AS-Israel-Iran:
Donald Trump menilai skala operasi militer saat ini sebagai “15 dari 10”.
Senat Amerika Serikat memilih untuk mempertahankan kewenangan militer presiden dalam konflik Iran. Upaya untuk membatasi kekuasaan Donald Trump ditolak dengan hasil pemungutan suara 47 mendukung dan 53 menolak, mengikuti garis partai. Pemungutan suara selanjutnya akan dilakukan di House of Representatives hari ini.
Iran dilaporkan kembali meluncurkan serangkaian rudal menuju Israel pada pagi hari ini.
Badan pengungsi PBB menyatakan konflik ini memicu arus perpindahan penduduk besar di kawasan tersebut, dengan sekitar 100.000 orang dilaporkan meninggalkan Teheran.
Maskapai Qatar Airways akan mengoperasikan penerbangan evakuasi menuju Eropa. Pesawat pertama dijadwalkan berangkat dari Riyadh menuju Frankfurt.
Konflik ini telah mengganggu perdagangan energi global, terutama karena ketegangan di Selat Hormuz yang menangani sekitar 20% perdagangan minyak dunia dan kini mengalami gangguan serius akibat eskalasi militer.
Futures Wall Street
Kontrak indeks AS kembali melemah setelah reli sementara pada sesi sebelumnya:
US100: -0,5%
US500: -0,4%
Pasar masih sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik, terutama terkait risiko gangguan pasokan energi global.
Pasar Komoditas
Harga minyak terus naik:
WTI dan Brent: +2%
Natural Gas: +1,7%
Kenaikan ini terjadi setelah serangan di kawasan Teluk Persia mengganggu transportasi energi dan meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan global.
Emas: +0,3% ke $5.157
Perak: -1,2% ke $82,70
Pasar Valuta Asing
Dolar kembali menguat di pasar FX.
Dollar Index: +0,3%
AUDUSD: -0,5%
NZDUSD: -0,3%
EURUSD: turun ke 1,1599
Tekanan terbesar terlihat pada mata uang berisiko seperti AUD dan NZD.
Pasar Asia
Bursa Asia mencatat rebound setelah penurunan tajam sebelumnya.
KOSPI: +10%
Nikkei 225: +1,9%
HSCEI China: kembali turun sekitar 0,5%
Rebound ini sebagian dipicu oleh aksi bargain hunting setelah penurunan besar pada sesi sebelumnya.
Broadcom (AVGO.US) melonjak 4,7% pada perdagangan after-hours setelah perusahaan melaporkan hasil yang melampaui ekspektasi pasar.
Pendapatan: $19,31 miliar
Pendapatan AI: naik 106%
CEO Broadcom juga memperkirakan bahwa pendapatan dari chip AI dapat melampaui $100 miliar pada 2027.
Meskipun segmen perangkat lunak infrastruktur menunjukkan kinerja lebih lemah, permintaan tinggi untuk akselerator AI dari perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Google tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan.
Perusahaan tambang negara Venezuela Minerven menandatangani kesepakatan dengan perusahaan perdagangan Trafigura untuk menjual hingga 1.000 kg emas dore yang akan diproses di kilang di Amerika Serikat.
Sementara itu, China menetapkan target pertumbuhan PDB 2026 sebesar 4,5–5%, dengan defisit anggaran sebesar 4% dari PDB dan target inflasi 2%.
Pejabat ECB, Olli Rehn, menyatakan bahwa bank sentral harus menghadapi guncangan geopolitik dengan hati-hati dan tidak mengambil keputusan prematur terkait suku bunga.
