Meta Platforms (META.US) mengumumkan program lima tahun untuk membeli infrastruktur AI berbasis AMD dengan total kapasitas 6 gigawatt, yang akan dimulai pada paruh kedua 2026. Ini merupakan salah satu kesepakatan infrastruktur AI terbesar dalam siklus belanja modal (capex) saat ini dan menjadi konfirmasi penting bahwa Advanced Micro Devices mulai masuk ke kelompok pemasok hyperscaler “tier-1” sejajar dengan Nvidia—saham AMD melonjak lebih dari 14% pada perdagangan pre-market AS setelah pengumuman tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, perusahaan yang diuntungkan dari pembangunan infrastruktur AI jelas mengungguli segmen software.

Berdasarkan kesepakatan ini, Meta berkomitmen membeli komputasi AI dari AMD senilai lebih dari $100 miliar, mengamankan hingga 6 GW kapasitas selama lima tahun serta berpotensi membangun kepemilikan sekitar 10% di AMD. Kesepakatan ini memperkuat posisi AMD dibandingkan Nvidia dalam pasar chip AI yang berkembang pesat dan mencakup chip AI kustom serta warrant saham yang terkait dengan kinerja harga saham AMD di masa depan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi AI yang lebih luas dari Mark Zuckerberg: Meta mempercepat ekspansi kapasitas pusat data dan melakukan diversifikasi pemasok, dengan belanja infrastruktur AI diperkirakan mencapai hingga $135 miliar tahun ini.

AMD muncul sebagai penerima manfaat utama AI

Menurut CEO AMD Lisa Su, total nilai rangkaian transaksi ini diperkirakan mencapai “puluhan miliar dolar” per gigawatt, yang mengindikasikan bahwa belanja modal multi-tahun Meta untuk program ini saja dapat mencapai puluhan miliar dolar—bahkan berpotensi melampaui $100 miliar—tergantung pada konfigurasi akhir dan kombinasi perangkat keras.

Struktur kesepakatan melampaui kontrak pasokan standar: Meta akan menerima warrant untuk membeli 160 juta saham AMD, yang akan diberikan secara bertahap berdasarkan pencapaian proyek dan kondisi harga saham. Jika dieksekusi, warrant ini dapat menjadikan Meta sebagai pemegang saham signifikan, menegaskan bahwa kedua pihak memosisikan hubungan ini sebagai kemitraan strategis jangka panjang.

Pasar merespons secara cepat dan positif, dengan saham AMD melonjak pada perdagangan pre-market. Kenaikan ini mencerminkan ekspektasi peningkatan signifikan pendapatan terkait AI serta peningkatan kredibilitas AMD di segmen akselerator. Saham Meta hanya naik tipis, menunjukkan investor melihat kesepakatan ini konsisten dengan strategi skala komputasi yang telah dikomunikasikan sebelumnya, bukan sebagai peningkatan risiko yang tak terduga.

Alasan Meta jelas: komponen akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan, dan Meta akan memperoleh pengaruh atas roadmap serta desain generasi chip berikutnya. Dari perspektif total cost of ownership (TCO) dan efisiensi inferensi, model “co-design” ini dapat menjadi krusial dalam mengoptimalkan konsumsi energi dan biaya per token atau tugas.

Komentar dari Santosh Janardhan, Head of Global Infrastructure Meta, menunjukkan bahwa perangkat keras AMD diharapkan terutama mendukung inferensi—fase penerapan model terlatih ke produksi. Di area ini, efisiensi energi tinggi dan ketersediaan kapasitas yang stabil sering kali lebih penting dibandingkan performa pelatihan puncak.

Meta menegaskan kembali pendekatan multi-sourcing: perusahaan akan terus mengembangkan chip AI internal, mempertahankan pembelian dari Nvidia, dan menambahkan AMD sebagai pemasok utama. Dalam praktiknya, ini menunjukkan bahwa hyperscaler memperlakukan akselerator sebagai sumber daya strategis, bukan komoditas, dan secara aktif mendiversifikasi risiko rantai pasok serta ketergantungan vendor.

Bagi AMD, ini bukan hanya soal volume, tetapi juga titik balik reputasi. Meta sudah menjadi pelanggan terbesar kedua AMD, dan kesepakatan baru ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan utama dalam beberapa tahun ke depan. Mengingat skala AMD (sekitar $34,6 miliar pendapatan tahun lalu), tambahan penjualan tahunan puluhan miliar dolar selama periode implementasi akan secara material mengubah posisi AMD di pasar akselerator.

Secara keseluruhan, struktur dan skala kemitraan ini menunjukkan bahwa Meta dan AMD mendukung skenario di mana monetisasi AI oleh hyperscaler akan diterjemahkan menjadi supercycle investasi multi-tahun—meskipun perdebatan mengenai potensi “gelembung” belanja modal AI semakin meningkat.

AMD.US (interval D1)

Saham AMD sebelumnya turun hampir 25% dari level tertinggi dan kini menguji area sekitar $191 (EMA200). Kesepakatan dengan Meta tampaknya memberikan dukungan jangka pendek serta membantu menambatkan kembali saham ke tren naik yang didukung fundamental.

Sumber: xStation5

