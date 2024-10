Les Futures en Trading : qu’est-ce que c’est et comment les trader ?

Qu’est-ce que le futures trading ? Le futures trading englobe l'achat et la vente de contrats à terme financiers. Utilisé tant par les spéculateurs que par ceux cherchant à se couvrir contre les fluctuations tarifaires, le futures trading occupe une place de premier rang en fournissant à la fois liquidité et opportunités de gestion du risque. Définition des futures en trading Les futures sont des contrats à terme standardisés par lesquels deux parties s'engagent à échanger un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance et dont la transaction s'effectuera à une date ultérieure. Ces contrats sont échangés sur des marchés dédiés et sont utilisés pour divers actifs, ce qui inclut les matières premières, les indices boursiers et les produits financiers. Cela peut viser, par exemple, l’or et le pétrole. Les futures peuvent servir à la couverture (hedging) contre les variations de prix ou à la spéculation sur les mouvements de prix futurs. Comment fonctionnent les contrats futures ? Le fonctionnement des contrats futures repose sur des mécanismes bien établis qui garantissent l'intégrité et l'efficacité des échanges. Tout d’abord, vous devez savoir que chaque contrat de futures est standardisé en termes de quantité et de qualité de l'actif sous-jacent, de dates d'échéance et de termes contractuels. Par ailleurs, les traders doivent déposer une marge initiale, qui est une fraction du coût total du contrat. Cela permet l'utilisation de l'effet de levier en trading, afin d’augmenter le potentiel de gain (mais aussi de perte). Le conseil de l'expert : bien que les futures apportent des opportunités de gains substantiels, ils comportent un risque élevé. Ainsi, il est capital de comprendre le fonctionnement de la marge et de l'effet de levier avant de s'engager dans le trading de futures. Chaque partie du processus est conçue pour optimiser la transparence et l'accès aux informations afin de permettre de prendre des décisions éclairées et stratégiques. Pourquoi trader les futures ? Les futures attirent de nombreux investisseurs en raison de leurs caractéristiques uniques qui offrent à la fois des opportunités de gain et des outils de gestion du risque. Bien comprendre les avantages et les inconvénients associés à ce type de trading est indispensable pour investir sur les marchés financiers. Avantages du trading de futures Le trading de futures apporte plusieurs avantages qui le distinguent d'autres formes d'investissement. Accès à la diversification : les futures permettent de trader une large gamme de produits incluant des indices, des matières premières et des devises. Liquidité élevée : les marchés de futures sont parmi les plus liquides, facilitant l'entrée et la sortie de positions. Hedging efficace : les futures sont un outil idéal pour se protéger contre les fluctuations de prix dans d'autres investissements. Prévisibilité des coûts : les frais associés au trading de futures sont généralement bas et transparents, ce qui permet de mieux planifier et gérer les coûts. Potentiel de profit : les futures permettent de spéculer aussi bien sur la hausse que sur la baisse des prix, constituant ainsi des opportunités de profit quelles que soient les conditions de marché. Accès au levier : en offrant un accès au levier, les futures permettent de prendre des positions plus importantes avec un capital initial relativement faible. Cela peut potentiellement augmenter les retours sur investissement. Transparence du marché : les futures sont échangés sur des bourses réglementées, ce qui assure une grande transparence dans les prix et les transactions. Cela aide les investisseurs à prendre des décisions basées sur des informations précises et fiables. Bon à savoir : les futures permettent de fixer les prix à l'avance, ce qui réduit de facto l'incertitude sur les marchés volatils. Inconvénients du trading de futures Bien que le trading de futures apporte des avantages significatifs, il comporte également des inconvénients qu'il ne faut pas négliger. Risque de pertes : l'utilisation du levier peut amplifier les pertes aussi rapidement que les gains. Complexité : les mécanismes des contrats futures peuvent être difficiles à maîtriser pour les nouveaux entrants. Volatilité des prix : les marchés de futures peuvent être extrêmement volatils. Les mouvements rapides des prix peuvent se produire en réponse à des événements économiques, des rapports de marché ou des changements dans les conditions politiques. Ceci rend le trading risqué, surtout sans une surveillance constante. Coûts cachés : outre les marges initiales et de maintenance, il peut y avoir des coûts non anticipés. À titre d’exemple, les frais de rollover pour maintenir une position ouverte sur plusieurs cycles de contrat, ainsi que les frais de courtage, qui peuvent diminuer la rentabilité globale. Le conseil de l'expert : une gestion prudente du risque, qui inclut l'usage de stop-loss et la surveillance constante des positions, sera déterminante pour trader les futures. Comparaison avec d'autres instruments financiers Les futures se comparent à d'autres instruments financiers tels que les options, les CFD (Contracts for Difference) et les actions de plusieurs manières importantes. Flexibilité de trading : contrairement aux actions, les futures permettent de prendre des positions longues et courtes facilement. Effet de levier : le trading CFD et les futures utilisent tous deux l'effet de levier mais les futures sont réglementés et négociés sur des bourses officielles. C’est un gage de sécurité et de transparence. Obligations contractuelles : les options et les futures peuvent tous deux être utilisés pour hedging, mais les options donnent le droit, plutôt que l'obligation, d'acheter ou de vendre à une date future. Lorsque vous choisissez un instrument financier, il convient donc de considérer plusieurs critères. Les futures affichent une sécurité accrue par rapport aux CFD qui sont négociés de gré à gré. En outre, les obligations contractuelles des futures garantissent que toutes les parties respectent les termes convenus, ce qui n'est pas toujours le cas avec les options qui permettent plus de flexibilité mais avec un risque potentiellement plus élevé. Bien que démarrer dans le trading de futures semble intimidant, le suivi d’un plan méthodique en trois étapes permet de poser les bases nécessaires pour une expérience de trading réussie et sécurisée. 1. Choisir une plateforme de trading fiable La première étape, cruciale, consiste à sélectionner une plateforme de trading qui répond à ses besoins en termes de fiabilité, de fonctionnalités et de support client. Pour ce faire, optez pour une plateforme bien établie avec de bonnes critiques et une solide réputation dans l'industrie. Assurez-vous également que la plateforme offre des outils analytiques avancés, des données de marché en temps réel et un support éducatif pour vous guider. Bon à savoir : vérifiez que la plateforme est réglementée par une autorité financière reconnue pour garantir la sécurité et la transparence de vos transactions. Nous rappelons que choisir un bon broker est également essentiel. Ce dernier vous donne accès aux marchés globaux, assure la sécurité de vos fonds et la transparence dans vos opérations. Un broker de qualité enrichit votre expérience de trading en intégrant des services analytiques avancés, des conseils personnalisés et des analyses de marché précises. 2. Comprendre les marchés et les sous-jacents Avant de vous lancer, il est essentiel de comprendre les marchés sur lesquels vous souhaitez trader ainsi que les actifs sous-jacents qui y sont associés. Étudiez les dynamiques de marché spécifiques aux futures que vous envisagez de trader, telles que les matières premières, les indices ou les taux d'intérêt. Profitez des ressources éducatives fournies par les plateformes de trading pour mieux comprendre le trading de futures et les éventuels dangers qui y sont associés. Le conseil de l'expert : les débutants sont encouragés à faire leurs premiers pas avec un compte démo pour acquérir de l'expérience sans risquer de capital réel. Cela permet de tester ses stratégies et de se familiariser avec l'interface de trading. 3. Ouvrir un compte de trading Une fois que vous avez choisi votre plateforme et que vous avez une bonne compréhension du marché, l'étape suivante consiste à créer un compte de trading. Pour ce faire, suivez les instructions de la plateforme pour ouvrir un compte, ce qui inclura généralement la fourniture de documents d'identité et la sélection de votre type de compte. Déterminez le montant du dépôt initial en tenant compte de la marge requise pour les futures que vous comptez trader. Bon à savoir : commencez par des petites transactions pour gérer le risque pendant que vous apprenez les subtilités du trading de futures. Quelles sont les stratégies de trading de futures ? Pour naviguer efficacement dans le trading de futures, il faut impérativement comprendre et appliquer des stratégies de trading adaptées à votre niveau d'expérience. Que vous soyez débutant ou expérimenté, l'utilisation de tactiques éprouvées peut grandement augmenter vos chances de succès. Stratégies de base pour les débutants Pour ceux qui débutent dans le trading de futures, il est recommandé de commencer par des stratégies simples qui limitent le risque tout en offrant la possibilité de comprendre les mécanismes du marché. Going Long et Going Short : apprenez à anticiper les mouvements de marché en prenant des positions longues (acheter) lorsque vous prévoyez une hausse des prix ou des positions courtes (vendre) lorsque vous anticipez une baisse. Utilisez les futures pour protéger vos autres investissements contre les fluctuations de prix. Si vous détenez des actions dans une industrie sensible aux prix du pétrole, par exemple, vous pourriez utiliser des futures sur le pétrole pour compenser les conséquences associées à une chute des prix. Le conseil de l’expert : il importe de définir des objectifs clairs et de mettre en place des ordres stop-loss pour gérer les risques, surtout pour des investisseurs débutants. Le day trading est une stratégie populaire chez les novices pour réaliser des profits sur des fluctuations à court terme, avec une gestion rigoureuse du risque. N’oubliez pas de choisir une application de trading fiable et efficiente pour débuter et suivre vos investissements directement depuis votre smartphone. Stratégies avancées pour les plus expérimentés Les traders plus avancés peuvent explorer des stratégies plus complexes qui tirent parti des fluctuations subtiles des marchés financiers. Spreads de calendrier : cette stratégie implique l'achat et la vente de futures de même type mais avec différentes dates d'expiration pour profiter des variations de la courbe des termes. Arbitrage : profitez des écarts de prix entre différents marchés ou produits similaires. Cette approche nécessite une analyse rapide et précise pour identifier et exploiter ces opportunités de manière profitable. Le conseil de l'expert : maîtrisez l'analyse technique pour améliorer vos stratégies de trading. La connaissance des indicateurs tels que les moyennes mobiles, le RSI et les bandes de Bollinger peut être cruciale pour réussir à suivre les meilleures tendances. Nous vous conseillons vivement d’intégrer le swing trading pour tirer profit des mouvements de marché sur plusieurs jours ou semaines. Cette technique de trading est vivement appréciée des investisseurs les plus aguerris. L'importance de l'analyse technique et fondamentale Utiliser l'analyse technique et fondamentale revêt une importance primordiale dans le trading de futures. Analyse technique : se concentre sur l'étude des graphiques de trading pour prédire les mouvements futurs des prix. Elle est particulièrement utile pour planifier l'entrée et la sortie des trades. Analyse fondamentale : implique l'évaluation des conditions économiques, politiques et environnementales qui affectent la valeur des actifs sous-jacents, ce qui est crucial pour le long terme. Bon à savoir : l'efficacité de vos décisions de trading va fortement dépendre de votre capacité à interpréter correctement les données issues de ces analyses. Gestion des risques dans le futures trading L’efficacité de la gestion de risques en trading est déterminante pour réussir dans le trading de futures, compte tenu de la volatilité et du levier élevé associés à ces instruments. Dans de telles conditions, il faut correctement interpréter les sources de dangers et appliquer des techniques de gestion appropriées pour réduire les pertes potentielles. Les principales sources de risques Le trading de futures comporte plusieurs sources de risques qu’il faut connaître et surveiller. Volatilité du marché : les fluctuations rapides des prix peuvent entraîner de grandes pertes. Risque de levier : bien qu’il puisse augmenter les rendements, il amplifie également les pertes, rendant la gestion des positions ouvertes cruciale. Risque de liquidité : dans certains marchés ou à certains moments, il peut être difficile de fermer une position sans subir une perte importante due à l'écart entre les prix d'achat et de vente (spread). Bon à savoir : restez informé des événements économiques et politiques qui peuvent influencer les marchés sur lesquels vous tradez pour anticiper les augmentations de volatilité. Techniques de gestion des risques Adopter des techniques de gestion des risques structurées est fondamental pour protéger votre capital. Ainsi, optez pour la diversification, ce qui suppose de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification peut aider à réduire le risque spécifique à un marché. Veillez également à toujours avoir suffisamment de capital pour couvrir la marge requise. Ceci évitera ainsi les appels de marge qui pourraient forcer la fermeture de vos positions. Le conseil de l'expert : établissez des règles de gestion du risque strictes et adhérez-y quoi qu’il arrive et quelle que soit la situation du marché. Utiliser les stop-loss et les take-profit L'utilisation de stop-loss et de take-profit est une stratégie fructueuse pour limiter les pertes et sécuriser les gains. Stop-loss : un ordre stop-loss est placé pour vendre un actif lorsque son prix atteint un certain niveau. Ceci est utile pour limiter les pertes potentielles sur une position qui se déplace contre vous. Take-profit : un ordre take-profit ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un niveau spécifique. De quoi sécuriser les gains d’ores et déjà réalisés ! Bon à savoir : les ordres stop-loss et take-profit doivent être placés en tenant compte de votre tolérance au risque et des conditions de marché. Ils seront ajustés selon l'évolution de votre stratégie de trading et les informations les plus récentes. Quelles sont les erreurs à éviter dans le futures trading ? Même si le trading de futures offre des opportunités uniques, il reste semé de pièges que les traders, particulièrement les débutants, doivent apprendre à éviter. Reconnaître et comprendre ces erreurs courantes peut grandement améliorer vos chances de succès sur ces marchés volatils. Overtrading et manque de discipline Une des erreurs les plus courantes est le surtrading, qui peut rapidement éroder votre capital. Concrètement, le surtrading suppose d’engager trop de transactions à la fois. Il est souvent influencé par des émotions passagères plutôt que par une stratégie claire et peut mener à une augmentation des pertes et des frais. Il en va de même du manque de discipline. Le non-respect de votre plan de trading initial, notamment des limites de risque et des objectifs de gain, peut entraîner des décisions impulsives et risquées. La meilleure option consiste à établir un plan de trading rigoureux et de s’y tenir, même dans les moments de volatilité élevée ou d'excitation du marché. Ignorer les coûts et les commissions Les frais associés au trading de futures peuvent significativement affecter la rentabilité globale de vos opérations. Coûts de transaction : les commissions et les spreads doivent être pris en compte lors du calcul de la rentabilité d'une transaction. Impact des frais : des coûts élevés peuvent transformer une stratégie profitable sur le papier en une perte nette en pratique. Le conseil de l'expert : soyez conscient de tous les frais impliqués et cherchez des moyens pour minimiser ces coûts sans compromis sur la sécurité ou la qualité des transactions. Négliger la formation et l'information La sous-estimation de l'importance de l'éducation continue et de l'information actualisée est une erreur fréquente qui peut coûter cher. Le marché des futures est complexe et en constante évolution ; une formation continue est donc essentielle pour rester compétitif. Par ailleurs, ignorer les dernières nouvelles et analyses de marché peut conduire à des décisions basées sur des informations obsolètes ou incorrectes. Bon à savoir : investissez du temps et des ressources dans votre éducation de trader et restez toujours informé des derniers développements du marché. Quelles sont les réglementations et les obligations légales ? Le trading de futures est encadré par des réglementations strictes pour protéger les investisseurs et assurer l'intégrité des marchés financiers. Comprendre ces réglementations et obligations légales est essentiel pour tout trader souhaitant s'engager dans cette activité. Les régulateurs des marchés de futures Les marchés de futures sont régulés par des autorités nationales et internationales qui veillent au bon fonctionnement et à la transparence des échanges. AMF (Autorité des Marchés Financiers) : en France, la régulation des marchés de futures est principalement assurée par l'AMF. Celle-ci a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle supervise l'activité des divers acteurs et produits financiers, y compris les futures, pour s'assurer que les transactions se déroulent de manière équitable et transparente. CFTC (Commodity Futures Trading Commission) : aux États-Unis, l’autorité régulatrice CFTC assure une protection contre les abus, la fraude et les pratiques commerciales injustes. FCA (Financial Conduct Authority) : au Royaume-Uni, la FCA régule les marchés pour garantir leur intégrité, leur efficacité et leur solvabilité. Bon à savoir : il convient de s'assurer que leurs courtiers sont enregistrés auprès de ces organismes et respectent leurs règlements pour éviter les sanctions et garantir la sécurité des fonds déposés. Les obligations pour les traders particuliers Les traders particuliers sont soumis à des règles spécifiques qui visent à promouvoir un trading responsable. On rappellera tout d’abord que les traders doivent déposer une marge initiale et maintenir une marge de maintenance pour couvrir les variations potentielles du marché. Par ailleurs, certains régulateurs exigent que les traders suivent des formations spécifiques avant de pouvoir ouvrir des négociations sur des instruments et produits. Le conseil de l'expert : familiarisez-vous avec les exigences de marge de votre courtier et assurez-vous de comprendre les mécanismes de marge avant de commencer à investir. Les implications fiscales du trading de futures Le trading de futures peut avoir des implications fiscales significatives que les traders doivent comprendre et gérer. Les gains et pertes issus du trading de futures sont généralement traités comme des gains et pertes en capital et doivent être déclarés aux autorités fiscales. Bon à savoir : n’hésitez pas à consulter un conseiller fiscal pour comprendre comment les règles fiscales s'appliquent à votre situation particulière et afin de planifier votre stratégie et votre déclaration fiscale en conséquence. Vous êtes débutant et désirez en apprendre davantage pour devenir un meilleur trader ? Consultez notre page dédiée au vocabulaire du trading !

