Futures AS bergerak lebih tinggi menjelang laporan keuangan Nvidia, yang akan dirilis perusahaan setelah penutupan Wall Street dan berpotensi menentukan arah seluruh sektor teknologi.

Futures Nasdaq 100 (US100) rebound lebih dari 0,8%, seiring investor yang masih percaya bahwa permintaan terhadap infrastruktur AI tetap kuat.

Saham teknologi tampil sangat positif hari ini, termasuk Samsung yang naik lebih dari 5% selama sesi perdagangan Eropa.

Perusahaan semikonduktor juga mencatat penguatan, dengan AMD dan Qualcomm naik antara 3% hingga 4%.

Wall Street menutup sesi perdagangan Selasa di zona negatif, terutama akibat pelemahan saham teknologi dan kenaikan yield Treasury.

Pasar masih khawatir bahwa inflasi yang persisten dapat memaksa Federal Reserve untuk terus menaikkan suku bunga.

Skenario tersebut berpotensi menekan saham growth, termasuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan tema AI.

Nvidia masih menjadi pemain dominan di pasar AI, meskipun persaingan di sektor semikonduktor secara bertahap mulai meningkat.

Di saat yang sama, ketegangan terkait Iran tetap menjadi sumber ketidakpastian setelah Donald Trump memperingatkan bahwa aksi militer dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan apabila tidak tercapai kesepakatan damai.

