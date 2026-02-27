Hasil ini menegaskan bahwa Dell semakin bertransformasi dari produsen PC tradisional menjadi penyedia utama infrastruktur pusat data dan solusi kecerdasan buatan. Infrastructure Solutions Group (ISG) kini menjadi kontributor utama pertumbuhan perusahaan, dengan pendapatan kuartalan dari server AI melonjak lebih dari 300% secara tahunan. Dell melaporkan lebih dari USD 64 miliar pesanan server AI sepanjang FY2026 dan memasuki tahun fiskal baru dengan backlog sebesar USD 43 miliar, yang mencerminkan visibilitas pendapatan yang kuat untuk beberapa kuartal mendatang.

Sorotan utama dari laporan

Tahun penuh FY2026:

Pendapatan: USD 113,5 miliar (+19% YoY), rekor perusahaan

EPS GAAP: USD 8,68 (+36% YoY)

EPS non-GAAP: USD 10,30 (+27% YoY)

Arus kas operasional: USD 11,2 miliar (rekor)

Modal yang dikembalikan kepada pemegang saham: USD 7,5 miliar

Kenaikan dividen 20% dan ekspansi otorisasi pembelian kembali saham sebesar USD 10 miliar

Kuartal keempat FY2026:

Pendapatan: USD 33,4 miliar (+39% YoY), di atas ekspektasi pasar

EPS GAAP: USD 3,37 (+57% YoY)

EPS non-GAAP: USD 3,89 (+45% YoY), melampaui konsensus

Arus kas operasional: USD 4,7 miliar (rekor kuartalan)

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Pendapatan tahun penuh: USD 60,8 miliar (+40% YoY)

Pendapatan kuartalan: USD 19,6 miliar (+73% YoY)

Pendapatan server AI Q4: USD 9,0 miliar (+342% YoY)

Laba operasional tahun penuh: USD 7,1 miliar (+27% YoY)

Client Solutions Group (CSG):

Pendapatan tahun penuh: USD 51,0 miliar (+5% YoY)

Pendapatan kuartalan: USD 13,5 miliar (+14% YoY)

Segmen komersial: +16% YoY pada Q4

Segmen konsumen: relatif stagnan secara tahunan

Panduan FY2027:

Pendapatan: USD 138–142 miliar (titik tengah USD 140 miliar, +23% YoY)

EPS GAAP: USD 11,52 (+33% YoY)

EPS non-GAAP: USD 12,90 (+25% YoY)

Pendapatan server AI: sekitar USD 50 miliar (+103% YoY)

Pendapatan Q1 FY2027: USD 34,7–35,7 miliar, jauh di atas ekspektasi pasar

Investor merespons positif terutama terhadap panduan ambisius namun kredibel untuk tahun fiskal berjalan, yang secara jelas melampaui konsensus pasar. Poin yang sangat signifikan adalah proyeksi hampir dua kali lipat pendapatan server AI menjadi sekitar USD 50 miliar. Generasi arus kas yang kuat, dividen yang lebih tinggi, serta ekspansi program pembelian kembali saham semakin mendukung valuasi perusahaan. Dell kini semakin dipandang sebagai salah satu penerima manfaat utama dari gelombang investasi global dalam infrastruktur AI.

Grafik saham Dell (D1)

Saham Dell naik hampir 12% hari ini, dan grafik menunjukkan potensi formasi bullish yang menyerupai pola inverse head and shoulders.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.