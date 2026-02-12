-
Serangkaian data ekonomi AS yang relatif kuat membantu menghentikan pelemahan dolar, sementara indeks saham AS dan logam mulia bergerak turun. Harga perak anjlok hingga 9%, menguji level $76 per ounce, sementara emas turun hampir 3% ke sekitar $4,950 per ounce.
Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) turun hampir 1.5%, sementara S&P 500 (US500) melemah lebih dari 1%. Sektor teknologi terbebani oleh Apple yang turun lebih dari 5% setelah pasar kecewa terhadap pembaruan AI terbaru untuk Siri. Data dari Counterpoint Research juga menunjukkan permintaan ponsel yang lebih lemah di China. Meskipun Apple relatif lebih tahan dibandingkan beberapa merek China, prospeknya tetap tidak pasti.
Saham dengan kinerja terburuk di pasar AS hari ini termasuk Cisco Systems, AppLovin, dan DoorDash, dengan pelemahan signifikan di sektor layanan TI, semikonduktor, perbankan dan keuangan, serta penambang logam dan komoditas.
Data klaim pengangguran awal AS tercatat 227 ribu dibandingkan ekspektasi 223 ribu, sementara klaim berkelanjutan naik tipis. Penjualan rumah juga mengecewakan, turun lebih dari 8% dibandingkan ekspektasi sekitar 4%, meskipun penurunan ini terjadi setelah lonjakan kuat pada bulan sebelumnya.
Futures kakao anjlok 4% hari ini, menyentuh level terendah sejak September 2023 di sekitar $3,700 per ton, seiring meningkatnya pasokan dari Afrika Barat dan data Pantai Gading yang menunjukkan penurunan 4.5% secara tahunan dalam pengiriman kumulatif sejak awal musim panen 2025/26.
Perubahan persediaan gas alam AS menurut laporan EIA tercatat -249 bcf (perkiraan -258 bcf, sebelumnya -360 bcf). NATGAS turun tipis hari ini, sementara futures Brent Oil melemah hampir 3%. Trump dan Netanyahu mengisyaratkan bahwa kesepakatan antara Iran dan AS masih memungkinkan.
Bitcoin turun sekitar 2% ke kisaran $65,500 di tengah aksi jual saham teknologi di Wall Street dan penguatan dolar AS. Pasar kini memperkirakan periode “Fed pause” yang lebih lama dari sebelumnya, yang kurang mendukung aset kripto. Ethereum turun hampir 1% ke sekitar $1,900. Standard Chartered kini memperkirakan Bitcoin bisa turun ke $50,000 tahun ini sebelum berakhir di $100,000 pada 2026, sementara Ethereum diperkirakan menyentuh dasar di $1,400 sebelum berpotensi naik ke $4,000 hingga akhir tahun.
