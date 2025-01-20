Investasi dalam Saham Dividen

Dalam artikel ini Anda akan mempelajari:

- Gagasan tentang investasi dividen

- Growth Stock vs Value Stock

- Dividen per saham dan hasil dividen

- Record date dan Ex-dividend date

- Mengidentifikasi saham dividen terbaik



Investasi dividen tetap menjadi strategi penting bagi banyak investor di seluruh dunia. Namun, sebagian orang menganggapnya hampir sebagai misteri di tengah kondisi pasar keuangan yang terus berkembang dan perusahaan teknologi yang berkembang pesat yang seringkali tidak membayar dividen sama sekali. Seperti apa sebenarnya investasi dividen saat ini? Apa itu hasil dividen dan bagaimana cara mengidentifikasi saham dividen terbaik? Bagaimana cara mengelola portofolio saham dividen Anda? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam artikel singkat ini.

Gagasan tentang Investasi Dividen

Mari kita mulai dengan dasar-dasar, yaitu gagasan di balik investasi pada saham dividen. Apa sebenarnya maksudnya? Definisi dari dividen dapat dijelaskan dengan cara yang sangat sederhana — dividen adalah bagian dari laba dan laba ditahan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba dan/atau mengakumulasi laba ditahan, hasil tersebut dapat diinvestasikan kembali dalam bisnis atau dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Meskipun ada berbagai jenis dividen (misalnya, dividen saham atau dividen khusus), yang paling umum tentunya adalah dividen tunai, yang berarti perusahaan membayarkannya dalam bentuk uang tunai langsung ke akun pialang pemegang saham. Setelah berinvestasi di perusahaan yang menguntungkan dan mapan, investor mungkin berhak untuk memperoleh pendapatan reguler. Dalam jangka panjang, hasil ini bisa sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan dalam saham tertentu. Bagi banyak orang, ini dianggap sebagai inti dari investasi jangka panjang.

Growth Stock vs Value Stock

Tentunya tidak semua perusahaan membayar dividen – seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa perusahaan lebih memilih untuk menginvestasikan kembali laba mereka dalam bisnis karena tujuan utama mereka adalah untuk berkembang. Sangat penting untuk memahami perbedaan antara dua jenis investasi – growth stock dan value stock. Secara umum, growth stock mewakili perusahaan yang diperkirakan akan menghasilkan tingkat pertumbuhan laba yang tinggi di masa depan. Perusahaan-perusahaan seperti ini sering kali menunjukkan kenaikan laba yang lebih baik dari rata-rata. Karena perusahaan tersebut bertujuan untuk ekspansi lebih lanjut, mereka baik tidak membayar dividen sama sekali atau hanya membayar jumlah yang relatif kecil. Sebagai imbalannya, harga saham mereka berpotensi mengungguli pasar secara keseluruhan.



Di sisi lain, value stock biasanya mewakili perusahaan yang sudah mapan dan diperdagangkan di bawah potensi sejatinya. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan ini masih memiliki dasar yang kuat karena model bisnis mereka sering kali stabil dan dapat diprediksi. Meskipun kenaikan pendapatan dan laba mereka mungkin dianggap relatif moderat (dibandingkan dengan growth stock), mereka sering kali mendistribusikan dividen. Oleh karena itu, investor dividen seharusnya lebih tertarik pada value stock karena tujuan mereka adalah untuk menerima pembayaran dividen secara teratur.



Dividen per saham dan hasil dividen



Ada beberapa konsep yang harus diketahui oleh investor dividen. Pertama-tama, dividen per saham (DPS) bisa sangat berguna karena menunjukkan jumlah dividen untuk setiap saham selama periode tertentu. Ini membantu investor untuk menilai apakah perusahaan mampu meningkatkan dividen dari waktu ke waktu. DPS dihitung dengan membagi total dividen yang dibayarkan selama periode tertentu dengan jumlah saham biasa yang beredar.



Angka kunci lainnya adalah hasil dividen, yang mengukur dividen sebagai persentase dari harga saham saat ini. Oleh karena itu, ini menunjukkan pengembalian yang hanya berasal dari dividen dalam investasi saham



Hasil Dividen = Dividen Tahunan per Saham / Harga Saham Saat Ini



Contoh 1: Perusahaan diperdagangkan dengan harga $100 per lembar saham dan membayar dividen sebesar $4 setahun sekali. Maka, hasil dividen sama dengan 4% ($4 dividen dibagi dengan harga per lembar saham sebesar $100)



Contoh 2: Perusahaan juga diperdagangkan dengan harga $100, tetapi membayar dividen $1 setiap kuartal. Maka, dividen tahunan berjumlah $4 juga. Dalam hal ini hasil dividen juga sama dengan 4% .



Tentunya, hasil dividen dapat digunakan untuk membandingkan berbagai jenis investasi, misalnya membeli saham, menyimpan uang di bank, membeli properti untuk pendapatan pasif, dan lain sebagainya.

Setelah perusahaan mengumumkan pembayaran dividen, perusahaan akan menetapkan tanggal pencatatan (record date) yang menentukan kapan investor harus terdaftar dalam buku perusahaan sebagai pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen. Di sini muncul konsep kunci dari tanggal ex-dividen (ex-dividend date) — investor harus memiliki saham pada tanggal tersebut untuk berhak menerima dividen. Jika seseorang membeli saham pada tanggal ex-dividen atau setelahnya, dia tidak akan menerima dividen. Tanggal ex-dividen biasanya ditetapkan dua hari sebelum tanggal pencatatan, yang berasal dari siklus penyelesaian T+2 untuk saham. Pendekatan ini digunakan di sebagian besar pasar keuangan yang maju (seperti AS, Inggris, atau Jerman). Perlu dicatat bahwa investor yang menjual saham setelah tanggal ex-dividen tetap akan menerima dividen karena keputusan perusahaan mengenai siapa yang berhak menerima pembayaran didasarkan pada tanggal pencatatan.



Contoh untuk siklus penyelesaian T+2: Tanggal pencatatan jatuh pada hari Jumat, sementara tanggal ex-dividen pada hari Kamis. Dalam hal ini, investor harus membeli saham pada hari Rabu (atau lebih awal) untuk menerima dividen.



Mengidentifikasi saham dividen terbaik

Setelah pengantar singkat mengenai investasi dividen, kini mari kita beralih ke cara mengidentifikasi saham dividen terbaik. Secara umum, investor dividen ingin menghasilkan pendapatan pasif secara reguler — itulah tujuan utama mereka. Oleh karena itu, hasil dividen yang kuat akan menjadi aspek kunci dalam mengidentifikasi investasi yang menjanjikan. Faktanya, banyak perusahaan yang memberikan hasil dividen yang memadai, yang seringkali melebihi 4%. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa hasil dividen dihitung dengan membagi dividen tahunan perusahaan dengan harga sahamnya saat ini. Ketika harga sahamnya naik, hasil dividen akan turun. Sebaliknya, jika harga saham turun, hasil dividen bisa tiba-tiba melonjak. Itulah sebabnya, hasil dividen yang tidak biasa bisa menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami masa sulit dan investor mulai menjual saham tersebut.

Harap diperhatikan bahwa data yang disajikan mengacu pada data kinerja masa lalu dan tidak dapat dijadikan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja di masa depan. Pemindai saham mungkin dapat bermanfaat bagi investor yang mencari hasil dividen tertentu. Sumber: xStation5.



Saham dividen yang luar biasa seharusnya terkait dengan konsistensi. Perusahaan yang ingin populer di kalangan investor dividen cenderung memiliki kebijakan dividen yang dapat diandalkan, karena kebijakan ini menentukan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham serta frekuensi pembayaran dividen. Beberapa perusahaan yang sudah mapan berjanji untuk meningkatkan dividen mereka setiap tahun. Meskipun menghadapi pasang surut ekonomi, banyak di antaranya yang berhasil mencapai pencapaian yang mengesankan ini. Tentunya, lebih banyak perusahaan seperti ini dapat ditemukan di pasar-pasar maju, dan investor mungkin tertarik pada dua daftar saham berikut:

Dividend Kings – Perusahaan S&P 500 yang telah meningkatkan dividen mereka selama lebih dari 50 tahun berturut-turut.

Dividend Aristocrats – Perusahaan S&P 500 yang telah meningkatkan dividen mereka selama lebih dari 25 tahun berturut-turut

Harap diperhatikan bahwa data yang disajikan mengacu pada data kinerja masa lalu dan tidak dapat dijadikan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja di masa depan. Total Return S&P 500 Dividend Aristocrats (termasuk dividen) telah mengungguli Total Return S&P 500 sejak tahun 2009. Sumber: S&P Dow Jones Indices.



Saham dividen berkualitas tinggi sering kali ditemukan di antara perusahaan-perusahaan mapan yang merupakan pemimpin pasar. Idealnya, saham dividen tersebut memiliki merek yang kuat, yang diakui secara luas di industri. Memilih saham dividen yang hebat berfokus pada fundamental perusahaan. Perusahaan harus memiliki neraca yang sehat dengan utang yang tidak berlebihan. Bergantung pada industri, rasio utang terhadap ekuitas perusahaan seharusnya tidak terlalu tinggi. Meskipun hal ini mungkin mencegah perusahaan berkembang dengan potensi maksimal, leverage yang terlalu besar bisa mengancam pembayaran dividen selama krisis.



Pendapatan yang stabil dan pertumbuhan pendapatan tampaknya sangat penting, karena dividen di masa depan dapat diprediksi dengan lebih mudah. Sehubungan dengan laba dan arus kas, investor pada dasarnya harus mencari ciri yang sama – pertumbuhan yang stabil atau, setidaknya, kestabilan.



Perusahaan yang berkembang tidak hanya mampu memberikan hasil dividen yang signifikan, tetapi juga meningkatkan dividen per saham mereka dari waktu ke waktu. Pikirkan tentang perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam dividend aristocrats atau dividend kings – investor percaya bahwa mereka akan terus melakukannya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini terus berusaha untuk memenuhi harapan.

Harap diperhatikan bahwa data yang disajikan mengacu pada data kinerja masa lalu dan tidak dapat dijadikan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja di masa depan. Perusahaan-perusahaan dividen terbaik mampu secara konsisten meningkatkan dividen per saham mereka. Dengan asumsi bahwa seiring waktu harga saham juga meningkat, para investor bisa mendapatkan pengembalian yang signifikan. Sumber: mauldineconomics.com



Sebagai kesimpulan, saham dividen merupakan investasi yang sempurna bagi investor jangka panjang karena mereka dapat menawarkan pengembalian yang lebih tinggi jika dipegang selama beberapa tahun. Dalam lingkungan suku bunga rendah saat ini, pilihan investasi cukup terbatas karena obligasi dan simpanan bank tidak dapat bersaing dengan banyaknya saham dividen yang menguntungkan. Oleh karena itu, pasar saham semakin menggoda lebih banyak orang – sebagian dari mereka telah memutuskan untuk mengalokasikan modal mereka ke saham dividen yang sudah terbukti atau yang menjanjikan.

