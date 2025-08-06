Quels ETF sont éligibles au PEA en 2025 ?

En 2025, les ETF, ou « trackers », ont définitivement pris leurs quartiers dans le Plan d’Épargne en Actions. Fiscalité douce, simplicité de gestion, frais limités : l’ETF éligible au PEA est devenu la porte d’entrée favorite des investisseurs particuliers qui veulent accéder aux marchés boursiers sans se perdre dans la sélection de titres vifs. Encore faut-il savoir quels fonds répondent aux critères du PEA.
PEA et ETF : que peut-on loger dans son plan en 2025 ?
En 2025, les ETF, ou « trackers », ont définitivement pris leurs quartiers dans le Plan d’Épargne en Actions. Fiscalité douce, simplicité de gestion, frais limités : l’ETF éligible au PEA est devenu la porte d’entrée favorite des investisseurs particuliers qui veulent accéder aux marchés boursiers sans se perdre dans la sélection de titres vifs. Encore faut-il savoir quels fonds répondent aux critères réglementaires du PEA, comment les utiliser et pourquoi ils représentent un complément désormais incontournable pour un portefeuille long terme.
Détenir au moins 75 % d’actions dont le siège est situé dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen.
S’engager contractuellement, via son prospectus, à respecter ce ratio à tout moment.
Être coté sur une place européenne reconnue. On les négocie donc à Paris, Amsterdam, Francfort ou Milan aux mêmes horaires que les actions.
Lorsque l’indice visé n’est pas naturellement européen (S&P 500, MSCI World, Nasdaq 100…), la société de gestion peut recourir à la réplication synthétique : elle détient physiquement un panier d’actions européennes (respect du quota) et échange leur performance contre celle de l’indice cible grâce à un contrat de swap.
Les principaux types d'ETF éligibles au PEA en 2025
En 2025, l’éventail de trackers disponibles couvre désormais l’ensemble du spectre risque-rendement, des ETF actions « cœur » aux fonds obligataires dédiés à la trésorerie. Pour l’investisseur particulier, l’enjeu consiste à assembler ces différentes briques indicielles afin de construire une exposition mondiale tout en préservant la fiscalité avantageuse du PEA. Voici un tour d’horizon des grandes familles de trackers accessibles et de la façon dont elles s’intègrent dans une stratégie patrimoniale diversifiée.
ETF Monde
Pour viser d’un coup la planète entière, les investisseurs plébiscitent l’iShares MSCI World Swap PEA ou l’Amundi MSCI World PEA. Ces fonds capitalisants rassemblent plus de 1 500 sociétés réparties sur les grandes places développées et émergentes : une diversification « clé en main » à l’intérieur de l’enveloppe PEA.
ETF par zones géographiques
Focus pays : Inde
Avec plus de 1,4 milliard d’habitants et une médiane d’âge de 28 ans, l’Inde est devenue le premier réservoir de croissance démographique et de consommation au monde. Elle pèse déjà près de 15 % du PIB global en parité de pouvoir d’achat. Pour capter ce potentiel sans quitter l’enveloppe fiscale du PEA, les investisseurs disposent du Lyxor MSCI India UCITS ETF PEA. Grâce à la réplication synthétique, le fonds loge 75 % d’actions européennes en portefeuille, puis échange leur performance contre celle de l’indice MSCI India. Vous bénéficiez ainsi de la dynamique indienne (services informatiques, finance, consommation discrétionnaire) tout en respectant la réglementation PEA.
ETF sectoriels et thématiques
La sous-allocation sectorielle est la dérive la plus fréquente des portefeuilles PEA. Pour y remédier, la palette 2025 compte :
Technologie et IA : Lyxor STOXX Europe 600 Technology et le tout nouveau ETF intelligence artificielle éligible au PEA Amundi Global AI PEA, axé sur les semi-conducteurs, le cloud et l’automatisation.
Santé : Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare.
Énergie décarbonée : Amundi Smart Energy PEA.
Luxe : BNP Paribas Easy Luxury UCITS ETF – PEA, souvent cité comme la référence de l’ETF luxe éligible au PEA grâce à LVMH, Hermès ou Kering.
ETF ESG et durables
L’appétit des épargnants pour la finance responsable ne faiblit pas : en 2024, près d’un quart des flux vers les ETF européens a été capté par des fonds intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans un PEA, deux poids lourds tiennent la corde : Amundi MSCI Europe ESG Leaders et BNP Paribas Easy S&P 500 ESG PEA.
ETF à dividendes
Pour ceux qui recherchent un flux de revenus régulier sans quitter l’enveloppe fiscalement douce du PEA, les trackers « dividendes » sont une alternative aux actions individuelles à fort coupon. Le leader du segment est le iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF.
ETF obligataires et monétaires
Contrairement aux idées reçues, le PEA peut accueillir des fonds « taux » via réplication synthétique :
L’Amundi Euro Government Bond 1-3 Years UCITS ETF sert de poche de précaution pour la trésorerie.
Lyxor PEA Obligations d’État Euro UCITS (maturités 1-10 ans) amortit les à-coups d’un portefeuille 100 % actions.
Comment investir sur les ETF via un PEA ?
Choisir l’intermédiaire, banque universelle, courtier en ligne ou néo-courtier spécialisé CFD et actions. Vérifiez : l’accessibilité des gammes françaises (Amundi, BNP Easy, Lyxor) et le nombre de trackers internationaux synthétiques.
Ouvrir votre plan, versement initial libre jusqu’à 150 000 € (225 000 € pour un PEA-PME).
Passer un ordre : code ISIN et carnet d’ordres. Les ETF se négocient comme une action. Préférez les horaires d’ouverture du marché sous-jacent pour la meilleure liquidité.
Mettre en place un DCA, investir la même somme chaque mois pour lisser le prix d’achat.
Rééquilibrer, vendez la sur-pondération (par exemple l’ETF stoxx 600 éligible au PEA) pour racheter la sous-pondération (l’ETF matière première éligible également au PEA).
Arbitrer à l’approche de l’objectif, glissez progressivement vers des ETF obligataires pour sécuriser le capital.
Astuce : certains intermédiaires proposent un « plan d’investissement programmé » automatique (fractionnement par date et par ETF), idéal pour industrialiser votre DCA sans y penser.
Pourquoi investir dans les ETF via un PEA ?
Au-delà de l’argument fiscal, le PEA transforme vos plus-values en carburant de performance : tant que l’argent reste investi, chaque dividende réinvesti et chaque coupon capitalisé travaillent « brut » d’impôt, ce qui accélère l’effet boule de neige sur 10 ou 20 ans. Par ailleurs, l’enveloppe offre une flexibilité opérationnelle rarement mise en avant : vous pouvez passer des ordres à seuil ou stop pour piloter votre risque, programmer un DCA automatique et même mobiliser vos titres en garantie auprès de certaines banques pour obtenir un crédit à taux privilégié. Enfin, le PEA constitue une formidable interface pédagogique : en concentrant toutes vos positions indicielles dans un seul compte, vous suivez plus facilement l’allocation, les frais et la performance réelle de votre stratégie.
1. La fiscalité imbattable
Au-delà de cinq ans : zéro impôt sur le revenu sur les plus-values ou dividendes, seulement 17,2 % de prélèvements sociaux. Sur 20 ans, l’économie d’imposition par rapport à un compte-titres atteint souvent 15-20 % de la valeur finale.
2. La diversification instantanée
Un ETF CAC40 éligible au PEA vous expose à 40 blue-chips. Un ETF World, à plus de 1 500 sociétés. Additionnez-les : vous détenez en deux lignes ce qu’un stock-picker mettrait deux ans à constituer.
3. Les frais planchers
Un TER moyen de 0,30 % (contre 1,30 % pour les OPCVM actions). Lors d’un bull-market à 8 % l’an, c’est 1 % de performance nette en plus par an.
4. La gestion « sans surprise »
Un ETF est transparent : composition publiée chaque jour, tracking-error mesurable. Cela évite le fameux risque de « dérapage » des fonds actifs.
5. La liberté thématique
Or, matières premières, small caps régionales : le marché 2025 compte un ETF or éligible au PEA, un ETF matière première éligible également au PEA (Amundi Broad Commodities PEA) et un ETF éligible au PEA PME axé sur les petites valeurs européennes, de quoi bâtir une stratégie « cœur + satellite » sans quitter le plan.
Exemple de portefeuille PEA 2025 (profil équilibré)
En huit lignes, vous cumulez près de 4 000 sociétés, une poche or « chaîne de production-raffinage-financement », une protection taux courte durée et une exposition directe aux mégatendances IA + small caps domestiques.
Les 3 de XTB conseils pour bien débuter
Visez la liquidité : choisissez des ETF dont l’encours dépasse 250 millions d’euros et dont le volume quotidien moyen reste supérieur à 500 000 €. Un spread achat/vente inférieur à 0,15 % limite le coût caché de vos ordres et facilite les arbitrages rapides en cas de turbulence de marché.
Surveillez la tracking-error : consultez la fiche mensuelle de l’émetteur : si l’écart de réplication reste sous 0,25 % sur douze mois glissants, le fonds suit fidèlement son indice. Au-delà de 0,5 %, interrogez-vous sur la qualité de gestion ou les frais.
Planifiez vos retraits : passé cinq ans, profitez de l’exonération d’impôt pour sécuriser progressivement vos gains : basculez chaque année 10 à 20 % de la performance vers un ETF obligataire court terme ou vers le compartiment espèces selon votre horizon (financement d’un projet, retraite, transmission). Cette stratégie « glide-path » protège le capital tout en laissant une partie du plan exposée à la croissance des marchés.
Oui : plusieurs émetteurs répliquent depuis 2024 le CME Bitcoin Futures Index via swap. Le plus liquide reste le « Bitcoin PEA One Swap UCITS ETF – PEA », frais 0,99 %. Attention, la volatilité dépasse 70 % annualisée. Limitez la pondération à 1-2 % maximum de votre plan.
Le BNP Paribas Easy Luxury UCITS ETF est la référence. Il suit un indice de 80 grandes marques mondiales dont les 35 % d’européennes assurent l’éligibilité.
Les sites des émetteurs (Amundi, Lyxor, BNP Easy, iShares).
Les plateformes comparatives (JustETF, TrackInsight).
Votre courtier : tableau téléchargeable et codes ISIN mis à jour chaque trimestre.
