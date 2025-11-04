Introduction

Advanced Micro Devices (AMD) akan merilis laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2025 setelah penutupan pasar hari ini. Laporan ini akan menjadi acuan penting bagi investor untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama di segmen akselerator kecerdasan buatan (AI) yang tumbuh pesat. Dalam dua bulan terakhir, AMD telah menandatangani kerja sama besar dengan OpenAI dan Oracle untuk penyediaan chip AI generasi terbaru dalam jumlah besar — menegaskan peran strategis AI dalam arah bisnis AMD dan memperkuat posisinya dalam bersaing dengan Nvidia, sang pemimpin pasar. Langkah ini sekaligus memperkuat dasar bagi siklus investasi jangka panjang di industri semikonduktor hingga 2030.



Pada kuartal ketiga, segmen data center diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar $4,14 miliar, sementara total pendapatan perusahaan diproyeksikan mencapai $8,74 miliar, dengan margin kotor 54%. Belanja modal (CapEx) mencapai $220 juta, dan dana riset & pengembangan (R&D) mendekati $2 miliar, mencerminkan komitmen AMD terhadap inovasi dan keunggulan teknologi. Chip MI450 yang baru diluncurkan diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan utama, sementara performa stabil di segmen server tradisional, client, dan gaming mendukung ekspektasi positif untuk laporan kali ini.

Key Financial Highlights (Q3 2025)

Pendapatan: sekitar $8,74 miliar (+28% YoY)

Earnings per share (EPS): $1,17 (+27% YoY)

Gross margin: sekitar 54%

Segmen Data Center:

Pendapatan $4,14–4,2 miliar (+17,6% YoY)



Didorong oleh prosesor EPYC dan chip MI350/MI450. Peningkatan produksi MI450 mendukung ekspansi lanjutan.

Segmen Client & Gaming:

Pendapatan $3,6 miliar (+29% YoY)

Didorong oleh prosesor Ryzen Zen 5, GPU RDNA 4, dan SoC konsol game.

Segmen Embedded:

Pendapatan $889–927 juta (-25% YoY)

Penurunan akibat perlambatan di sektor telekomunikasi dan industri, meski investasi pada FPGA dan IoT tetap berlanjut.

CapEx: sekitar $219–220 juta

R&D: hampir $2 miliar

Free Cash Flow: sekitar $1,28 miliar

Laba Operasional Disesuaikan: $2,15 miliar

Margin Operasional Disesuaikan: 24,8%

Proyeksi Q4 2025

Pendapatan: sekitar $9,2 miliar

Gross Margin: sekitar 51,5%

CapEx: $902,3 juta

Ekspektasi Pasar & Kinerja Saham

Saham AMD saat ini diperdagangkan mendekati level tertinggi sepanjang masa di atas $250, mencerminkan kenaikan signifikan sepanjang tahun ini. Investor kini menunggu apakah AMD mampu memenuhi ekspektasi pertumbuhan, khususnya di segmen AI dan data center, yang menjadi arena persaingan sengit dengan Nvidia. Sementara itu, pasar PC dan gaming tetap stabil dan terus menjadi sumber pendapatan penting bagi perusahaan.

Outlook Strategis

AMD berfokus memperkuat posisi kepemimpinan di bidang AI dan data center melalui pengembangan chip MI350 dan MI450 serta prosesor EPYC. Kerja sama strategis dengan OpenAI, Oracle, dan Microsoft mempercepat penerapan solusi baru dan memperluas pangsa pasar. Segmen Client & Gaming tetap menjadi pilar diversifikasi pendapatan, didukung oleh popularitas Ryzen Zen 5, RDNA 4, dan SoC konsol. Investasi besar di R&D menegaskan ambisi AMD untuk mempertahankan daya saing dan keunggulan teknologi jangka panjang.



Risiko dan Tantangan

Risiko utama mencakup pembatasan ekspor ke China, yang dapat menekan penjualan di segmen AI dan data center. Selain itu, fluktuasi permintaan di pasar gaming dan PC dapat memengaruhi hasil keuangan, sementara valuasi saham yang tinggi meningkatkan sensitivitas terhadap kabar negatif.



Konteks Makroekonomi dan Pasar

Kinerja AMD sangat bergantung pada kondisi makro global, termasuk inflasi, nilai tukar, dan ketegangan geopolitik — khususnya kebijakan ekspor antara AS dan China. Industri semikonduktor tetap kompetitif, dengan Intel mendominasi segmen CPU dan Nvidia unggul di bidang AI dan data center. Keputusan regulator dan kebijakan pemerintah akan berpengaruh besar terhadap prospek jangka panjang AMD.

Kesimpulan