Akankah saham Semikonduktor masuk fase koreksi setelah kenaikan historis?

Sektor semikonduktor mulai memasuki fase volatilitas yang lebih tinggi setelah rebound sangat kuat yang terlihat pada April dan awal Mei. Menurut Seaport Research Partners, beberapa perusahaan mulai bergerak melampaui fundamental dasarnya, meskipun tren AI jangka panjang tetap menjadi salah satu pendorong pertumbuhan utama bagi seluruh industri.

Saham semikonduktor masih menjadi tulang punggung reli pasar saham berbasis AI, terutama setelah iShares Semiconductor ETF mencatat kenaikan sekitar 65% sejak awal tahun. Namun, beberapa minggu ke depan kemungkinan akan lebih menguntungkan bagi perusahaan dengan valuasi yang lebih realistis dan jalur pertumbuhan laba yang lebih jelas, sambil memberikan tekanan pada saham-saham yang ekspektasinya sudah hampir sempurna.

Analis Seaport, Jay Goldberg, menilai sektor chip kemungkinan akan tetap “choppy” dalam jangka pendek, yang berarti lebih gelisah dan rentan terhadap koreksi. Menurut pandangannya, AMD dan Intel memiliki peluang relatif lebih baik untuk tumbuh sesuai valuasi mereka saat ini dalam jangka panjang. Sementara itu, NVIDIA masih dibatasi oleh ekspektasi pasar yang sangat tinggi serta keterbatasan pasokan yang masih berlangsung.

KKM Financial melihat aksi jual terbaru terutama sebagai profit-taking setelah reli historis. Jeff Kilburg berpendapat bahwa investor saat ini memperlakukan saham semikonduktor seperti “ATM jangka pendek”, dengan mengurangi posisi untuk meningkatkan kepemilikan kas setelah pergerakan sektor yang sangat parabolik. Menurutnya, hal ini belum tentu menandakan akhir dari tren kenaikan, melainkan lebih sebagai upaya mengamankan keuntungan setelah performa yang luar biasa kuat.

Di saat yang sama, permintaan terhadap prosesor, chip memori, dan perangkat keras AI khusus tetap sangat kuat. Kekurangan pasokan telah mendukung margin keuntungan di seluruh industri semikonduktor, namun juga meningkatkan biaya bagi hyperscaler seperti Apple dan Google. Hal ini tetap menjadi faktor risiko penting, karena apabila perusahaan teknologi besar mulai memperketat belanja data center, sebagian ekspektasi pertumbuhan pasar saat ini dapat terbukti terlalu optimistis.Namun demikian, pendorong utama pasar masih tetap kuat, sehingga koreksi yang terjadi justru dapat membuka jalan bagi fase kenaikan berikutnya.

