Investasi Saham – Apa Itu Perdagangan Saham?

Banyak calon investor mungkin bertanya-tanya – apa itu pasar saham, apa itu perdagangan saham, dan akhirnya, bagaimana cara saya berinvestasi di saham? Dalam artikel ini, kami akan menjawab semua pertanyaan tersebut dan lainnya.

Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari:

Saham sebagai Instrumen Keuangan

Apa Itu Pasar Saham?

Bagaimana Cara Membeli Saham?

Investasi atau Trading?

Analisis Fundamental vs Teknikal

Kesimpulan

Investasi saham semakin populer pada tahun 2020 setelah terjadinya krisis pasar saham akibat Covid-19. Hal ini tidak mengejutkan – kita hidup dalam lingkungan suku bunga rendah karena bank sentral utama melonggarkan kebijakan moneternya. Artinya, menabung melalui instrumen aman (misalnya, rekening tabungan atau obligasi pemerintah) menjadi sangat sulit, atau bahkan tidak memungkinkan di banyak kasus. Selain itu, perusahaan pialang global terkemuka telah membuat aktivitas perdagangan saham menjadi lebih mudah, nyaman, dan berbiaya rendah. Banyak calon investor mungkin bertanya-tanya - apa itu pasar saham, apa itu perdagangan saham, dan yang terpenting, bagaimana cara berinvestasi di saham? Dalam artikel ini, kami akan menjawab semua pertanyaan tersebut dan banyak lagi.

Saham sebagai Instrumen Keuangan

Mari kita mulai dengan penjelasan tentang saham, yang merupakan hal penting sebelum melakukan investasi di pasar saham. Saham (juga dikenal sebagai ekuitas) adalah surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan atas sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Anda mungkin juga pernah mendengar istilah "lembar saham", yang secara teori sedikit berbeda dibandingkan dengan "saham". Lembar saham dapat merujuk pada berbagai jenis investasi, seperti reksa dana, ETF, atau perusahaan tertutup. Di sisi lain, saham merujuk secara khusus pada surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Namun, dalam situasi sehari-hari, istilah "saham", "ekuitas", dan "lembar saham" sering digunakan secara bergantian.

Karena perusahaan menerbitkan saham untuk mengumpulkan dana guna menjalankan bisnis mereka, pemegang saham berhak menerima dividen dan memiliki hak suara, karena secara teknis investor memiliki sebagian kepemilikan perusahaan (porsi kepemilikan tersebut tergantung pada jumlah saham yang dimiliki). Hal utama yang perlu dipahami tentang cara kerja pasar saham global adalah memahami keseluruhan konsep perdagangan – bagaimana mungkin seseorang dapat membeli sebagian kepemilikan sebuah perusahaan? Jawabannya cukup sederhana - investasi saham dimungkinkan bagi investor di seluruh dunia (baik institusional maupun ritel) karena perusahaan terbuka terdaftar di bursa efek (juga dikenal sebagai pasar saham atau bursa).

Sumber: XTB

Apa itu Pasar Saham?

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan dapat terdaftar di bursa saham. Proses untuk menjadi perusahaan yang diperdagangkan secara publik disebut Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Ketika sebuah perusahaan menjadi publik, sahamnya dapat dibeli dan dijual di pasar sekunder, yaitu di bursa saham. Oleh karena itu, pasar saham bertindak sebagai perantara – yaitu tempat terpusat di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi. Secara tradisional, bursa saham adalah tempat fisik, namun telah banyak berubah karena kemajuan teknologi dan kini sebuah bursa saham bisa juga bersifat elektronik.

Harga saham bisa naik atau turun – fluktuasi harga saham disebabkan oleh perubahan dalam penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut. Secara umum, jika perusahaan memiliki bisnis yang sukses dengan prospek yang menjanjikan, harga sahamnya cenderung naik. Kondisi fundamental perusahaan sangat penting, oleh karena itu investor fokus pada kinerja keuangan dan merespons laporan pendapatan. Namun, ada juga faktor lain yang mempengaruhi harga saham, misalnya data makroekonomi dari ekonomi utama, tingkat suku bunga, atau sentimen pasar yang tercermin dalam berita-berita pasar saham utama. Investor berpengalaman dan analis secara terus-menerus berusaha untuk mengidentifikasi saham terbaik untuk diinvestasikan. Sebagai hasilnya, dapat diasumsikan bahwa dalam jangka panjang, harga saham mencerminkan seluruh informasi yang ada – ide ini dikenal dengan Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis/EMH). Departemen Riset XTB mempersiapkan analisis dan komentar harian mengenai peristiwa terkini di pasar saham lokal maupun global. Tim analis kami juga telah menyiapkan daftar 10 saham yang paling menarik untuk tahun 2021 – Anda dapat menemukan laporan tersebut di sini.

Sumber: howmuch.net

Harap diperhatikan bahwa data yang disajikan merujuk pada kinerja masa lalu dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja di masa depan.

Bagaimana Cara Membeli Saham?

Meskipun kita telah membahas bagaimana pasar saham bekerja, Anda mungkin masih bertanya-tanya – bagaimana cara saya membeli saham? Untuk dapat mengakses bursa saham, seorang calon investor terlebih dahulu perlu membuka akun pialang. Dahulu, investor membutuhkan bantuan langsung dari seorang pialang saham untuk membeli atau menjual surat berharga, misalnya melalui telepon. Namun, industri ini telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir, dan perusahaan pialang terkemuka kini telah mengembangkan platform perdagangan yang mudah digunakan serta aplikasi perdagangan. Akibatnya, investasi saham menjadi lebih mudah diakses, karena sekarang orang dapat membeli saham hanya dengan beberapa klik.

Namun demikian, yang tidak berubah adalah pentingnya memilih pialang yang tepat. Pialang terbaik tidak hanya harus membuat perdagangan saham menjadi nyaman dan biaya rendah, tetapi juga memberikan dukungan kepada klien dalam hal pendidikan dan berita pasar.

Setelah Anda membuka dan mendanai akun pialang Anda, Anda dapat melakukan perdagangan pertama Anda dan memantau posisi Anda. Disarankan untuk merasa nyaman terlebih dahulu dengan platform perdagangan sebelum mulai bertransaksi. Pialang biasanya menawarkan beberapa tutorial, namun pada saat yang sama, perusahaan pialang cenderung menyesuaikan platform mereka agar semakin intuitif. Sekarang, setiap calon investor mungkin berpikir – bagaimana sih sebenarnya perdagangan saham itu dalam praktik? Bagaimana cara memilih perusahaan yang tepat? Di bawah ini, kami akan mempresentasikan beberapa konsep utama dalam berinvestasi saham.

Investasi atau Perdagangan?

Di awal, penting untuk memahami perbedaan antara investasi dan perdagangan. Meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, keduanya mewakili dua pendekatan yang berbeda dari peserta pasar. Investasi biasanya dikaitkan dengan investor jangka panjang yang menerapkan strategi beli dan tahan (buy-and-hold). Tujuan mereka adalah untuk memilih saham yang menjanjikan dan menyimpannya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kelompok investor ini lebih memperhatikan fundamental perusahaan atau sektor tertentu. Secara umum, ada dua jenis investasi – saham pertumbuhan dan saham nilai. Saham pertumbuhan adalah saham perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan laba yang tinggi di masa depan. Karena harga saham mereka berpotensi mengungguli pasar, investor dapat memperoleh keuntungan darinya. Di sisi lain, saham nilai biasanya menggambarkan perusahaan yang sudah mapan dengan fundamental yang baik. Perusahaan seperti ini sering membayar dividen, yang bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi investor.

Di sisi lain, perdagangan (trading) sering dianggap sebagai pendekatan jangka pendek. Pedagang saham (trader) biasanya berniat untuk memanfaatkan pergerakan harga yang cepat. Misalnya, mereka mungkin membeli saham tertentu sebelum laporan pendapatan dirilis atau setelah harga saham turun secara tak terduga, dengan harapan harga saham tersebut akan kembali naik. Beberapa trader memegang posisi mereka selama kurang dari sehari, yang disebut day trading. Trader umumnya adalah peserta pasar yang berpengalaman yang menghabiskan banyak waktu untuk memantau pasar dan mencari ketidaksempurnaan pasar. Trader berpengalaman menerapkan strategi yang lebih rumit dan mengikuti aturan mereka, misalnya, mereka selalu memasang perintah stop-loss. Selain itu, mereka juga bisa berspekulasi bahwa saham tertentu akan turun, yang disebut short selling atau menjual saham tanpa memiliki saham tersebut terlebih dahulu. Beberapa orang yang telah mengumpulkan modal yang cukup dan memiliki pengalaman yang tepat di pasar saham memilih untuk berdagang saham sebagai sumber penghidupan utama mereka.

Analisis Fundamental vs Analisis Teknikal

Ada dua pendekatan utama dalam berinvestasi di pasar saham – analisis fundamental dan analisis teknikal. Kedua konsep ini memiliki pendukung setia masing-masing yang sering kali tidak sepakat. Beberapa orang percaya bahwa analisis fundamental adalah satu-satunya pendekatan yang tepat, sementara yang lain mengklaim bahwa analisis teknikal memberikan hasil yang lebih baik. Namun, seperti biasanya dalam dilema semacam ini, kebenaran terletak di tengah-tengah.

Analisis fundamental adalah metode untuk menilai nilai intrinsik sebuah saham. Investor cenderung menganalisis tidak hanya kekuatan dan kelemahan perusahaan tertentu, tetapi juga kondisi ekonomi secara keseluruhan. Investor institusional dan investor ritel berpengalaman sering membangun model-model kompleks untuk menghitung harga target sebuah saham, berdasarkan asumsi mereka sendiri tentang pendapatan masa depan perusahaan tersebut. Sebagai hasilnya, mereka dapat memverifikasi apakah saham tersebut sedang diperdagangkan di bawah nilai sebenarnya (undervalued) atau di atas nilai sebenarnya (overvalued) pada suatu waktu. Perusahaan pialang mencakup banyak perusahaan yang terdaftar dan departemen riset mereka sering merilis laporan riset ekuitas yang bisa sangat membantu dalam berinvestasi saham.

Di sisi lain, analisis teknikal didasarkan pada grafik yang dibuat oleh pergerakan harga. Dalam hal ini, peserta pasar berusaha mengidentifikasi pola-pola dan mencari berbagai sinyal untuk menentukan arah pergerakan pasar. Investor dan trader berpengalaman menggunakan berbagai indikator dan membuat keputusan beli atau jual berdasarkan indikator tersebut. Meskipun analisis teknikal adalah topik yang luas, seorang calon investor tidak perlu mengetahui semuanya untuk menjadi sukses. Ada konsep-konsep sederhana yang sudah cukup untuk memulai perdagangan saham, misalnya, level support dan resistance, moving averages, atau analisis volume. Selain itu, ada juga analis teknikal di antara karyawan perusahaan pialang, yang berarti bahwa konten riset sering mencakup komentar berdasarkan analisis teknikal – yang sekali lagi dapat membantu dalam mempelajari cara berdagang saham.

Lalu, pendekatan mana yang lebih baik? Secara umum, dikatakan bahwa trader sering menerapkan analisis teknikal sementara investor jangka panjang lebih fokus pada analisis fundamental. Itu benar hanya sampai batas tertentu. “Analisis teknikal adalah hal yang paling penting dalam jangka pendek, sementara analisis fundamental adalah yang paling penting dalam jangka panjang” kata seseorang suatu waktu. Di sini, penting untuk mencatat bahwa pergerakan harga bergantung pada banyak faktor, termasuk sentimen pasar saham secara keseluruhan, jadi mungkin tidak bijak untuk hanya mengandalkan satu strategi perdagangan saham (baik analisis teknikal atau fundamental). Menerapkan berbagai konsep tampaknya menjadi solusi yang lebih baik, dan ini adalah praktik umum bagi para analis fundamental untuk memanfaatkan analisis teknikal guna mencari titik masuk terbaik. Sementara itu, analis teknikal pun sesekali memperhatikan beberapa aspek fundamental.

Kesimpulan

Berinvestasi di saham adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran, potensi kemenangan, serta kegagalan. Ini membantu membentuk karakter karena psikologi memegang peranan penting baik dalam berinvestasi saham maupun dalam perdagangan saham jangka pendek. Perlu dicatat bahwa calon investor tidak perlu merasa putus asa karena kurangnya pengetahuan, karena bahkan investor-investor terbesar dalam sejarah pun tidak tahu bagaimana cara membeli saham di awal perjalanan mereka. Memulai dengan langkah-langkah kecil dan belajar melalui pengalaman kemungkinan besar akan memberikan hasil terbaik. Karena internet penuh dengan sumber daya tentang perdagangan saham untuk pemula atau dasar-dasar analisis fundamental, menjaga diri agar tetap terinformasi tentang saham kini lebih mudah daripada sebelumnya.