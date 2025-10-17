Minggu lalu ditandai oleh meningkatnya ketegangan global — mulai dari gesekan dagang AS–Tiongkok yang memicu likuidasi besar di pasar kripto, hingga lonjakan harga logam mulia karena meningkatnya permintaan aset aman. Sementara itu, indeks small-cap di Wall Street melemah akibat kekhawatiran sektor perbankan dan volatilitas pasar yang lebih luas. Dalam situasi penuh ketidakpastian — diperparah oleh penutupan pemerintahan AS dan ancaman tarif baru — ada tiga aset utama yang layak dipantau minggu depan: US2000, Emas, dan Bitcoin.

US2000

Sektor small-cap lebih sensitif terhadap gangguan ekonomi, terutama yang berasal dari industri perbankan — penyebab utama aksi jual pekan lalu. Gelombang penurunan terjadi setelah beberapa bank besar mengumumkan penghapusan pinjaman bermasalah terkait kasus penipuan. Zions Bank Corp mencatat write-off sebesar $50 juta, sementara bank-bank regional lain akan merilis laporan keuangannya minggu ini.

Selain itu, menurut Bureau of Labor Statistics, laporan CPI (inflasi) yang tertunda diperkirakan akan dirilis Jumat ini meskipun ada government shutdown. Data inflasi September ini berpotensi menggerakkan pasar saham AS dan dolar, menjadikannya rilis paling dinanti pekan depan.

Emas

Harga emas terus melaju dalam reli parabolis, melonjak +8% dalam sepekan. Logam mulia ini menembus level kunci $4.100, $4.200, dan $4.300 per ounce, menandakan kekuatan tren beli yang luar biasa. Ketidakpastian geopolitik, tensi dagang AS–China, dan shutdown pemerintahan AS menjadi faktor utama di balik arus modal ke aset aman. Setelah kenaikan setajam ini, pelaku pasar disarankan untuk mencermati potensi konsolidasi jangka pendek pada harga emas dalam beberapa hari mendatang.

Bitcoin

Pasar kripto baru saja mengalami likuidasi posisi leverage terbesar dalam sejarahnya. Pekan lalu, total likuidasi mencapai lebih dari $20 miliar setelah komentar Presiden Trump terkait eskalasi tarif terhadap Tiongkok. Bitcoin kini turun 17% dari level tertinggi awal Oktober dan bisa menguji area support penting di sekitar $100.000. Baik bagi bull maupun bear, level ini menjadi zona krusial yang akan menentukan arah tren berikutnya — menjadikan Bitcoin salah satu aset paling penting untuk dipantau minggu depan.