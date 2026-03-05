Saham AS memperpanjang penurunan setelah muncul laporan mengenai rencana pemerintahan Trump untuk memperkenalkan regulasi yang mewajibkan lisensi ekspor dari Amerika Serikat untuk pengiriman chip AI canggih ke seluruh dunia, termasuk peralatan dari Nvidia dan AMD.

Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menjadi pengamat pasif dalam proses suksesi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Trump membandingkan situasi ini dengan krisis politik di Venezuela dan menekankan bahwa Amerika harus secara aktif memengaruhi proses pemilihan pemimpin baru untuk mencegah kembalinya kelompok lama ke kekuasaan.

NATGAS menguat setelah publikasi data EIA yang menunjukkan penurunan persediaan gas AS lebih besar dari perkiraan, yaitu -132 Bcf dibandingkan dengan perkiraan -124 Bcf (sebelumnya -52 Bcf). Penurunan persediaan yang lebih cepat ini mendukung harga karena menunjukkan keseimbangan penawaran dan permintaan yang lebih ketat menjelang akhir musim dingin. Pasar kini kemungkinan akan lebih memperhatikan laporan mingguan berikutnya serta prakiraan cuaca terkait kecepatan pemulihan persediaan.

Publikasi risalah rapat ECB tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai tukar EURUSD. Dokumen tersebut kembali menegaskan keseimbangan risiko, yaitu inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang tetap tangguh, meskipun faktor ini semakin kurang relevan di tengah pecahnya konflik baru di Timur Tengah.

Saat ini, hanya kapal yang berbendera Iran yang terlihat beroperasi di perairan Selat Hormuz. Jalur tersebut sebagian besar masih sulit dilalui. Akibatnya, harga minyak Brent dan WTI terus naik dan mencapai level tertinggi baru secara lokal. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah ini dapat langsung mendorong kenaikan harga energi global.

Di pasar valuta asing, dolar AS kembali menjadi mata uang dengan kinerja terbaik hari ini. Sementara itu, mata uang berbasis komoditas seperti dolar Australia (AUD) dan dolar Selandia Baru (NZD) berada di bawah tekanan.

Pasar kripto mencerminkan sentimen lemah yang terlihat di Wall Street. Bitcoin saat ini turun sekitar 2,5% dan diperdagangkan di kisaran $71.000.