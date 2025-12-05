Pada pekan mendatang, pasar keuangan akan berfokus terutama pada keputusan bank sentral, dengan sorotan tertuju pada Federal Reserve AS. Kita mulai melihat data makro yang tertunda dari Amerika Serikat, meskipun indikator utama seperti inflasi CPI dan laporan pasar tenaga kerja NFP tidak akan dirilis sebelum keputusan The Fed hari Rabu. Meski demikian, pasar hampir sepenuhnya yakin bahwa The Fed akan memangkas suku bunga. Selain The Fed, pekan depan juga akan membawa keputusan dari Swiss National Bank dan Reserve Bank of Australia. Beberapa perusahaan teknologi, termasuk Broadcom dan Oracle, akan merilis laporan keuangan mereka karena kalender fiskal yang sedikit berbeda. Dengan demikian, pasar seperti GOLD, indeks US100, dan pasangan mata uang USDCHF patut mendapat perhatian khusus pekan depan.

GOLD

Emas telah menguat sekitar 7 persen dari level terendah awal November dan tetap menjadi salah satu aset dengan kinerja terbaik tahun ini, meski saat ini berada sedikit di belakang perak. Emas dapat bereaksi kuat terhadap nada pernyataan Federal Reserve pada hari Rabu. Pasar memperkirakan lebih dari 90 persen probabilitas pemangkasan suku bunga, sehingga investor akan sangat memperhatikan panduan The Fed. Pemangkasan tambahan sebagian diperkirakan terjadi pada April, sementara pemangkasan penuh telah sepenuhnya dihargakan untuk Juni. Jika komunikasi The Fed lebih dovish, hal itu dapat membuka ruang lebih luas bagi pelemahan dolar dan penguatan emas tambahan, terutama ketika modal terus berotasi keluar dari aset AS. Selain keputusan hari Rabu, perhatian juga harus diarahkan pada laporan JOLTS hari Selasa dan klaim pengangguran mingguan hari Kamis.

US100

Futures pada Nasdaq 100 telah naik lebih dari 7 persen dari level terendah 21 November dan kini kurang dari 3 persen di bawah rekor tertinggi sepanjang masa. Bagi indeks ini, keputusan The Fed dan laporan keuangan dari perusahaan teknologi yang memiliki kalender fiskal berbeda akan menjadi faktor penting. Pada Rabu setelah penutupan, Adobe dan Oracle akan merilis laporan mereka. Oracle, karena kerja samanya dengan OpenAI dan Nvidia, oleh sebagian pihak disebut sebagai bagian dari “gelembung spekulatif” baru. Pada Kamis setelah sesi, Broadcom akan mempublikasikan kinerjanya. Perusahaan yang dikenal memproduksi chip khusus tersebut sering digambarkan sebagai sangat mahal, meskipun laporan kinerjanya sebelumnya sangat kuat.

USDCHF

Sementara The Fed diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga, Swiss National Bank tidak diharapkan mengambil langkah serupa, meskipun Swiss mengalami inflasi yang sangat rendah. Seperti dicatat Bloomberg, suku bunga riil di Swiss tetap tinggi, dan tidak adanya intervensi SNB di pasar valuta asing dapat menciptakan tekanan kenaikan baru pada franc. Mata uang Swiss telah menguat hampir 13 persen terhadap dolar AS tahun ini dan hanya kalah dari krona Swedia di antara mata uang G10. Jika SNB tetap pasif, upaya lain untuk mendorong USDCHF ke bawah level 0,80 tidak dapat dikesampingkan.