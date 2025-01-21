ETF Kecerdasan Buatan - Investasi Cerdas dalam AI

Apakah Anda setuju bahwa teknologi akan mengubah dunia dalam beberapa dekade mendatang? Jika ya, maka Anda mungkin perlu mempertimbangkan investasi di sektor teknologi. Setelah kecerdasan generatif memasuki dunia bisnis, pasar keuangan mencoba untuk menilai perubahan bersejarah ini. Teknologi ini cukup kuat untuk mengubah valuasi beberapa perusahaan dan mengganggu model bisnis yang ada. Sangat sulit untuk memilih perusahaan pemenang, tanpa berisiko berinvestasi pada perusahaan yang merugi, karena teknologi terus berkembang. Memilih saham yang terkait dengan AI bagi sebagian investor mungkin terlalu berisiko dan menambah risiko investasi. Investor profesional maupun individu sering menggunakan Exchange Traded Funds (ETF). Mengapa? Instrumen ini memberikan kesempatan untuk memiliki paparan yang seimbang terhadap seluruh sektor teknologi, termasuk sektor AI. Ini membatasi potensi untuk berinvestasi hanya pada pemenang masa depan, namun juga mengurangi risiko berinvestasi pada perusahaan yang salah, dengan risiko yang melekat pada investasi semacam itu. Untuk menavigasi perkembangan tren kecerdasan buatan, panduan fokus kami akan membahas ETF yang memberikan paparan langsung maupun tidak langsung terhadap AI. Kami akan menunjukkan pro dan kontra serta mencoba mengidentifikasi strategi utama untuk AI, dengan fokus pada Nasdaq 100.

Poin Utama

Investor yang ingin memanfaatkan tren AI memiliki tiga peluang dasar: membeli saham, berinvestasi di ETF, atau menggabungkan kedua strategi tersebut.

Karena kecerdasan buatan adalah teknologi disruptif dengan hasil yang belum dapat diprediksi di masa depan, sulit untuk memprediksi pemenang jangka panjang tanpa risiko berinvestasi pada perusahaan yang berpotensi merugi.

ETF seperti Nasdaq100 memberikan investor paparan yang terdiversifikasi terhadap pasar kecerdasan buatan, mencakup perusahaan-perusahaan dari produsen perangkat keras AS hingga perusahaan teknologi AI inovatif.

Alih-alih bertaruh pada satu atau beberapa perusahaan, ETF memungkinkan investasi pada puluhan atau bahkan ratusan perusahaan sekaligus. Ini memberi paparan terhadap kinerja sektor secara keseluruhan, bukan hanya pada satu saham.

Mengadopsi berbagai strategi untuk memasukkan ETF ini ke dalam portofolio investasi yang seimbang dapat menjadi kunci untuk mengelola risiko dan melakukan lindung nilai (hedging).

Sejak peluncuran GPT pada musim gugur 2022 hingga April 2024, saham-saham terkait AI seperti Nvidia (produsen chip AI terbesar dan penyedia teknologi) dan Super Micro Computers (produsen rak server untuk pusat data) mengalami lonjakan harga. Namun, volatilitas saham-saham ini cukup tinggi, dan risiko konsentrasi mungkin tidak dapat diterima oleh sebagian investor yang menginginkan diversifikasi.

Selain itu, kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Memahami ETF A

Berfungsi mirip dengan saham individu, ETF AI adalah adalah dana investasi yang fokus pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun, ETF ini menawarkan keuntungan tambahan berupa diversifikasi. Perusahaan-perusahaan yang dimasukkan ke dalam ETF AI dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan terkait AI. Mulai dari pembuat chip AI yang memproduksi perangkat keras yang diperlukan, hingga startup AI yang mengembangkan alat dan teknologi AI canggih. Berinvestasi dalam ETF AI serupa dengan membeli sebagian dari seluruh pasar AI, memberikan paparan terhadap beragam saham yang mencakup pemain yang sudah mapan maupun yang baru berkembang.

Jenis ETF AI

ETF AI dapat dikategorikan secara luas menjadi dua jenis dasar:

ETF Teknologi: ETF ini berfokus pada investasi di perusahaan-perusahaan dalam sektor teknologi, termasuk yang lebih terlibat langsung dalam teknologi AI dan industri semikonduktor.

ETF Tematik: ETF ini berfokus pada tema-tema tertentu yang terkait dengan AI, seperti robotika atau kendaraan otonom.

Sementara itu, ETF Tematik dirancang berdasarkan industri, tren, atau tema tertentu. ETF ini bertujuan untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar AI dalam pasar saham. Namun, seperti yang telah disebutkan, masih sulit untuk memprediksi pemenang, dan juga sulit untuk memprediksi sektor mana yang akan tumbuh "karena revolusi AI" dalam jangka panjang. ETF Teknologi mungkin menjadi pilihan yang lebih konservatif.

Mengevaluasi ETF AI: Faktor Utama

Faktor-faktor seperti rasio biaya, kinerja masa lalu, dan diversifikasi harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi ETF AI. Berikut adalah beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan:

Rasio biaya: mewakili biaya yang dikenakan oleh penyedia ETF, dapat secara langsung mempengaruhi pengembalian jangka panjang dari ETF AI. Secara umum, "semakin murah, semakin baik"

mewakili biaya yang dikenakan oleh penyedia ETF, dapat secara langsung mempengaruhi pengembalian jangka panjang dari ETF AI. Secara umum, "semakin murah, semakin baik" Kinerja masa lalu: memperhitungkan kinerja historis sangat penting, karena memberikan wawasan tentang kemampuan ETF untuk melacak indeks atau strategi investasi yang mendasarinya dari waktu ke waktu. Ingatlah bahwa bahkan kinerja yang unggul tidak menjamin pengembalian yang sukses.

memperhitungkan kinerja historis sangat penting, karena memberikan wawasan tentang kemampuan ETF untuk melacak indeks atau strategi investasi yang mendasarinya dari waktu ke waktu. Ingatlah bahwa bahkan kinerja yang unggul tidak menjamin pengembalian yang sukses. Diversifikasi: mengevaluasi diversifikasi dari ETF AI dapat membantu menentukan profil risikonya dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Selalu coba analisis seberapa "terkonsentrasi" ETF tersebut, dan semakin terkonsentrasi, semakin tinggi risiko terkait dengan potensi "disrupsi sektor" yang dibawanya.Expense ratios: Representing the fees charged by the ETF provider, can directly impact the long-term returns of an AI ETF. In general, “the cheaper, the better”.

Seni diversifikasi

Diversifikasi, di sisi lain, dapat membantu mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai subkelompok AI, kelas aset, sektor, dan wilayah geografis, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan investasi individu apa pun. Indeks dasar, yang menentukan kinerja dan strategi investasi ETF, adalah aspek penting lainnya yang perlu dipahami.

Ingatlah bahwa diversifikasi mungkin tidak terbatas hanya pada satu ETF, karena manajer investasi kelas dunia seperti Ray Dalio menyarankan bahwa setiap investor harus mempertimbangkan untuk membeli aset yang tidak berkorelasi, yang dapat membatasi risiko portofolio secara keseluruhan. Investor dapat mempertimbangkan eksposur ETF AI tidak hanya sebagai portofolio fundamental tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, namun perlu diketahui bahwa diversifikasi yang tidak sempurna mungkin tidak menghasilkan hasil yang superior, dan secara umum, diversifikasi biasanya berarti imbal hasil investasi yang lebih rendah.

Daftar ETF AI

ETF yang mengangkat topik AI antara lain:

iShares Nasdaq100 UCITS ETF

Wisdom Tree Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Information technology ETF UCITS

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information technology sector UCITS ETF

iSharers Electric Vehicles and Driving technology UCITS ETF

xTracker Artificial intelligence and Big Data UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial intelligence UCITS ETF

iShares Automation and Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

ETF-ETF ini memberikan paparan terdiversifikasi terhadap berbagai perusahaan yang terdaftar di bursa saham yang terlibat dalam saham kecerdasan buatan dan teknologi terkait, yang berhubungan dengan sektor-sektor seperti:

Perangkat lunak teknologi dan pusat data

Komputasi awan dan teknologi informasi

Semikonduktor dan peralatan

Iklan digital dan media

Robotika dan otomatisasi

Kendaraan otonom

Semua sektor yang disebutkan di atas memiliki keterkaitan dengan AI. Pengembangan AI lebih lanjut mungkin akan mengubah masing-masing industri ini. Beberapa perusahaan teknologi terbesar seperti Nvidia, Alphabet, atau Microsoft hadir di hampir semua ETF yang disebutkan. Sumber terbaik untuk mempelajari lebih lanjut tentang setiap ETF yang disebutkan adalah situs resmi yang terkait dengan masing-masing. Ingatlah bahwa "bobot" perusahaan dalam portofolio setiap ETF dapat memainkan peran kunci. ETF yang paling populer adalah iShares Nasdaq100, yang memberikan paparan kepada saham 100 perusahaan dari industri terbesar AS yang didominasi oleh teknologi.

Kelebihan (Pros) dan Kekurangan (Cons)

Seperti investasi lainnya, ETF AI juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Risiko utama termasuk volatilitas pasar dan perubahan peraturan yang dapat berdampak pada industri AI dan, akibatnya, kinerja ETF AI. Namun, ETF AI memiliki kemampuan untuk menyesuaikan alokasi aset mereka untuk mendukung investasi yang diperkirakan akan berkinerja baik selama periode volatilitas pasar.

Namun, potensi keuntungan dari investasi di AI ETF cukup signifikan, termasuk diversifikasi, kemampuan beradaptasi dengan data pasar baru, dan potensi untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor AI. AI ETF memberikan paparan terhadap berbagai perusahaan AI, memberi kesempatan bagi investor untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan industri ini.

Mari kita analisis keuntungan dan kerugian investasi AI ETF, bagi investor yang menerima bahwa diversifikasi biasanya akan menurunkan imbal hasil investasi, tetapi juga membatasi risiko yang melekat pada investasi yang tidak terdiversifikasi.

Kelebihan (Pros

Diversifikasi: Jumlah saham yang lebih banyak di dalam ETF membatasi risiko terkait dengan investasi pada satu atau sekelompok kecil saham.

Jumlah saham yang lebih banyak di dalam ETF membatasi risiko terkait dengan investasi pada satu atau sekelompok kecil saham. Paparan terhadap sektor teknologi yang luas: Teknologi baru dikenal karena kinerja sahamnya yang sangat kuat dalam beberapa dekade terakhir. Tren AI tampaknya menjadi konfirmasi dan tanda bahwa dekade-dekade mendatang mungkin tidak akan berbeda (meskipun selalu ada risiko bahwa hal ini tidak terjadi).

Teknologi baru dikenal karena kinerja sahamnya yang sangat kuat dalam beberapa dekade terakhir. Tren AI tampaknya menjadi konfirmasi dan tanda bahwa dekade-dekade mendatang mungkin tidak akan berbeda (meskipun selalu ada risiko bahwa hal ini tidak terjadi). Strategi yang hemat waktu: Investor ETF, seperti halnya investor lainnya, harus melakukan riset, tetapi produk ini sudah siap untuk diinvestasikan (meskipun tidak bebas risiko sama sekali), dan menganalisis kinerja setiap perusahaan dari ratusan perusahaan yang ada dalam portofolio tidaklah masuk akal.

Efektivitas biaya dan berbagai pilihan investasi: Dibandingkan dengan dana investasi bersama, ETF biasanya merupakan cara yang lebih murah untuk mendapatkan paparan ke pasar saham. Seperti yang disebutkan sebelumnya, AI akan memengaruhi banyak sektor pasar dan penawaran ETF saat ini cukup luas.

Produk strategis: Investasi mungkin tampak sederhana, tetapi tidak mudah. Setidaknya, ETF cukup mudah dipahami. Produk ini ditujukan untuk investor profesional maupun amatir dan banyak digunakan dalam strategi investasi pasif.

Kekurangan (Cons)

Risiko Kinerja yang kurang baik: ETF, terutama yang berfokus pada sektor tertentu seperti AI, dapat berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar secara keseluruhan. Tren pasar sulit diprediksi, dan investasi yang populer dapat menjadi terlalu mahal, sehingga berpotensi menciptakan "gelembung" (bubbles). Pemilihan ETF yang cermat sangat penting karena kinerja dapat bervariasi secara signifikan.

ETF, terutama yang berfokus pada sektor tertentu seperti AI, dapat berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar secara keseluruhan. Tren pasar sulit diprediksi, dan investasi yang populer dapat menjadi terlalu mahal, sehingga berpotensi menciptakan "gelembung" (bubbles). Pemilihan ETF yang cermat sangat penting karena kinerja dapat bervariasi secara signifikan. Dilema Diversifikasi: Meskipun diversifikasi penting untuk mengelola risiko, diversifikasi yang berlebihan dapat menghambat potensi imbal hasil. Memiliki terlalu banyak aset dapat melemahkan dampak investasi yang berkinerja terbaik. Menyeimbangkan risiko dan imbal hasil adalah kunci utama.

Meskipun diversifikasi penting untuk mengelola risiko, diversifikasi yang berlebihan dapat menghambat potensi imbal hasil. Memiliki terlalu banyak aset dapat melemahkan dampak investasi yang berkinerja terbaik. Menyeimbangkan risiko dan imbal hasil adalah kunci utama. Pertimbangan Biaya: ETF memiliki biaya (TER) yang dapat mengurangi imbal hasil seiring waktu. Meskipun biaya ini bervariasi, biaya tersebut bisa lebih signifikan dibandingkan dengan biaya memiliki saham individual. Investor harus mempertimbangkan hal ini saat membandingkan investasi ETF dengan saham.

ETF memiliki biaya (TER) yang dapat mengurangi imbal hasil seiring waktu. Meskipun biaya ini bervariasi, biaya tersebut bisa lebih signifikan dibandingkan dengan biaya memiliki saham individual. Investor harus mempertimbangkan hal ini saat membandingkan investasi ETF dengan saham. Potensi Pertumbuhan Terbatas: ETF memberikan eksposur pasar yang luas tetapi mungkin tidak menangkap sepenuhnya kenaikan harga dari performa unggulan. Investor yang mencari potensi pertumbuhan maksimum mungkin mempertimbangkan memilih saham individual, meskipun ini disertai dengan risiko yang lebih tinggi.

Portofolio Investasi ETF AI

Beberapa strategi dapat dipertimbangkan oleh investor saat mengintegrasikan ETF AI ke dalam portofolio investasi mereka. Strategi-strategi tersebut antara lain:

Memanfaatkan AI untuk merumuskan strategi investasi yang komprehensif

Mendistribusikan risiko dengan ETF yang fokus pada AI

Menjelajahi ETF tematik untuk pendekatan yang lebih terkonsentrasi pada perusahaan AI murni

Mempertahankan campuran ETF yang beragam di berbagai sektor dan kelas aset

Toleransi risiko merupakan pertimbangan penting saat mengintegrasikan ETF AI ke dalam portofolio investasi. Investor dengan toleransi risiko yang lebih tinggi mungkin akan merasa lebih tertarik pada ETF AI karena potensi imbal hasil yang lebih tinggi dan eksposur risiko yang sesuai. Untuk mencapai diversifikasi portofolio di berbagai kelas aset, sektor, dan wilayah, penting untuk mempertahankan portofolio yang seimbang, yang mencakup ETF AI bersama dengan jenis investasi lainnya.

ETF AI vs Saham

Salah satu pertanyaan umum di kalangan investor yang tertarik pada sektor AI adalah apakah sebaiknya memilih ETF AI atau saham AI individual. ETF AI memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan eksposur ke berbagai saham AI, yang memungkinkan diversifikasi. Sebaliknya, berinvestasi dalam saham AI individual berarti membeli saham dari perusahaan tertentu yang terlibat dalam pengembangan AI.

Investasii dalam ETF AI menawarkan beberapa keuntungan sebagai berikut:

Eksposur terhadap berbagai perusahaan AI terkemuka, menghilangkan kebutuhan untuk melakukan riset dan memilih saham individu.

Penggunaan strategi manajemen risiko seperti optimisasi portofolio dan diversifikasi untuk mengurangi risiko.

Pendekatan investasi yang terfokus namun terdiversifikasi di sektor teknologi dengan memberikan akses ke berbagai perusahaan AI, yang membantu dalam menyebarkan risiko investasi ke berbagai entitas.

Seperti yang kita lihat, sejak jatuhnya tahun 2022 hingga April 2024, beberapa saham terbesar terkait AI (seperti pusat data, semikonduktor, perangkat lunak, dan iklan digital) telah mengungguli hasil indeks Nasdaq 100, namun Oracle dan Intel mengalami kinerja yang lebih buruk dibandingkan dengan tolok ukur teknologi AS yang lebih berat.

Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance LP.

Masa Depan AI dan Dampaknya terhadap Investas

Melihat ke depan, diperkirakan bahwa kecerdasan buatan (AI) akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap strategi investasi. Dengan kemampuan untuk mendorong ekspansi ekonomi, meningkatkan kapasitas teknologi, dan merevolusi proses investasi, AI menawarkan berbagai peluang bagi para investor. Namun, potensi risiko yang terkait dengan investasi di sektor AI juga perlu dipertimbangkan. Beberapa risiko tersebut antara lain:

Penyebaran atau penguatan bias sosial yang tidak disengaja

Kurangnya transparansi dan kemampuan untuk menjelaskan proses

Kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi AI

Manipulasi sosial melalui algoritma AI

Kemajuan AI di masa depan dapat memengaruhi kinerja ETF AI dengan memberikan kemampuan untuk:

Menggunakan teknik manajemen risiko canggih seperti optimisasi portofolio dan diversifikasi untuk mengurangi risiko

Meningkatkan proses pengambilan keputusan dan memperbaiki strategi investasi

Menganalisis sejumlah besar data dengan cepat dan akurat untuk mengidentifikasi tren dan pola

Mengotomatiskan perdagangan dan mengurangi kesalahan manusia

Selain itu, telah terjadi fluktuasi kinerja yang signifikan di antara ETF AI, dengan strategi tematik terkemuka yang menghasilkan imbal hasil yang menakjubkan.

Ringkasan

Sebagai kesimpulan, ETF AI menawarkan peluang investasi yang menarik bagi mereka yang ingin memanfaatkan pertumbuhan dan potensi industri AI. Dengan memahami berbagai jenis ETF AI, investor dapat memilih alat terbaik untuk mewujudkan strategi investasi mereka. Mengevaluasi faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat berinvestasi adalah memahami risiko dan potensi imbal hasil.

Investor perlu memperhatikan biaya investasi dan memilih aset yang tepat untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang. Secara keseluruhan, dampak AI terhadap investasi diperkirakan akan terus berkembang, namun investor juga harus mengetahui bahwa jika valuasi terlalu tinggi, tren AI mungkin tidak cukup untuk mendorongnya lebih tinggi lagi. Salah satu risiko utama untuk setiap ETF AI adalah kemungkinan perlambatan ekonomi. Investor harus memahami pentingnya memahami dan mengintegrasikan ETF ke dalam portofolio investasi mereka.