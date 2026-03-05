AS-Israel-Iran:

Donald Trump menilai skala operasi militer saat ini sebagai “15 dari 10”.

Senat Amerika Serikat memilih untuk mempertahankan kewenangan militer presiden dalam konflik Iran. Upaya untuk membatasi kekuasaan Donald Trump ditolak dengan hasil pemungutan suara 47 mendukung dan 53 menolak, mengikuti garis partai. Pemungutan suara selanjutnya akan dilakukan di House of Representatives hari ini.

Iran dilaporkan kembali meluncurkan serangkaian rudal menuju Israel pada pagi hari ini.

Badan pengungsi PBB menyatakan konflik ini memicu arus perpindahan penduduk besar di kawasan tersebut, dengan sekitar 100.000 orang dilaporkan meninggalkan Teheran.

Maskapai Qatar Airways akan mengoperasikan penerbangan evakuasi menuju Eropa. Pesawat pertama dijadwalkan berangkat dari Riyadh menuju Frankfurt.