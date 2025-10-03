- Reli kuat, koreksi tajam: Coinbase sempat melonjak antara April hingga Juli 2024, namun kemudian kehilangan sekitar setengah dari kenaikan tersebut. Hari ini saham naik 1%.
- Zona support $300: Saham menemukan support di sekitar level $300 — area yang diperkuat oleh reaksi harga sebelumnya dan level Fibonacci retracement 50% dari reli April–Juli.
- Kekuatan teknikal tetap terjaga: Meskipun terkoreksi, Coinbase masih diperdagangkan di atas EMA 100-periode, menandakan sentimen bullish tetap kuat.
- Potensi kenaikan: Jika support $300 bertahan, resistance berikutnya yang perlu diperhatikan adalah $378 dan $423 — level tertinggi sebelumnya.
Saham Coinbase tetap berada dalam tren naik yang kuat dari April hingga Juli 2024. Setelah itu, terjadi koreksi tajam yang memangkas sekitar setengah dari kenaikan sebelumnya. Namun, penurunan tersebut berhenti di area sekitar $300 per saham — yang kini menjadi potensi dasar untuk pergerakan naik berikutnya. Zona $300 ini terbukti signifikan, ditandai dengan beberapa reaksi harga di masa lalu serta level Fibonacci retracement 50% dari reli yang dimulai pada April tahun ini. Selain itu, harga masih mampu bertahan di atas exponential moving average (EMA) 100-periode, memperkuat sentimen bullish terhadap saham ini. Jika rebound dari level support $300 ini bertahan, pergerakan menuju resistance di $378 masih terbuka, diikuti dengan $423 per saham — yang bertepatan dengan level tertinggi terbaru.
Coinbase, interval D1
Sumber: xStation5
