Sektor semikonduktor kembali mencoba membangun sentimen bullish untuk sesi Wall Street hari Rabu, sekitar 90 menit sebelum pembukaan pasar AS.

Setelah sempat mengalami aksi ambil untung, investor kembali melakukan rotasi ke saham teknologi yang terkait artificial intelligence dan infrastruktur data center, dengan menjadikan laporan keuangan Nvidia hari ini sebagai potensi katalis bagi pasar growth secara lebih luas.

Saham Semikonduktor Kembali Menguat

Marvell Technology naik lebih dari 5%, Intel menguat lebih dari 4%, sementara Micron Technology naik lebih dari 3%. Pasar jelas kembali ke narasi bahwa belanja AI dan infrastruktur komputasi tetap menjadi salah satu sedikit area yang mampu mempertahankan momentum pertumbuhan kuat di tengah perlambatan ekonomi.

Intel terlihat sangat menarik. Beberapa kuartal lalu, perusahaan ini secara luas dipandang sebagai pemain teknologi yang tertinggal dan kehilangan posisi terhadap AMD dan Nvidia. Namun kini investor mulai melakukan repricing terhadap potensi comeback Intel, didukung investasi foundry, insentif kebijakan industri AS, serta pemulihan pasar PC dan server. Meski demikian, dalam jangka pendek, Intel masih sebagian besar diperdagangkan sebagai saham berbasis sentimen sektor semikonduktor secara keseluruhan.

Sementara itu, Analog Devices menunjukkan betapa tingginya ekspektasi pasar terhadap perusahaan teknologi saat ini. Perusahaan berhasil melampaui ekspektasi baik dari sisi laba maupun pendapatan, dengan EPS kuartal fiskal kedua sebesar USD 3,09 dibanding estimasi konsensus USD 2,88. Namun sahamnya tetap diperdagangkan sedikit lebih rendah pada premarket. Hal ini menunjukkan bahwa investor kini tidak hanya mengharapkan hasil yang solid, tetapi juga percepatan pertumbuhan yang jelas dan forward guidance yang kuat. Dalam lingkungan valuasi yang tinggi, sekadar melampaui estimasi tidak lagi cukup.

Sesi hari ini karena itu dapat menjadi ujian besar lainnya bagi seluruh rally AI. Selama berbulan-bulan, Nvidia berfungsi sebagai barometer risk appetite di sektor teknologi. Hasil yang kuat dapat kembali memicu momentum saham semikonduktor, sementara indikasi perlambatan permintaan terhadap AI accelerator dapat memicu aksi ambil untung agresif setelah salah satu rally terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penurunan baru-baru ini, saham Qualcomm juga rebound hampir 3% menjelang pembukaan pasar.

Target Menunjukkan Ketahanan Konsumen AS

Di sisi lain pasar, sektor retail menarik perhatian setelah Target mencatat earnings positif di atas ekspektasi. Saham perusahaan naik hampir 2% setelah melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan dan menaikkan outlook penjualan tahunan. Target membukukan laba sebesar USD 1,71 per saham dengan pendapatan USD 25,44 miliar, jauh di atas konsensus Wall Street. Yang lebih penting bagi investor, perusahaan meningkatkan proyeksi pertumbuhan penjualan bersih tahunan menjadi 4%. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun suku bunga masih tinggi dan tekanan inflasi berlanjut, konsumen AS tetap lebih tangguh dibanding perkiraan sebelumnya. Dalam lingkungan makro saat ini, sektor retail telah menjadi salah satu indikator utama kesehatan ekonomi AS. Setiap tanda stabilisasi pengeluaran konsumen membantu meredakan kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi tajam dan mendukung valuasi tinggi pasar saham AS.

Lowe’s Mengecewakan Meski Melampaui Ekspektasi

Lowe’s mendapat reaksi pasar yang jauh lebih dingin.

Meski berhasil melampaui ekspektasi analis baik dari sisi laba maupun pendapatan, saham perusahaan turun lebih dari 2% menjelang pembukaan pasar.

Investor kini semakin kurang fokus pada hasil historis dan lebih memperhatikan dinamika pertumbuhan ke depan.

Segmen home improvement masih berada dalam tekanan akibat tingginya biaya mortgage dan melemahnya aktivitas pasar perumahan.

Investor khawatir konsumen AS akan terus membatasi pengeluaran renovasi besar sambil mengalihkan konsumsi ke kategori yang lebih murah.

Reaksi terhadap Lowe’s juga mencerminkan masalah yang lebih luas di pasar saat ini: ekspektasi terhadap perusahaan retail telah menjadi sangat tinggi.

Bahkan laporan earnings yang solid tanpa katalis pertumbuhan yang berarti dapat dengan cepat memicu investor melakukan aksi ambil untung.

