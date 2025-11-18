Huawei telah mengumumkan perangkat lunak AI terobosan yang dapat menggandakan efisiensi chip Ascend miliknya. Ini merupakan langkah signifikan dalam konteks pembatasan ekspor ke China dan meningkatnya ketegangan geopolitik, karena memungkinkan produsen China tersebut memaksimalkan penggunaan sumber daya hardware yang tersedia. Strategi “software-first” memungkinkan Huawei melakukan skala chip melalui clustering dan optimalisasi software, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan di bidang AI, termasuk aplikasi cloud dan inference.

Hingga saat ini, Nvidia hampir menjadi pemimpin tak terbantahkan di pasar chip AI China, menawarkan kekuatan komputasi tertinggi dan ekosistem developer yang matang. Namun, meningkatnya efisiensi dan skalabilitas chip Ascend, ditambah dukungan negara kepada produsen China tersebut, mulai menggeser dinamika persaingan. Huawei kini mendapatkan adopsi dari perusahaan cloud besar di China dan secara konsisten meningkatkan produksi chipnya, yang dalam jangka panjang dapat membatasi dominasi Nvidia di kawasan tersebut.

Perlu dicatat bahwa meskipun Nvidia masih mendominasi secara global, pasar China menjadi semakin sulit untuk dipertahankan tanpa mitra lokal atau penyesuaian strategi yang tepat. Efisiensi dan skalabilitas chip Ascend, ditambah meningkatnya permintaan dari pelanggan lokal, secara praktis dapat merebut sebagian pangsa pasar Nvidia di China—terutama pada segmen inference dan AI berbasis cloud. Bagi Nvidia, hal ini berarti harus lebih mencermati perkembangan lokal, menyesuaikan strategi harga dan teknologi, serta menghadapi risiko kehilangan keunggulan kompetitif di kawasan Asia yang sangat strategis.

Saat ini, ledakan teknologi AI tampaknya berada di titik persimpangan. Pasar menjadi lebih berhati-hati terhadap valuasi perusahaan teknologi, sementara cepatnya inovasi dan meningkatnya persaingan di China menambah volatilitas. Dalam konteks ini, Huawei dapat menetapkan standar baru dan mempercepat adopsi AI lokal, yang di satu sisi meningkatkan persaingan, namun juga menegaskan bahwa Nvidia tidak lagi bisa menganggap pasar China sebagai wilayah pertumbuhan yang sepenuhnya aman.

Secara praktis, pertanyaan apakah Nvidia kehilangan pasar China tidak lagi bersifat teoritis. Pengaruh Huawei dan pemain lokal lainnya yang makin besar menunjukkan bahwa bahkan pemimpin global sekali pun harus siap menghadapi pergeseran kekuatan regional, karena pasar AI di China berubah menjadi arena persaingan yang semakin sengit.