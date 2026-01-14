Cara Berinvestasi dalam Obligasi: Strategi untuk Pendapatan Pasif

Pasar utang global jauh lebih besar daripada pasar saham. Apakah memahami mekanisme pasar obligasi dapat membantu dalam investasi strategis? Setelah membaca artikel ini, Anda akan mengetahui jawabannya.

Ingin diversifikasi investasi atau mencari sumber penghasilan stabil? Belajar cara berinvestasi dalam obligasi bisa menjadi jawabannya. Panduan kami memudahkan Anda memahami istilah-istilah teknis untuk membeli obligasi, berinvestasi dalam ETF obligasi, memahami imbal hasilnya, dan mengintegrasikannya ke dalam strategi keuangan Anda. Baik Anda investor berpengalaman atau pemula, kami memiliki wawasan dan alat yang Anda butuhkan untuk menavigasi pasar obligasi dengan percaya diri.

Apa Itu Obligasi, dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Setiap hari, ribuan investor dari seluruh dunia ingin mengelola risiko dan memilih obligasi terbaik dengan imbal hasil yang menarik. Untuk memahami instrumen ini dengan benar, setiap investor dapat menganalisis obligasi sebagai perjanjian antara pemberi pinjaman (investor obligasi) dan penerima modal (negara atau perusahaan). Satu pihak memberikan uang, pihak lain berjanji untuk mengembalikannya dengan premi bunga tetap sebagai imbalan atas pinjaman modal.

Pihak yang memberikan uang dapat menunggu pengembalian dana dan imbal hasil dari pinjaman tersebut (tergantung perjanjian, bisa 2 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dan seterusnya). Pihak lain memiliki modal untuk diinvestasikan dan berkembang (dan semoga dapat mengembalikannya). Itulah cara investor membicarakan obligasi sebagai sekuritas utang dan pasar utang. Kondisi pasar ini sangat bergantung pada kebijakan bank sentral (suku bunga), inflasi, dan siklus pasar. Pelajari artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pasar pendapatan tetap dan investasi obligasi.

Poin Penting

Di pasar obligasi, investor dapat membeli surat utang dari entitas seperti korporasi atau pemerintah, yang memiliki profil risiko yang bervariasi, dengan imbal hasil tetap.

Investor dapat berinvestasi dalam ETF obligasi melalui broker di platform perdagangan, atau langsung dari penerbit. Obligasi sangat direzdrowiesikan sebagai sisi defensif dalam portofolio investor.

Biasanya, ketika suku bunga naik, imbal hasil obligasi juga naik, dan harga obligasi turun. Ketika bank sentral mengubah kebijakan menjadi kurang restriktif, harga obligasi naik dan imbal hasil turun.

Imbal hasil obligasi yang lebih tinggi menguntungkan bagi investor baru yang ingin berinvestasi dalam aset pendapatan tetap, tetapi penting untuk memahami bahwa jika imbal hasil naik, "pemilik saat ini" obligasi tersebut mengalami kerugian.

Bahkan obligasi dapat berisiko. Imbal hasil tertinggi dibayarkan dari obligasi korporasi yang mengalami kesulitan, tetapi ini merupakan premi untuk risiko investasi yang lebih tinggi. Penting untuk memahami hubungan antara risiko dan imbal hasil karena obligasi yang lebih berisiko (juga obligasi jangka panjang) biasanya memiliki imbal hasil yang lebih tinggi. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa obligasi yang sama di masa depan akan menjadi lebih menarik, yang dapat menekan harganya di pasar terbuka.

Memahami kelayakan kredit obligasi melalui peringkat dan indikator pasar, penetapan harga obligasi dan suku bunga, strategi diversifikasi, serta tanggal jatuh tempo memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan investasi yang terinformasi.

Obligasi vs Saham

Mulai dari dasar-dasarnya, pasar obligasi adalah pasar keuangan tempat investor membeli sekuritas utang, yang dikenal sebagai obligasi. Ketika Anda membeli obligasi, Anda pada dasarnya meminjamkan uang kepada entitas yang menerbitkan obligasi, baik itu korporasi maupun pemerintah.

Sebagai imbalan nya, penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga kepada Anda pada interval yang telah ditentukan dan mengembalikan pokok pinjaman saat obligasi mencapai jatuh tempo.

Ini seperti meminjamkan uang kepada teman yang berjanji untuk mengembalikan uang Anda dengan sedikit tambahan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Anda. Pasar obligasi memainkan peran krusial dalam proses ini, menyediakan platform untuk transaksi-transaksi ini terjadi.

Meskipun obligasi dan saham keduanya merupakan cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana, keduanya bekerja secara berbeda. Dengan saham, Anda membeli sebagian kepemilikan dalam perusahaan, tetapi dengan obligasi, Anda meminjamkan uang kepada penerbit. Berbeda dengan saham yang diperdagangkan di bursa, sebagian besar obligasi dijual di luar bursa.

Mari bandingkan obligasi dengan saham di sini.

Penting: Obligasi kurang volatil tetapi tidak dapat menjamin pendapatan riil bagi investor, dan lebih dari itu, secara historis, berinvestasi dalam saham (misalnya dalam indeks S&P 500) memberikan investor imbal hasil yang jauh lebih tinggi dalam jangka panjang.

Contoh Jenis Obligasi

Setelah memahami dasar-dasarnya, saatnya menjelajahi berbagai jenis obligasi. Pasar obligasi adalah lanskap yang luas, mencakup obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan obligasi municipal. Setiap jenis obligasi ini memiliki karakteristik dan profil risiko yang unik.

Obligasi Korporasi

Kita mulai dengan obligasi korporasi. Perusahaan menerbitkan obligasi korporasi untuk mengumpulkan dana untuk kebutuhan bisnis mereka. Ketika Anda membeli obligasi korporasi, pada dasarnya Anda memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Sebagai imbalan nya, perusahaan berjanji untuk membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

Perusahaan penerbit bekerja sama dengan bank atau pialang untuk menilai posisi keuangannya dan memutuskan penawaran obligasi. Meskipun obligasi korporasi biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah, obligasi ini memiliki risiko yang lebih besar. Risiko-risiko tersebut meliputi:

Risiko suku bunga

Risiko reinvestasi

Risiko inflasi

Risiko kredit dan default

Risiko yang lebih tinggi dapat membawa potensi imbal hasil yang lebih tinggi, itulah mengapa obligasi korporasi biasanya memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Ada ETF yang melacak harga obligasi korporasi, seperti: iShares Corpbond EUN5.DE atau iShares EUNW.DE High yield corp bond.

Obligasi Pemerintah

Selanjutnya adalah obligasi pemerintah, seperti obligasi Treasury AS. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah dan umumnya dianggap sebagai investasi yang lebih aman. Obligasi pemerintah didukung oleh kepercayaan dan kredit penuh dari pemerintah yang menerbitkannya, sehingga menjadikannya sekuritas berisiko rendah. Terutama ketika negara mengontrol mata uangnya sendiri dan memiliki kemampuan untuk 'mencetak uang' seperti AS (Federal Reserve), sangat sulit untuk berspekulasi tentang gagal bayar (tetapi tentu saja, kemungkinannya lebih dari 0, terutama ketika utang melonjak).

Anda mungkin berpikir, "Risiko rendah, imbal hasil rendah," tetapi tidak selalu demikian. Imbal hasil obligasi pemerintah bergantung pada berbagai faktor, termasuk nilai nominal obligasi, suku bunga, dan faktor pasar.

Setelah memahami berbagai jenis obligasi, Anda siap untuk memulai perjalanan investasi obligasi Anda. Anda dapat membeli obligasi melalui broker obligasi layanan penuh atau diskon. Anda juga dapat mempertimbangkan diversifikasi sebagai faktor penting untuk memulai investasi ETF obligasi di platform perdagangan. Baik Anda memilih membeli obligasi individu atau dana obligasi, ingatlah pentingnya manajemen risiko. Dengan menyebar investasi Anda di berbagai jenis obligasi, penerbit, dan jangka waktu, Anda dapat mengurangi risiko dan berpotensi meningkatkan imbal hasil.

Penetapan Harga dan Suku Bunga

Setelah mengevaluasi kelayakan kredit obligasi, Anda dapat melanjutkan untuk memahami harga obligasi dan suku bunga. Kedua faktor ini saling terkait erat. Ketika suku bunga turun, harga obligasi umumnya naik karena daya tarik suku bunga tetap, yang menyebabkan peningkatan permintaan. Sebaliknya, ketika suku bunga naik, harga obligasi biasanya turun karena suku bunga tetap menjadi kurang menarik, yang menyebabkan penurunan permintaan.

Imbal hasil obligasi mewakili pengembalian yang dapat Anda harapkan dari obligasi. Imbal hasil ditentukan dengan membagi nilai nominal obligasi dengan bunga yang dibayarkan. Namun perlu diingat, imbal hasil bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan saat berinvestasi dalam obligasi. Faktor-faktor lain, seperti imbal hasil nominal obligasi, imbal hasil saat ini, dan imbal hasil hingga jatuh tempo, juga dapat mempengaruhi keputusan investasi Anda.

Kredibilitas Obligasi

Sebelum terjun ke dunia investasi obligasi, menilai kredibilitas obligasi sangatlah penting. Di sinilah peringkat kredit berperan. Lembaga pemeringkat kredit, seperti Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch Ratings, mengevaluasi kelayakan kredit obligasi dan memberikan peringkat pada skala mulai dari AAA hingga D atau Aaa hingga D. Peringkat ini dapat memberi gambaran tentang tingkat risiko obligasi, membantu Anda membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Namun, ingatlah bahwa peringkat kredit bukanlah segalanya. Mereka hanyalah salah satu alat dalam kotak alat Anda. Penting juga untuk mengevaluasi kelayakan kredit obligasi secara independen dengan mengamati indikator pasar dan menggunakan peringkat kredit yang disediakan oleh lembaga lain. Hal ini dapat membantu Anda menghindari potensi risiko dan memaksimalkan investasi obligasi Anda.

Strategi Berinvestasi dalam Reksa Dana Obligasi

Meskipun membeli obligasi individu dapat menjadi cara yang baik untuk memulai investasi obligasi, reksa dana obligasi menawarkan metode yang lebih nyaman untuk mencapai diversifikasi. Reksa dana obligasi memberikan akses ke harga institusional, yang memungkinkan harga yang lebih baik untuk obligasi individu. Selain itu, mereka menawarkan metode yang lebih nyaman untuk mencapai diversifikasi dibandingkan dengan berinvestasi dalam obligasi individu.

Diversifikasi dalam investasi obligasi dapat membantu Anda mengelola risiko dan memanfaatkan peluang potensial. Berikut adalah beberapa cara untuk mendiversifikasi investasi Anda:

Sebarkan investasi Anda di berbagai instrumen keuangan, misalnya ETF

Integrasikan aset yang tidak berkorelasi ke dalam portofolio Anda untuk mengendalikan strategi risiko

Diversifikasi investasi di berbagai kelas aset

Dengan mengikuti strategi ini, Anda dapat mengurangi volatilitas dan risiko dalam investasi obligasi Anda.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun vs kinerja S&P 500 sejak 1995 hingga 2024. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Diversifikasi dalam Investasi Obligasi

Diversifikasi memegang peranan penting dalam investasi obligasi. Beberapa ETF menawarkan berbagai obligasi di dalam dana tersebut. Setiap investor dapat menyebar investasi di berbagai:

Jenis obligasi

Lokasi geografis

Sektor

Jangka waktu

Kualitas kredit

Anda dapat mengelola risiko dan mengoptimalkan imbal hasil. Portofolio obligasi yang terdiversifikasi dapat terdiri dari berbagai investasi pendapatan tetap, termasuk:

Obligasi pemerintah

Obligasi korporasi

Obligasi berimbal hasil tinggi

Sekuritas terlindungi inflasi

Obligasi negara berkembang

Pendekatan ini membantu mengurangi volatilitas dan risiko dengan memastikan bahwa kinerja dana obligasi tidak bergantung sepenuhnya pada satu obligasi atau jenis obligasi tertentu. Saat berinvestasi dalam obligasi, elemen kritis yang perlu dipertimbangkan adalah tanggal jatuh tempo dan penebusan. Tanggal jatuh tempo obligasi adalah tanggal spesifik ketika jumlah pokok obligasi dijadwalkan untuk dibayarkan kembali. Tanggal ini ditetapkan pada saat penerbitan obligasi dan menandakan batas waktu untuk pembayaran kembali jumlah pokok. Ketika obligasi jatuh tempo dan ditebus, penerbit obligasi membayar kembali pokok obligasi kepada pemegang obligasi.

Proses pembayaran kembali ini disebut sebagai penebusan obligasi. Memahami tanggal jatuh tempo dan durasi obligasi dapat membantu Anda mengembangkan strategi investasi yang lebih efektif dan berpotensi memaksimalkan imbal hasil Anda. Ingatlah bahwa saat berinvestasi dalam ETF, Anda mengikuti harga obligasi yang diperdagangkan di bursa. Anda dapat menjual dan membeli di mana saja, tanpa memperhatikan tanggal jatuh tempo.

Membeli Obligasi: Pembelian Langsung vs. ETF Obligasi

Membeli obligasi memberikan Anda dua opsi utama: pembelian langsung atau ETF Obligasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

ETF Obligasi menyediakan likuiditas intraday dan memungkinkan Anda untuk dengan cepat mendiversifikasi portofolio Anda. Namun, mereka dapat dikenakan komisi perdagangan, sehingga lebih cocok untuk transaksi yang lebih besar dan kurang sering. Beberapa perusahaan pialang terbesar menawarkan investasi saham dan ETF tanpa biaya untuk Klien, tetapi setiap ETF juga memiliki yang disebut TER (biaya tahunan pemegangan). Biasanya, TER kurang dari 0,1% (untuk 1 tahun).

Misalnya, iShares USD Treasury Bond 20yr+ (DTLA.UK) memiliki TER 0,07%. Membeli obligasi secara langsung, di sisi lain, memberikan kepemilikan penuh atas obligasi, artinya Anda akan menerima pembayaran bunga secara teratur dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Namun, perlu diingat bahwa pembelian obligasi secara langsung mungkin memerlukan investasi yang lebih besar dan mungkin tidak menawarkan tingkat diversifikasi yang sama seperti ETF obligasi, yang juga digunakan untuk lindung nilai portofolio.

Membaca Kurva Imbal Hasil

Kurva imbal hasil berfungsi sebagai alat yang berharga bagi investor obligasi. Representasi grafis dari imbal hasil obligasi ini dapat memberikan wawasan berharga tentang suku bunga dan kondisi ekonomi di masa depan. Misalnya, kurva imbal hasil yang curam dan naik menunjukkan ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi di masa depan, yang menyebabkan peningkatan imbal hasil obligasi dan penurunan harga obligasi.

Sebaliknya, kurva imbal hasil yang datar atau terbalik menunjukkan ekspektasi suku bunga yang lebih rendah di masa depan, yang menyebabkan penurunan imbal hasil obligasi dan peningkatan harga obligasi. Memahami cara menginterpretasikan kurva imbal hasil dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan berpotensi memaksimalkan imbal hasil Anda.

Ini hanyalah salah satu dari banyak cara Anda dapat memanfaatkan data pasar untuk keuntungan Anda saat berinvestasi dalam obligasi.

Obligasi dan Inflasi: Mengelola Risiko

Elemen penting lainnya yang perlu dipertimbangkan saat berinvestasi dalam obligasi adalah inflasi. Inflasi yang meningkat dapat menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi nilai obligasi yang ada. Hal ini dapat mengurangi imbal hasil Anda dan berpotensi menyebabkan kerugian.

Salah satu cara untuk melindungi diri dari risiko inflasi adalah dengan berinvestasi dalam Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Obligasi ini menyesuaikan nilai pokoknya sesuai dengan inflasi, memberikan perlindungan terhadap dampak merusak inflasi.

Obligasi High Yield vs. Obligasi Investment Grade

Berinvestasi dalam obligasi seringkali memberikan pilihan antara obligasi high yield (atau junk) dan obligasi investment grade. Obligasi high yield menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi karena profil risikonya yang lebih tinggi. Obligasi ini dapat menjadi pilihan yang baik bagi investor agresif yang bersedia mengambil risiko lebih tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Obligasi investment grade, di sisi lain, memiliki peringkat kualitas tinggi dan risiko default yang relatif rendah. Obligasi ini mungkin lebih cocok untuk investor konservatif yang mengutamakan keamanan dan stabilitas daripada imbal hasil yang tinggi.

Kapan Menjual Obligasi: Pertimbangan Waktu dan Nilai Pasar

Memahami waktu yang tepat untuk menjual obligasi sama pentingnya dengan mengetahui waktu optimal untuk membeli. Perubahan suku bunga, risiko kredit, dan nilai pasar dapat mempengaruhi keputusan Anda untuk menjual. Misalnya, ketika suku bunga naik, harga obligasi biasanya turun, yang mungkin mendorong beberapa investor untuk menjual.

Namun, menjual obligasi bukan hanya tentang timing pasar. Ini juga tentang mengelola strategi investasi Anda secara keseluruhan. Baik Anda sedang menyeimbangkan kembali portofolio, menyesuaikan tingkat risiko, atau mengunci keuntungan, menjual obligasi dapat menjadi bagian penting dari perjalanan investasi Anda.

Berinvestasi Melampaui Batas: Obligasi Asing dan Nilai Tukar Mata Uang

Meskipun investasi obligasi asing menawarkan banyak peluang, mereka juga membawa risiko unik. Perubahan nilai tukar mata uang dapat berdampak signifikan pada kinerja investasi obligasi asing Anda. Meskipun mata uang domestik yang kuat dapat merugikan imbal hasil Anda, mata uang domestik yang lemah dapat meningkatkan imbal hasil tersebut.

Berinvestasi dalam obligasi asing tidak cocok untuk semua orang. Hal ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang pasar asing dan valuta asing course. Namun, bagi mereka yang bersedia menghadapi tantangan, hal ini dapat menawarkan cara yang menarik untuk mendiversifikasi portofolio Anda dan berpotensi meningkatkan imbal hasil Anda.

Obligasi: Portofolio Investasi yang Seimbang

Dalam portofolio investasi yang terdiversifikasi dengan baik, obligasi memainkan peran yang signifikan. Obligasi dapat membantu mengelola risiko, memberikan sumber pendapatan yang stabil, dan menawarkan perlindungan terhadap volatilitas pasar. Baik Anda seorang investor konservatif yang mencari keamanan dan stabilitas atau investor agresif yang mengejar imbal hasil tinggi, obligasi dapat menjadi tambahan yang berharga untuk portofolio Anda.

Ingat, berinvestasi dalam obligasi bukan hanya tentang membeli rendah dan menjual tinggi. Ini tentang:

Memahami pasar

Menilai risiko

Membuat keputusan yang terinformasi

Membangun portfolioo yang seimbang yang selaras dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko Anda.

Dalam dunia investasi obligasi, pengetahuan adalah kekuatan. Memahami pasar obligasi, menganalisis jenis obligasi, dan menavigasi aset pendapatan tetap dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Baik Anda membeli obligasi secara langsung atau melalui ETF obligasi, mengevaluasi kelayakan kredit obligasi, atau membaca kurva imbal hasil, setiap langkah dalam perjalanan investasi obligasi Anda memainkan peran krusial dalam membentuk portofolio investasi Anda. Ingat, tujuan akhir bukan hanya untuk menghasilkan uang. Tujuannya adalah membangun portofolio yang seimbang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko, yang merupakan sikap yang sangat individual.