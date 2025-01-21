Strategi Investasi ETF: Memaksimalkan keuntungan dan membatasi risiko

Dunia Exchange Traded Funds (ETF) sangat luas dan beragam, dan dengan strategi yang tepat serta pendekatan untuk memperoleh pengetahuan, hal ini dapat memberikan banyak peluang investasi. Mencapai tujuan keuangan melalui ETF bergantung pada strategi investasi yang dirancang dengan baik. Artikel ini akan memudahkan pemahaman tentang pemilihan ETF dan alokasi aset, memberikan wawasan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki pendekatan Anda. Mungkin setelah membacanya, Anda akan siap untuk membangun atau meningkatkan strategi investasi ETF Anda sendiri? Mari kita mulai dan pelajari tentang strategi investasi ETF.
Chart 1: Meskipun tahun 2022 merupakan tahun yang lemah bagi saham, pasar ETF global mencatatkan aliran dana sebesar $856 miliar, yang merupakan aliran dana terbesar kedua setelah $1,29 triliun pada tahun 2021. Rata-rata tahunan 10 tahun untuk AUM ETF/ETP adalah tingkat CAGR yang luar biasa sebesar 16,8%. Industri ETF global memiliki 11.119 produk, dengan 22.860 pencatatan, aset sebesar US$9,229 triliun, dari 671 penyedia di 81 bursa yang terdaftar di 64 negara pada akhir Desember 2022. Sumber: ETFGi dari sponsor ETF/ETP, bursa, dan pengajuan regulasi.
Karakteristik Singkat ETF
Exchange Traded Funds (ETF) adalah kendaraan investasi terdiversifikasi yang memberikan paparan ke berbagai kelas aset seperti indeks, logam mulia, komoditas, atau sektor-sektor tertentu, memungkinkan investor untuk mengurangi risiko sambil mencari peluang pertumbuhan. ETF diperdagangkan di bursa global dengan cara yang sama seperti saham. Investor dapat memilih ETF yang melacak indeks, ETF obligasi, ETF internasional, atau ETF sektoral tertentu yang memberikan investor paparan ke pasar teknologi, saham dividen, atau komoditas.
Kuncinya adalah memiliki strategi dan memahami risikonya. Pertimbangkan toleransi risiko, jangka waktu, dan tujuan investasi saat membangun portofolio. Selain itu, rebalancing portofolio mungkin sangat penting untuk mencapai alokasi aset yang diinginkan. Yang penting, ETF memungkinkan untuk berinvestasi di sektor-sektor tanpa memerlukan pengetahuan mendalam dan riset saham individu. Investor memiliki akses ke berbagai ETF yang mengikuti indeks-indeks terkemuka seperti S&P 500 atau Nasdaq Composite, serta yang memberikan paparan ke kelas aset, wilayah, atau sektor tertentu seperti teknologi atau perbankan. Mari kita bandingkan investasi saham dengan ETF.
Tips Investasi
Dengan pengetahuan tentang struktur dan jenis ETF, Anda sekarang dapat menerapkan strategi Anda sendiri. Apa saja 16 tips penting yang sangat fundamental? Berikut adalah daftarnya:
Menetapkan tujuan investasi dan jangka waktu Anda sangat penting
Analisis anggaran Anda sebelum berinvestasi untuk membatasi risiko
Investasikan jumlah terbatas di setiap ETF, untuk menghindari konsekuensi volatilitas pasar
Tentukan skala investasi Anda secara konservatif
Selalu kendalikan emosi Anda selama menginvestasikan uang
Rebalance portofolio secara teratur hanya jika pengetahuan dan fokus riset Anda tinggi
Pilih ETF berdasarkan indeks pasar, yang ingin Anda miliki dalam portofolio
Cobalah untuk menyeimbangkan strategi agresif dan penghindaran risiko
Selalu lakukan riset tentang ETF yang Anda investasikan
Investasi pasif atau aktif? Analisis potensi dan risiko keduanya
Kenali konsep risiko/imbalan dan margin of safety
Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri - mengapa Anda begitu optimis tentang masa depan sektor atau indeks tertentu?
Jangan panik saat koreksi pasar, tetapi bersiaplah untuk memotong kerugian jika diperlukan
Jangan mencoba "memprediksi pasar" jika pengetahuan, kepercayaan diri, dan pemahaman Anda tentang risiko cukup rendah
Dengan pandangan investasi jangka panjang, Anda dapat menggunakan strategi DCA (Dollar-Cost-Average)
Pilih akun broker terbaik untuk memulai proses, tetapi uji terlebih dahulu sebelum berinvestasi
Chart 2 : ETF paling populer adalah S&P 500 Amerika Serikat. Diagram di bawah ini menunjukkan kinerja S&P 500 (garis hijau) dari tahun 1990 hingga 2023, dibandingkan dengan tingkat suku bunga Federal Reserve (garis oranye). Seperti yang terlihat, korelasi antara tingkat suku bunga Federal Reserve dan kinerja pasar saham tidak jelas dan tidak terdefinisi. Setelah gelembung dot-com pada awal 2000-an dan krisis keuangan global (GFC) pada tahun 2008, S&P 500 melemah ketika Federal Reserve menurunkan suku bunga. Namun demikian, terlepas dari tiga crash pasar saham (2000, 2008, dan 2020), kinerja jangka panjang S&P 500 tetap mengesankan, dengan peningkatan dari 400 poin menjadi 4.600 poin antara tahun 1990 dan 2023. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB Research
7 Strategi Investasi ETF
Investasi / Kepemilikan Jangka Panjang
ETF adalah instrumen yang terutama digunakan oleh investor jangka panjang karena sejumlah alasan. Salah satu strategi yang populer di kalangan investor ETF adalah investasi jangka panjang. Secara singkat, strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasar saham atau aset lain yang dilacak oleh dana ETF berada dalam tren naik jangka panjang. Investor jangka panjang, yang disebut "holder", tidak terlalu memperhatikan koreksi pasar sementara dan tidak cenderung untuk menjual kepemilikan mereka di ETF. Mereka cenderung memanfaatkan periode penurunan ketika sentimen pasar lemah untuk membeli dan meningkatkan posisi mereka.
Spekulasi
Secara umum, spekulan memiliki jangka waktu investasi yang berjangka pendek hingga menengah. Seringkali, asumsi mereka adalah untuk memainkan skenario tertentu. Ini bisa berupa, misalnya, membeli ETF harga emas dengan harapan perlambatan ekonomi dan pelemahan dolar AS. Bisa juga membeli ETF untuk pasar berkembang dan China, dengan harapan sentimen akan membaik setelah periode yang sulit bagi saham China. Di sisi lain, spekulan juga bisa memilih ETF yang memberikan paparan ke sektor pasar tertentu seperti teknologi baru atau perawatan kesehatan.
Trading
Trader aktif tidak hanya menggunakan keyakinan spekulatif, tetapi juga sejumlah indikator lainnya, termasuk analisis teknikal, untuk membuka posisi. Trader biasanya berada di pasar untuk waktu yang sangat singkat dan mempertahankan posisi terbuka selama satu hingga beberapa hari. Mereka sering memilih instrumen CFD pada ETF, yang memiliki karakteristik leverage. Leverage meningkatkan risiko investasi sekaligus memungkinkan mereka untuk membuka posisi yang lebih besar dan meraih keuntungan (atau kerugian) yang lebih besar.
DCA
Beberapa investor percaya bahwa strategi kunci untuk meraih manfaat investasi jangka panjang disebut Dollar Cost Averaging, atau DCA untuk singkatnya. Ini berarti membeli ETF yang dipilih secara teratur, tanpa memperhatikan sentimen pasar atau kondisi pasar saat ini. Alih-alih membuka satu posisi besar, investor yang menerapkan DCA membuka serangkaian investasi kecil, pada interval yang teratur, tanpa memperhatikan harga. Strategi ini juga sering berarti apa yang disebut 'loss averaging'.
Momentum
Investor momentum menunggu momen yang tepat untuk mulai berinvestasi. Ini biasanya terjadi ketika suasana pasar sangat negatif atau ada peristiwa yang mereka percaya akan memicu permintaan tambahan. Di pasar, ini bisa jadi, misalnya, perubahan narasi "hawkish" dari anggota Fed dan ekspektasi pelonggaran moneter melalui pemotongan suku bunga (biasanya terjadi untuk saham dan obligasi). Ini juga bisa menjadi ekspektasi berita yang meningkatkan sentimen tentang sektor tertentu atau saham perusahaan terpilih, misalnya kebangkitan Chat-GPT dan euforia terkait di saham teknologi dan pembuat chip.
Mengikuti tren
Investor yang tidak nyaman membeli saat pasar saham sedang turun cenderung memilih strategi berinvestasi sesuai dengan tren. Mengikuti prinsip "trend is your friend", investor seperti ini akan ikut serta dalam tren pasar yang sedang berlangsung. Biasanya, semakin cepat mereka mendefinisikan tren tersebut, semakin banyak keuntungan yang bisa mereka catat dari tren yang sedang berjalan.
Kontrarian
Investor yang disebut sebagai kontrarian percaya bahwa mayoritas di pasar biasanya salah. Bahkan jika pendapat mayoritas tersebut benar, para kontrarian dapat mengharapkan suatu saat ketika optimisme atau pesimisme pasar berlebihan.
Mereka cenderung menjual saham pada saat optimisme sangat tinggi dan pasar semakin yakin bahwa indeks hanya akan naik lagi. Di sisi lain, ketika suasana mulai mereda dan saham menjadi lebih murah, investor kontrarian lebih cenderung untuk membeli saham yang dinilai terlalu tinggi. Mereka biasanya sangat aktif selama kepanikan dan kejatuhan pasar saham.
Masalah di sini, bagaimanapun, terletak pada penentuan waktu ketika suasana hati terlalu condong ke satu arah. Masalah dasar dari strategi kontrarian bukan hanya pengetahuan, pengendalian emosi, dan profesionalisme. Yang terpenting, opini kontrarian tidak hanya harus berbeda dari keyakinan investor pada umumnya, tetapi juga harus lebih akurat dan lebih baik, yang membuat strategi ini sangat sulit.
ETF vs Saham
ETF biasanya memberikan paparan kepada puluhan atau ratusan perusahaan terdaftar yang berbeda, dengan mengikuti indeks atau sektor tertentu. Investasi dalam saham individu melibatkan pembelian saham dari hanya satu perusahaan (atau lebih jika seorang investor membeli saham dari beberapa perusahaan). Karena jumlah saham yang lebih banyak yang terkumpul dalam ETF, biasanya mereka memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan saham. Mereka juga tidak se-rentan risiko yang terkait dengan investasi pada hanya satu perusahaan. Beberapa dana indeks mengikuti pergerakan harga dari seluruh indeks pasar saham, yang mencakup puluhan hingga ratusan saham dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Saham individu biasanya jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan ETF. *XTB menawarkan komisi 0% untuk investasi Saham & ETF.
*Untuk volume perdagangan bulanan hingga setara 100.000 EUR. Transaksi di atas batas ini akan dikenakan komisi sebesar 0,2%.
Saham
Analisis dan riset mungkin memerlukan lebih banyak waktu
Volatilitas yang lebih tinggi
Risiko bahwa saham yang Anda miliki tidak akan mengalahkan imbal hasil indeks secara keseluruhan
Risiko yang terkait dengan peristiwa dan penilaian satu perusahaan
Premi risiko mungkin lebih tinggi
Kemungkinan mengalahkan kinerja pasar
ETF
Diversifikasi investasi dan volatilitas yang lebih rendah
Penghematan waktu, paparan ke saham dari puluhan atau ratusan perusahaan sekaligus
Kemampuan untuk memilih dana yang berfokus secara eksklusif pada suatu wilayah tertentu
Kebebasan untuk memiliki paparan ke sektor pasar tertentu
Volatilitas yang lebih rendah
Risiko yang terkait dengan penurunan sentimen pasar ekuitas secara lebih luas
Risiko bahwa ETF tertentu akan berkinerja jauh lebih buruk daripada saham terkuat
Berinvestasi berarti menyetujui kinerja yang mencerminkan "rata-rata pasar"
Biaya investasi tambahan (TER)
Catatan: Tidak benar bahwa ETF tidak berisiko. Sulit untuk mengharapkan valuasi dari sebuah dana yang mengakumulasi puluhan atau ratusan saham perusahaan yang berbeda bergantung pada salah satu di antaranya. Risikonya adalah kemungkinan pelemahan sentimen saham secara lebih luas, yang dapat menyebabkan penurunan pada hampir semua saham yang terdaftar dan ETF yang melacak indeks.
Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan
Bagus untuk investasi jangka panjang dan pasif
Untuk pemula maupun profesional
Hambatan masuk rendah, biaya rendah (TER) dan likuiditas tinggi
Risiko terbatas dan kemungkinan diversifikasi portofolio
Karena diversifikasi, volatilitas mungkin lebih rendah dibandingkan dengan saham tunggal
Peluang untuk berinvestasi dalam banyak aset seperti indeks, obligasi, atau komoditas
Investor mungkin yakin bahwa dana indeks akan memberikan kinerja yang sama persis dengan indeks saham, misalnya S&P 500 atau Nasdaq 100
Kekurangan
Mungkin tidak cocok untuk trader dan investor jangka pendek yang lebih menyukai gaya investasi agresif
Risiko yang lebih rendah diimbangi dengan kemungkinan pengembalian yang lebih rendah
Dana yang dipilih oleh investor mungkin berkinerja lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan atau indeks teratas selama pasar bullish
Diversifikasi tidak menjamin pengembalian dan juga dapat menyebabkan kerugian
Dalam portofolio, beberapa dana yang diperdagangkan di bursa dapat merusak kinerja dana yang berkinerja baik
Risiko ketidaksejajaran ETF dalam portofolio
Konsentrasi modal yang berlebihan dalam investasi pasif dapat membatasi opsi alokasi terhadap aset berisiko (kemungkinan pengembalian yang luar biasa)
Risiko dan Diversifikasi
Sekarang, mari kita periksa proses menyeimbangkan risiko dan imbal hasil dalam portofolio Anda. Di sinilah alokasi aset yang cerdas berperan. Diversifikasi adalah elemen kunci dari setiap strategi investasi yang sukses. ETF memungkinkan investasi dalam campuran kelas aset. Hal ini dapat mengurangi risiko investasi secara keseluruhan, volatilitas, dan mengoptimalkan pengembalian.
Penting: Terutama bagi investor yang lebih muda, mereka sering disarankan untuk mengalokasikan sebagian besar portofolio mereka ke dana indeks saham. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengembalian selama tahun-tahun sebelum pensiun. Namun, kecenderungan besar terhadap saham ini harus diimbangi dengan investasi di kelas aset lainnya untuk memastikan portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Beberapa kelas aset lain yang perlu dipertimbangkan meliputi:
Obligasi
Komoditas
Aset alternatif
ETFs memberikan semua itu; paparan saham yang terdiri dari obligasi, komoditas, dan dana yang diperdagangkan di bursa yang spesifik untuk sektor tertentu.
Toleransi risiko dan jangka waktu investasi
Toleransi risiko dan jangka waktu adalah dua faktor penting yang seharusnya mempengaruhi strategi investasi ETF Anda. Toleransi risiko Anda adalah kesiapan dan kemampuan Anda untuk menghadapi fluktuasi dan kerugian potensial dalam nilai investasi ETF Anda. Berbagai faktor seperti usia, toleransi terhadap risiko, dan jumlah investasi yang tersedia harus dipertimbangkan saat menilai toleransi risiko pribadi Anda untuk investasi ETF. Jangka waktu yang lebih panjang memungkinkan Anda untuk bertahan menghadapi fluktuasi pasar dan meraih manfaat dari kinerja jangka panjang ETF yang dipilih.
Rebalancing dan Adjusting
Selain diversifikasi serta memahami toleransi risiko dan periode investasi Anda, peninjauan portofolio secara berkala dan penyesuaian untuk mempertahankan alokasi aset yang diinginkan mungkin menjadi hal yang krusial, jika Anda seorang profesional. Proses ini melibatkan penjualan aset tertentu dan membeli aset lainnya untuk menjaga alokasi aset yang diinginkan. Menentukan alokasi aset yang ideal memerlukan 5 langkah berikut:
Lakukan riset tentang sentimen pasar keuangan
Perhatikan indeks, obligasi, cabang industri tertentu, sektor, komoditas atau logam mulia
Pikirkan strategi yang ingin Anda terapkan
Analisis dan pilih ETF terbaik untuk mencapai tujuan Anda
Buat anggaran cerdas untuk investasi
Identifikasi alokasi target
Tetapkan toleransi untuk volatilitas dan hasil portofolio
Lakukan pembelian atau penjualan ETF sesekali untuk mencapai alokasi aset yang ideal
Penting: Rebalancing portofolio tidaklah krusial, dan investor jangka panjang mungkin menolak untuk melakukannya. Rebalancing secara berkala, biasanya setiap enam bulan atau ketika portofolio telah menyimpang 5 poin persentase atau lebih dari alokasi targetnya, memastikan strategi investasi Anda tetap selaras dengan tujuan keuangan. Beberapa pialang memberikan alat khusus kepada investor untuk strategi pasif ETF, seperti investment plan ETF. Ingatlah bahwa rebalancing juga memiliki risiko, hal ini mungkin menjadi sebuah kesalahan. Aset yang Anda jual dan beli dapat saja berkinerja lebih buruk dibandingkan hasil portofolio Anda sebelumnya.
