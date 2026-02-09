Le PEA-PME est une enveloppe fiscale dédiée à l’investissement dans les PME et ETI européennes.

Le plafond de versement d'un PEA PME est de 225 000 euros.

La fiscalité du PEA PME devient plus favorable après cinq ans.

Qu’est-ce qu’un PEA PME ? Le PEA-PME est un dispositif d’épargne destiné à orienter une partie de l’investissement boursier vers les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaires établies en Europe. Créé pour compléter le Plan d’Épargne en Actions (PEA) classique, il s’inscrit dans une logique de soutien au financement des PME et ETI, souvent moins accessibles aux investisseurs que les grandes capitalisations. Le PEA-PME est avant tout une enveloppe fiscale, et non un investissement en soi. Il définit un cadre juridique et fiscal spécifique permettant de détenir, sous conditions, des actions et titres assimilés d’entreprises de petite et moyenne taille. Le fonctionnement du PEA PME repose sur le même principe que le PEA classique, avec un compte espèces destiné à recevoir les versements, et un compte-titres permettant d’acquérir et de conserver les titres éligibles. Il ne préjuge ni du niveau de risque, ni de la performance potentielle des placements réalisés à l’intérieur du plan. Conditions d’ouverture du PEA-PME L’ouverture d’un PEA-PME est réservée aux personnes physiques majeures, fiscalement domiciliées en France. Chaque titulaire ne peut détenir qu’un seul PEA-PME et il est possible de cumuler un PEA classique et un PEA-PME. Le PEA-PME est un plan individuel, il ne peut pas être ouvert sous forme de compte joint. Dans un couple marié ou pacsé, chaque conjoint peut toutefois ouvrir son propre PEA-PME. Les personnes majeures rattachées au foyer fiscal de leurs parents ne peuvent pas ouvrir de PEA-PME. Aucune condition de revenus n’est exigée à l’ouverture. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, les frais d'ouverture du PEA PME sont légalement plafonnés à 10 € maximum. En pratique, la plupart des établissements ne facturent pas de frais d’ouverture. Plafonds de versement du PEA PME Situation Plafond par personne Plafond pour un couple PEA classique seul 150 000 € 300 000 € PEA-PME seul (sans PEA) 225 000 € 450 000 € PEA classique + PEA-PME (cumul) 225 000 € 450 000 € Le plafond de versement du PEA-PME est fixé à 225 000 euros par personne. Ce plafond correspond au total des sommes versées sur le plan, hors plus-values et revenus générés. Ce plafond doit toutefois être appréhendé conjointement avec le plafond de versement du PEA classique : Le montant total des versements cumulés sur un PEA et un PEA-PME ne peut excéder 225 000 euros. Il est néanmoins possible de détenir un PEA-PME sans ouvrir de PEA classique. Dans ce cas, le plafond de versement du PEA-PME reste inchangé. En revanche, lorsque le PEA classique a déjà atteint son plafond de 150 000 euros, la capacité de versement sur un PEA-PME est limitée à 75 000 euros. Pour un couple, chaque conjoint disposant de son propre plafond, le montant total de versements peut atteindre 450 000 euros à l’échelle du foyer, sous réserve que chacun détienne son propre plan. Fiscalité du PEA PME Le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA classique. Il est bien plus avantageux après 5 ans de détention. Egalement, tant qu’aucun retrait n’est effectué, les gains réalisés à l’intérieur ne sont pas imposés. Durée de détention du PEA-PME Fiscalité applicable Conséquences sur le plan Avant 5 ans Les gains retirés sont imposés (PFU par défaut, ou barème de l’impôt sur le revenu sur option) et soumis aux prélèvements sociaux en vigueur. Le plan est en principe clôturé en cas de retrait ou de clôture anticipée, sauf exceptions prévues par la réglementation. Après 5 ans Les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus au taux en vigueur au moment du retrait, lequel peut évoluer dans le temps. Les retraits partiels sont possibles sans entraîner la clôture du plan, qui peut continuer à fonctionner. De nouveaux versements peuvent être effectués dans la limite des plafonds réglementaires. Quelles entreprises sont éligibles au PEA PME ? Les entreprises éligibles au PEA-PME doivent avoir un siège social dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen et être soumise à l’impôt sur les sociétés. Ensuite les critères varient selon que la société émettrice est cotée ou non cotée : Entreprise non cotée : employer moins de 5 000 salariés, réaliser un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou présenter un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

Entreprise cotée : avoir une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros, ou avoir présenté une capitalisation boursière inférieure à ce seuil lors d’au moins l’un des quatre derniers exercices calendaires précédents. Les titres éligibles sont principalement des actions et titres assimilés de PME et d’ETI, cotées ou non cotées. Certains supports collectifs peuvent également être intégrés dans un PEA-PME, à condition de respecter les critères réglementaires en matière de composition d’actifs. Ces supports peuvent faire l’objet d’analyses dédiées dans des contenus spécifiques. Type d’entreprise Critères d’éligibilité au PEA-PME Critères communs

(toutes entreprises) • Siège social situé dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen

• Soumise à l’impôt sur les sociétés Entreprise non cotée • Moins de 5 000 salariés

• Chiffre d’affaires annuel ≤ 1,5 milliard € ou

• Total de bilan ≤ 2 milliards € Entreprise cotée • Capitalisation boursière inférieure à 2 milliards €

• ou capitalisation inférieure à ce seuil lors d’au moins l’un des quatre derniers exercices calendaires

FAQ Quelle est la durée minimale de détention d’un PEA-PME ? Le PEA-PME n’impose pas de durée minimale de détention, mais sa fiscalité devient plus favorable après cinq ans. Un retrait effectué avant ce délai entraîne une imposition des gains et la clôture du plan, sauf exceptions prévues par la réglementation. Les dividendes perçus dans un PEA-PME sont-ils imposés ? Les dividendes perçus à l’intérieur d’un PEA-PME ne sont pas imposés tant qu’aucun retrait n’est effectué. Ils bénéficient du cadre fiscal du plan et sont capitalisés dans l’enveloppe, sous réserve du respect des règles de fonctionnement. Peut-on cumuler un PEA classique et un PEA-PME ? Il est possible de détenir simultanément un PEA classique et un PEA-PME. Toutefois, le montant total des versements cumulés sur les deux plans ne peut pas dépasser le plafond réglementaire global de 225 000 euros. Quels sont les principaux risques associés au PEA-PME ? Le PEA-PME expose aux risques des marchés financiers, avec une volatilité potentiellement plus élevée liée aux PME et ETI. Il existe un risque de perte en capital, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le PEA-PME est-il adapté à un objectif de rendement ? Le PEA-PME ne garantit aucun rendement. Il s’adresse à des épargnants acceptant une prise de risque plus élevée dans l’objectif potentiel de performance à long terme. Comme pour le rendement du PEA, le rendement du PEA PME se maximise après 5 ans. Le PEA-PME permet-il d’investir dans le crowdfunding ? Le PEA-PME peut, dans certains cas, être utilisé pour investir dans des entreprises non cotées via des opérations assimilées à du financement participatif, à condition que les titres souscrits respectent les critères d’éligibilité du PEA-PME. Toutes les opérations de crowdfunding ne sont pas éligibles, et un examen précis des caractéristiques des titres proposés est nécessaire. Peut-on transférer un PEA-PME vers un autre établissement ? Le PEA-PME peut être transféré d’un établissement à un autre sans perte de son antériorité fiscale. Le transfert s’effectue à la demande du titulaire et peut entraîner des délais et des frais variables selon les établissements concernés. Les meilleurs PEA de 2026 remboursent généralement les frais de transfert qui peuvent grimper à hauteur de 100€ ou 150€.

