AMD Pacu Pertumbuhan: Proyeksi Wall Street & Inovasi AI Baru

23.53 29 September 2025

Analis Wall Street memprediksi saham AMD bisa naik hingga 40–50% dalam setahun ke depan, didorong permintaan kuat untuk teknologi kecerdasan buatan (AI). Perkembangan pesat pasar AI, ditambah investasi besar perusahaan pada solusi komputasi canggih, menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan signifikan AMD. Perusahaan terus memperluas portofolio produknya untuk data center dan sistem komputasi kinerja tinggi, termasuk CPU, GPU, dan AI accelerator. Reputasi ini membuat AMD dipandang sebagai inovator dengan fundamental keuangan solid, yang tercermin pada proyeksi positif sahamnya. Salah satu pendorong utama pendapatan masa depan adalah lini produk baru Instinct MI400.

 

Platform Helios Jadi Strategi Utama. Elemen penting lain dari strategi AMD adalah platform Helios — infrastruktur terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi AI paling canggih, seperti pelatihan large language models yang memerlukan daya komputasi sangat besar. Pengiriman platform Helios direncanakan pada paruh kedua 2026, yang bisa memperkuat posisi AMD di pasar solusi AI kelas enterprise.

Berkat inovasi ini, AMD menargetkan pertumbuhan signifikan dari segmen AI accelerator, dengan potensi mencapai puluhan miliar dolar dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi menunjukkan perkembangan dinamis berkelanjutan. Portofolio produk luas dan minat pelanggan yang terus tumbuh menempatkan AMD di posisi kuat untuk memperbesar pangsa pasar dan bersaing efektif dengan pemimpin industri, terutama NVIDIA. Analis sepakat bahwa 2026 bisa menjadi tahun terobosan sekaligus tonggak penting bagi AMD. Peluncuran generasi baru seperti Instinct MI450 dan Helios diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dan margin operasional, mendorong profitabilitas lebih tinggi. Dengan teknologi canggih dan permintaan AI yang meningkat, AMD berpeluang tidak hanya mempertahankan posisinya, tapi juga memperbesar pangsa pasar semikonduktor global, memperkuat statusnya sebagai pemain kunci di sektor AI dan data center.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
