de manière équilibrée au fil du temps.

Cette méthode d'investissement fournit un cadre discipliné pour capitaliser sur les prix plus bas pendant les baisses du marché, en lissant le coût moyen par action au fil du temps.

Cette stratégie est particulièrement adaptée à ceux qui souhaitent éviter le stress et l'incertitude liés aux tentatives d'anticipation du marché, en particulier lors des périodes de volatilité. Indicateurs économiques Pour maintenir le cap, les investisseurs doivent se familiariser avec une série d'indicateurs économiques qui font office de repères. L'indice des prix à la consommation (IPC), les ventes au détail ou les données relatives à l'industrie manufacturière et aux services fournissent des indications précieuses sur l'économie et les tendances du marché. Ces indicateurs, y compris l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, varient de précurseurs à retardataires, aidant ainsi les investisseurs à discerner les courants sous-jacents susceptibles d'affecter leurs portefeuilles.

Ces indicateurs, y compris l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, varient de précurseurs à retardataires, aidant ainsi les investisseurs à discerner les courants sous-jacents susceptibles d'affecter leurs portefeuilles. Combinés à d'autres rapports économiques tels que les données sur le marché du travail ou les chiffres des ventes au détail, ces indicateurs peuvent confirmer des tendances qui nécessitent des ajustements dans les stratégies d'investissement.

En examinant régulièrement ces indicateurs économiques dans le contexte de la performance des investissements, les investisseurs peuvent déterminer si les rendements et les niveaux de risque sont conformes à leurs objectifs. Des informations claires et bien présentées, par exemple sous forme de graphiques ou de tableaux de bord, peuvent faciliter une évaluation rapide et une action décisive. Rééquilibrage du ​​portefeuille Pour naviguer sur l'océan de l'investissement, il ne suffit pas de fixer un cap. Vous devrez également procéder à des ajustements périodiques pour maintenir la direction souhaitée. Le rééquilibrage d'un portfolio d'investissement consiste à réaligner le poids de chaque classe d'actifs pour qu'il corresponde à l'allocation d'actifs ciblée. Ce processus implique souvent la vente d'actifs qui ont connu une croissance disproportionnée et l'achat d'actifs sous-représentés afin de s'assurer que le portefeuille continue de correspondre à la tolérance au risque et aux objectifs financiers de l'investisseur. Les investisseurs rééquilibrent généralement leurs portefeuilles à intervalles réguliers, ou bien lorsque la variation en pourcentage de la pondération des catégories d'actifs atteint un seuil prédéfini. Cependant, le rééquilibrage ne signifie pas nécessairement qu'il faille vendre des actifs existants ; il peut également être réalisé à l'aide de nouveaux fonds ou de dividendes réinvestis. Un rééquilibrage régulier permet non seulement de gérer les niveaux de risque, mais aussi de s'assurer que les investissements restent en phase avec les objectifs à long terme, en s'adaptant si nécessaire aux attentes réalistes du marché. Résumé Alors que s'achève notre voyage dans le paysage changeant de la volatilité des marchés, examinons les stratégies clés qui ont été mises en place. Comprendre et mesurer la volatilité des marchés permet aux investisseurs d'anticiper et de se préparer aux caprices des marchés boursiers. Le marché des enchères a tendance aux excès : panique et euphorie. Les deux se reflètent dans le prix des actifs. La construction d'un portefeuille ​​résistant ​solide grâce à la diversification et à l'incorporation de titres à revenu fixe et d'investissements alternatifs constitue un rempart contre les soubresauts du marché. L'adoption d'une perspective d'investissement à long terme, renforcée par la discipline et les techniques de gestion des risques, offre une voie stable à travers les tempêtes des fluctuations du marché. Diversifiez vos investissements à travers différents types d'actifs (actions, obligations, ETF) pour réduire le risque . Cela peut permettre d'atténuer l'impact d'un investissement peu performant sur l'ensemble de votre portefeuille. En général, cela réduit dans le même temps le potentiel de rendement des investissements. Pensez à investir dans des actifs non corrélés.

. Cela peut permettre d'atténuer l'impact d'un investissement peu performant sur l'ensemble de votre portefeuille. En général, cela réduit dans le même temps le potentiel de rendement des investissements. Pensez à investir dans des actifs non corrélés. Évaluez le niveau de risque que vous êtes prêt à tolérer . Cette compréhension guide vos choix d'investissement et vous aide à rester serein lors des baisses de marché. En outre, si votre tolérance au risque est faible, le choix d'actifs très volatils, tels que les actions à faible capitalisation ou les sociétés technologiques, peut ne pas vous convenir. Comme l'a dit Peter Lynch, ‘’l'investissement ce n'est pas seulement une question de cerveau, mais aussi d'estomac’’.

. Cette compréhension guide vos choix d'investissement et vous aide à rester serein lors des baisses de marché. En outre, si votre tolérance au risque est faible, le choix d'actifs très volatils, tels que les actions à faible capitalisation ou les sociétés technologiques, peut ne pas vous convenir. Comme l'a dit Peter Lynch, ‘’l'investissement ce n'est pas seulement une question de cerveau, mais aussi d'estomac’’. Comprenez bien la volatilité : elle n'est pas risquée en tant que telle. C'est votre réaction à la volatilité qui peut la rendre risquée, car les prix volatils ont un impact psychologique. En revanche, pour les traders à court terme, la volatilité peut être risquée en raison de la probabilité plus élevée d'atteindre le mécanisme de stop loss ou de margin stop out.

: elle n'est pas risquée en tant que telle. C'est votre réaction à la volatilité qui peut la rendre risquée, car les prix volatils ont un impact psychologique. En revanche, pour les traders à court terme, la volatilité peut être risquée en raison de la probabilité plus élevée d'atteindre le mécanisme de stop loss ou de margin stop out. Envisagez une stratégie d'achats périodiques par sommes fixes (DCA) , qui consiste à investir régulièrement une somme d'argent fixe, quelle que soit la situation du marché, ce qui peut réduire le coût moyen de vos investissements au fil du temps.

, qui consiste à investir régulièrement une somme d'argent fixe, quelle que soit la situation du marché, ce qui peut réduire le coût moyen de vos investissements au fil du temps. Gardez une perspective à long terme . Concentrez-vous sur vos objectifs financiers à long terme. Historiquement, les marchés se sont redressés et ont progressé au fil du temps ; la patience est donc souvent payante.

. Concentrez-vous sur vos objectifs financiers à long terme. Historiquement, les marchés se sont redressés et ont progressé au fil du temps ; la patience est donc souvent payante. Restez informé et tenez-vous au courant de l'actualité financière et des tendances du marché , mais évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les fluctuations ou les émotions à court terme.

, mais évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les fluctuations ou les émotions à court terme. Utiliser des techniques de gestion des risques telles que les ordres stop-loss et les stratégies de couverture si vous êtes un trader. Les marchés financiers sont parfois guidés par le hasard, et il ne faut pas se faire duper. En adoptant ces stratégies, les investisseurs peuvent mieux gérer leurs réactions face à la volatilité des marchés, et en faire un élément de leur parcours d'investissement plutôt qu'un obstacle. N'oubliez pas que la volatilité est un processus normal dans tout investissement ; en acceptant de l'affronter grâce à une stratégie bien pensée, vous pourrez même découvrir des opportunités de croissance. Adobe Stock Photos

FAQ Comment les émotions affectent-elles l'investissement ? L'optimisme, l'excitation, la peur ou la panique... Dans le monde de l'investissement, toutes ces émotions peuvent conduire à acheter beaucoup et à vendre peu. Cet impact émotionnel peut pousser les investisseurs à prendre des décisions inadaptées et à sous-estimer les risques, ce qui, en fin de compte, affecte les résultats de leurs investissements. Comment faire abstraction des émotions dans les investissements ? Pour atténuer les émotions liées à l'investissement, diversifiez votre portefeuille pour réduire l'impact des fluctuations du marché. De plus, évitez de vous attacher émotionnellement à vos investissements. Quels sont les exemples d'investissement émotionnel ? Voici un exemple d'investissement émotionnel : les investisseurs qui prennent des décisions en fonction de ce que font les autres, par exemple en achetant une action donnée simplement parce que tout le monde le fait, même si cela ne correspond pas à leur plan d'investissement à long terme. Combien gagnent généralement les day traders ? En général, les day traders visent à gagner entre 1 % et 2,5 % du solde de leur compte par jour. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que des rendements plus élevés s'accompagnent de risques plus importants, ce qui peut conduire à un compte de trading totalement déséquilibré. Pourquoi est-il important d'avoir un plan d'investissement solide ? Il est essentiel de disposer d'un plan d'investissement solide. Il apporte une structure à votre investissement, en réduisant la probabilité de prendre des décisions financières impulsives. Il guide vos choix et contribue à minimiser l'influence des émotions. Quels sont les trois types d'incertitudes ? Il existe trois formes fondamentales d'incertitude : modale, empirique et normative. Chacune correspond à des aspects différents du jugement et du questionnement. Comment résoudre le problème de la volatilité des prix ? Il est possible de réduire la volatilité en diversifiant les investissements entre ses différents actifs. Cela permet de lisser les rendements et de réduire les risques inutiles. D'un autre côté, il n'existe pas de stratégie unique et garantie qui permette de limiter la volatilité sans limiter les rendements potentiels des investissements. La volatilité est surtout un dilemme pour les traders actifs, ainsi que pour les investisseurs à long terme. Qu'est-ce que la volatilité des marchés ? Pourquoi est-il important pour les investisseurs de la comprendre ? La volatilité du marché fait référence aux fluctuations des prix des actions. Il est important pour les investisseurs de bien la comprendre, car elle indique le niveau de risque associé aux investissements. Comprendre la volatilité aide les investisseurs à se préparer aux changements du marché et à s'y adapter. Comment les stratégies de diversification peuvent-elles aider en période de marchés baissiers ("bear markets'')? Les stratégies de diversification sont utiles en cas de marchés baissiers (''bear markets''), car elles répartissent les investissements entre différents actifs, secteurs et régions du monde. Cela minimise l'impact d'un ralentissement dans un seul secteur sur l'ensemble du portefeuille. Cela permet également de réduire le risque et de se protéger contre des pertes importantes. Quels sont les avantages d'une perspective d'investissement à long terme ? Adopter une perspective d'investissement à long terme permet de générer des rendements composés, de réduire les coûts de transaction et d'augmenter historiquement la probabilité d'obtenir des rendements positifs au fil du temps. Il s'agit d'une stratégie avantageuse à envisager pour des objectifs financiers à long terme. Les investisseurs à long terme sont conscients de l'incertitude. Ils n'essaient pas de prédire le marché.

