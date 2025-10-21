Temps de lecture: 20 minute(s)

📌 Les chiffres clés à retenir sur le rendement PEA

Quel est le rendement moyen d’un PEA en 2025 ?

En 2025, le rendement moyen d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA) est estimé à 4,6 % par an, selon le Baromètre de l’épargne et de l’investissement 2024 publié par l’AMF. Ce chiffre reflète la performance moyenne constatée par les épargnants français.

Toutefois, les grands indices boursiers affichent des rendements bien supérieurs : environ +12,8 % pour le CAC 40 GR sur les cinq dernières années et +11,6 % pour le MSCI World (GR) sur dix ans.

Comprendre le rendement d’un PEA aujourd’hui

Le rendement d’un PEA correspond au pourcentage de gains générés par vos placements par rapport à la valeur totale de votre portefeuille. Pour connaître votre rendement net, il faut également tenir compte des frais de courtage, des frais de gestion et de la fiscalité applicable.

Cet indicateur constitue une mesure essentielle pour apprécier la performance réelle de votre épargne en bourse et pour comparer votre PEA à d’autres placements comme l’assurance-vie ou le Livret A.

Quels sont les rendements observés sur 5, 10 et 20 ans ?

Le rendement moyen d’un PEA dépend directement de l’évolution des marchés financiers et de la performance des actifs (actions ou ETF) qui composent votre portefeuille. Pour évaluer son potentiel, il est donc essentiel d’observer les performances historiques sur différentes périodes de référence.

Période MSCI World (GR) CAC 40 GR Nasdaq 100 (TR) 5 dernières années ≈ 11,6 % / an ≈ 12,8 % / an ≈ 17,4 % / an 10 dernières années ≈ 10,5 % / an ≈ 7,5 % / an ≈ 18,0 % / an 20 dernières années ≈ 8,4 % / an ≈ 6,3 % / an ≈ 12,5 % / an

Rendements annualisés sur la période indiquée, indices dividendes réinvestis (GR/TR), hors frais et hors fiscalité. Les valeurs sont arrondies pour lisibilité.

💡 À noter : les versions GR (Gross Return) et TR (Total Return) intègrent le réinvestissement des dividendes, ce qui reflète plus fidèlement la performance réelle d’un investisseur PEA à long terme. En version “cours seuls”, les rendements seraient inférieurs d’environ 20 à 30 %.

Sources :

👉 En résumé : à long terme, les marchés actions offrent historiquement un rendement moyen de 6 % à 11 % par an, bien supérieur aux placements sécurisés (Livret A, assurance-vie fonds euros).

Avec un PEA sans frais jusqu'à 100 000 € chez XTB, ces performances peuvent être optimisées sans alourdir les coûts..

Rendement moyen constaté par les investisseurs particuliers

Selon le baromètre de l’épargne et de l’investissement publié par l’AMF en décembre 2024, les épargnants français déclarent un rendement moyen de 4,6 % par an sur leur PEA au cours des 5 dernières années.

Cet écart par rapport aux performances des indices s’explique par :

des choix d’investissement prudents (43 % des Français refusent de prendre des risques),

les frais de courtage et de gestion,

et une diversification parfois insuffisante.

💡 À noter : plus votre horizon d’investissement est long, plus votre rendement tend à se rapprocher des performances moyennes du marché.

Pourquoi le contexte économique influence le rendement

Inflation, politique monétaire ou crises géopolitiques ont un impact direct sur les marchés et donc sur le rendement de votre PEA :

2020 – Covid-19 : forte chute suivie d’un rebond grâce aux plans de relance.

2022 – Hausse des taux : correction marquée des marchés, suivie d’un redémarrage progressif.

2023–2025 – Retour de l’inflation maîtrisée : soutien d’un nouveau cycle haussier.

📊 Sur 20 ans, malgré plusieurs crises, les marchés actions ont toujours affiché un rendement moyen supérieur à 6 % par an.

En bref 4,6 % : rendement moyen constaté sur les PEA détenus par les particuliers ( source : AMF).

6 à 11 % / an : rendement moyen observé sur les grands indices boursiers à long terme ( source : MSCI, Euronext).

Plus la durée d’investissement est longue, plus la performance tend à converger vers le rendement moyen du marché.

💡 Astuce : en réduisant vos frais et en diversifiant vos actifs, vous pouvez rapprocher votre rendement personnel de celui des grands indices mondiaux.

PEA vs assurance-vie, Livret A… : quel placement offre le meilleur rendement ?

Pour savoir si le PEA est un bon choix pour votre épargne, il est essentiel de le comparer aux autres placements populaires en France. Voici un tableau récapitulatif des rendements moyens observés en 2025 :

Placement Rendement moyen annuel (2025) Horizon recommandé Risque Fiscalité PEA (actions / ETF) 4,6 % à 11 % (selon profil et stratégie) Long terme (≥ 5 ans) Moyen à élevé Exonéré d’impôt après 5 ans (hors PS) Assurance-vie (fonds euros) ~2,6 % Moyen à long terme Faible Fiscalité allégée après 8 ans Assurance-vie (unités de compte) 4 % à 7 % Long terme (≥ 8 ans) Moyen à élevé Fiscalité avantageuse après 8 ans Livret A 1,7 % Court terme Très faible Intérêts exonérés d’impôt Compte à terme ~3,2 % Court à moyen terme Faible Imposable (PFU 30 %)

À retenir Le PEA offre l’un des meilleurs rendements potentiels à long terme, avec des performances comprises entre 4,6 % et 11 % par an selon la stratégie d’investissement, bien supérieures à celles d’un Livret A (2,4 %) ou d’une assurance-vie en fonds euros (~2,6 %). Il s’adresse toutefois aux investisseurs prêts à accepter un risque plus élevé et un horizon de placement d’au moins 5 ans.

Pourquoi le PEA reste imbattable sur le long terme

Potentiel de rendement supérieur : sur 10 à 20 ans, les actions ont historiquement délivré entre 6 % et 11 % par an, contre moins de 3 % pour les placements sécurisés.

Fiscalité très avantageuse : après 5 ans, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux).

: après 5 ans, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux). Effet capitalisation : les dividendes réinvestis et l’investissement régulier permettent de faire croître votre capital de façon exponentielle.

👉 En résumé, le PEA surpasse les placements traditionnels en matière de rendement, à condition d’accepter une part de risque et d’investir sur la durée. Pour un horizon de 10 ans ou plus, il est souvent le support le plus performant pour dynamiser votre épargne.

Combiner les supports pour optimiser votre rendement global

Aucune solution n’est idéale à elle seule. Une stratégie efficace consiste à placer une part sécurisée de votre épargne sur une assurance-vie en fonds euros, tout en allouant votre capital à long terme sur un PEA pour capter la performance des marchés actions.

💡 Cette approche vous permet de lisser le risque global tout en visant un rendement supérieur à l’inflation.

Simulez votre rendement PEA selon votre profil d’investisseur

Avant d’investir, il est essentiel d’estimer le rendement potentiel de votre PEA. Même si les performances passées ne garantissent jamais les performances futures, une simulation vous aide à vous projeter et à construire une stratégie adaptée à votre profil.

Scénario 1 : simulation avec un capital initial unique

Imaginons que vous investissiez 20 000 € en une seule fois sur un ETF Monde avec un rendement moyen de 8 % par an.

Voici ce que vous pourriez obtenir selon la durée d’investissement :

Durée Capital estimé Gain total 5 ans 29 387 € +9 387 € 10 ans 43 178 € +23 178 € 20 ans 93 219 € +73 219 €

ℹ️ Ces calculs sont donnés hors frais et hors fiscalité, dividendes réinvestis.

💡 À noter : Plus votre horizon d’investissement est long, plus la capitalisation joue en votre faveur. Sur 20 ans, votre capital est multiplié par plus de 4,5.

Scénario 2 : simulation avec des versements mensuels (DCA)

Le DCA (Dollar Cost Averaging) consiste à investir la même somme à intervalles réguliers. Cela permet d’acheter à différents niveaux de marché et de lisser votre prix d’entrée.

Prenons l’exemple suivant :

Versement : 200 € par mois

Durée : 15 ans

Rendement moyen : 7 % par an

Montant total investi Capital estimé au bout de 15 ans Gain généré 62 400 € 97 500 € +35 100 €

💡 La régularité des versements permet de lisser les fluctuations du marché tout en profitant de l’effet des intérêts composés.

Prendre en compte les frais et la fiscalité

Lors de vos simulations, il est crucial d’intégrer :

Les frais de courtage et de gestion, qui peuvent réduire votre rendement net de plusieurs points par an.

La fiscalité : Après 5 ans, les retraits sont exonérés d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux). Avant 5 ans, les plus-values sont soumises à la flat tax de 30 % (ou au barème progressif sur option).



✅ Chez XTB, les frais sont de 0 € jusqu'à 100 000 € d'investissement sur votre PEA, ce qui maximise directement votre rendement net.

Interprétez votre rendement avec le TRI

Le Taux de Rendement Interne (TRI) est un indicateur qui mesure la rentabilité réelle de votre PEA dans le temps.

Sur le court terme, le TRI peut être volatile car il dépend fortement des conditions de marché.

Sur le long terme, il se rapproche du rendement moyen du marché, ce qui reflète la performance réelle de votre portefeuille.

💡 En suivant votre TRI année après année, vous pouvez ajuster votre stratégie d’investissement pour améliorer votre rendement global.

🧠 Astuce : utilisez notre simulateur interactif PEA pour estimer vos gains en quelques secondes selon votre profil, votre capital initial, vos versements et votre horizon d'investissement.

Quels actifs offrent les meilleurs rendements dans un PEA ?

Le rendement de votre PEA dépend directement des actifs que vous sélectionnez. Il peut être composé d’actions individuelles (plus volatiles mais potentiellement plus rémunératrices) et/ou d’ETF diversifiés (plus stables et plus simples à gérer).

Actions françaises et européennes à fort potentiel

Investir dans un PEA avec des actions qui distribuent des dividendes réguliers et croissants reste une stratégie privilégiée pour faire croître son PEA sur le long terme.

Parmi les valeurs les plus recherchées :

TotalEnergies – rendement supérieur à 5 %, politique de distribution stable.

LVMH – croissance régulière et dividendes en hausse quasi continue.

Sanofi – valeur défensive, régularité des distributions.

ETF éligibles au PEA avec de bonnes performances historiques

Les ETF permettent d’accéder à des marchés entiers et de diversifier son portefeuille sans multiplier les transactions.

Selon MSCI et les données de performance publiées par extraETF, il existe plus de 160 ETF éligibles au PEA en 2025.

Voici les ETF parmi les plus performants sur 5 ans :

ETF Rendement annualisé (5 ans) Frais (TER) Particularité Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF +37,64 % 0,30 % Secteur bancaire européen Amundi MSCI Greece UCITS ETF +27,81 % 0,45 % Actions grecques iShares EURO STOXX Select Dividend 30 ETF +15,06 % 0,32 % 30 entreprises européennes à fort dividende First Trust Germany AlphaDEX ETF +7,57 % 0,65 % Approche factorielle sur actions allemandes Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders ETF +5,44 % 0,45 % Marchés émergents asiatiques ESG

📊 Données issues de extraETF – fiches produits ETF et MSCI – Index historical performance .

👉 Pour aller plus loin : liste des ETF éligibles au PEA

Pourquoi la diversification est essentielle pour booster votre rendement

Un PEA composé uniquement de quelques actions françaises risque de sous-performer sur le long terme.

À l’inverse, une stratégie diversifiée combinant actions individuelles et ETF permet de :

réduire la volatilité et le risque global,

lisser les performances dans le temps,

viser une performance plus proche du rendement historique des marchés (≈ 6 % à 11 %/an sur longue période, selon MSCI).

💡 Actions vs ETF : comment construire votre PEA selon votre profil

Débutant : privilégiez 1 à 2 ETF Monde pour une diversification simple et efficace.

: privilégiez 1 à 2 ETF Monde pour une diversification simple et efficace. Intermédiaire : combinez ETF larges et 3 à 5 actions solides à dividendes.

: combinez ETF larges et 3 à 5 actions solides à dividendes. Avancé : adoptez une gestion active avec ETF thématiques et actions sectorielles.

À retenir Les ETF éligibles au PEA permettent de viser un rendement supérieur à 8 % par an sur le long terme tout en diversifiant son portefeuille. Ils sont particulièrement adaptés aux investisseurs débutants ou intermédiaires qui souhaitent accéder simplement aux marchés européens, mondiaux ou émergents. La diversification entre ETF et actions reste la clé pour réduire le risque et optimiser le rendement.

Pourquoi choisir XTB pour optimiser le rendement de votre PEA ?

Pour améliorer le rendement de votre PEA en 2025, vous devez avant tout choisir le bon courtier. Avec XTB, vous profitez d’une plateforme intuitive, d’un large choix de titres et de frais parmi les plus compétitifs du marché.

0 € de frais jusqu’à 100 000 € d’investissement

Contrairement à de nombreux courtiers, XTB offre des frais 0 % sur vos actions et ETF PEA jusqu’à 100 000 €. De quoi booster directement le rendement net de votre PEA.

Accès à +3 000 actions et ETF éligibles PEA

Vous accédez à un large choix de titres pour construire une stratégie diversifiée. Cette diversification vous permet de viser le meilleur rendement PEA possible, en fonction de votre profil d’investisseur.

Plateforme intuitive, ouverte aux débutants comme aux experts

Avec XTB, vous bénéficiez d’outils professionnels pour guider vos décisions d’investissement comme des graphiques interactifs, des indicateurs techniques et des alertes de prix. Notre interface ergonomique reste, toutefois, simple et accessible, même pour les débutants.

Comparatif des frais

Courtier Frais d’ouverture Frais de courtage PEA (en ligne) Frais de garde / gestion Frais de change Frais de transfert sortant XTB 0 € 0 % jusqu’à 100 000 € / mois, puis 0,2 % (min. 4 €) 0 € 0,5 % si actif hors EUR Jusqu’à 150 € (plafond légal) Fortuneo 0 € Starter : 0 € jusqu’à 1 ordre ≤ 500 € / mois, sinon 0,35 %

Progress : 4,90 € ≤ 3 000 €, puis 0,15 %

Trader Pro : 9,50 € ≤ 10 000 €, puis 0,10 % 0 € — Jusqu’à 150 € (plafond légal) BoursoBank 0 € Dès 0,50 € (hors Boursomarkets)

Plafonné à 0,5 % par ordre (réglementaire) 0 € — Jusqu’à 150 € (plafond légal) Trade Republic 0 € 1 € par ordre

0 € sur plans d’investissement programmés 0 € — Jusqu’à 150 € (plafond légal)

📌 Les données sont issues des pages et documents tarifaires officiels des courtiers (consultés en octobre 2025). Elles sont susceptibles d’évoluer, vérifiez toujours les grilles les plus récentes avant d’ouvrir ou transférer votre PEA. Le plafond légal pour les frais de transfert sortant d’un PEA est de 150 € ou 15 € par ligne (source : service-public.fr).